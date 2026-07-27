Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül'ün ifadeleri Takvim'de: “Hata yaptım” dedi Haluk Levent'in geçmişini anlattı

İfadelerde doğrudan bir suç ikrarı bulunmazken geçmişte verilen desteğe ilişkin pişmanlık, Haluk Levent hakkındaki dikkat çekici anlatımlar ve deprem dönemindeki temaslar öne çıktı.

İki isim de 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneğinin faaliyetlerine olumlu yaklaştıklarını ancak soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 numaralı soruşturma kapsamında Feyza Altun ile Mahsun Kırmızıgül'ün ifadelerine başvuruldu.

ALTUN: GELİNEN NOKTADA HATA OLDUĞUNU GÖRÜYORUM

Feyza Altun, deprem sonrasında ortaya çıkan kaotik ortamda faydalı olabilmek amacıyla Ahbap Derneğinin çalışmalarını takdir ettiğini anlattı.

Devlet kurumlarına duyulan güveni konu alan sosyal medya paylaşımını da bu düşüncelerle yaptığını belirten Altun, gelinen noktada paylaşımının yanlış olduğunu kabul etti.

Altun ifadesinde şu sözleri kullandı: "Gelinen noktada bunun hata olduğunu görüyorum. Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum."

Altun'un sözleri, geçmişte dernek lehine yaptığı paylaşımdan açık bir geri adım ve pişmanlık beyanı olarak dikkati çekti.

FEYZA ALTUN, BAĞIŞ ÇAĞRISINI VE MALİ İLİŞKİYİ REDDETTİ

Feyza Altun, Ahbap Derneği için herhangi bir bağış çağrısı yapmadığını, kendisinin de bağışta bulunmadığını söyledi.

Dernekle hiçbir parasal ilişkisinin olmadığını savunan Altun, yalnızca sosyal medyada gördüğü saha çalışmalarından olumlu etkilendiğini belirtti.

Altun, soruşturma kapsamındaki iddiaları öğrendikçe öfkelendiğini ve üzüldüğünü ifade ederek, yaşananları "asla beklemediğini" söyledi.