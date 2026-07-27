Kadrosuna kattığı futbolcularla transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, forvet hamlesini de yaptı. Felipe Augusto'yu Zenit'e 15 milyon euro garanti bonservis ücreti ve 5 milyon euro bonuslar karşılığında satan Fırtına, Standard Liége'nin genç golcüsü Rene Mitongo'yu renklerine bağlayacak.

Tam adı René Mitongo Muteba'dır. 18 Ocak 2008 tarihinde doğdu. Futbola KCS Machelen (2014-2015) altyapısında başladı. KV Mechelen (2014-2015), KSK Heist (2015-2017), Lierse SK (2017-2018), Waasland-Beveren (2018-2019), KAA Gent (2019-2020), Standard Liège (2020-2025) altyapılarında forma giydi. Geride kalan sezonda Standard Liège'de A takıma yükseldi. Geride kalan sezonda çıktığı 6 Belçika Ligi ve 1 Avrupa kupaları play-off maçında rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Belçika Milli Takımı formalarını alt yaş kategorilerinde 25 kez terletip 12 gol attı. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro ve kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rene Mitongo

RENE MITONGO HAKKINDA

Mitongo forvet mevkisinin aksine futbola savunmacı olarak başladı. Ancak Standard Liége altyapısına geçtikten sonra bu bölgede oynamayı sevmediği için en uca geçti. Konu hakkında, "Pozisyonuma rağmen o zamanlar zaten çok gol atıyordum ve bir değişiklik istedim. Standard ilgilendi ve geriye dönüp baktığımda doğru karar vermişim. Bugün bile bu geçmişim forvet olarak bana yardımcı oluyor." demeci verdi.

Hücumdaki performansıyla da dikkat çekti. Bir dönem Bayern Münih de ilgilendi ancak transferi gerçekleşmedi. Mitongo, 2022 yılında kadetler kategorisinde salon 60 metre yarışında bölge şampiyonu oldu.

Fiziğiyle Romelu Lukaku'ya benzetiliyor. Konuyla ilgili olarak Kasım 2025'te verdiği röportajda, "Lukaku'ya biraz benzediğimi söylüyorlar. Benzer bir fiziğe sahibiz ve biraz aynı tarzda oynuyorum. Ama yine de ona yaklaşmak için hala biraz çalışmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN