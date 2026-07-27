Netanyahu'nun F-35 itirazına Trump'tan rest: "Türkiye iyi bir müttefik"

Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 verilmesine karşı çıktığı söylemlerine ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi.

"TÜRKİYE İYİ BİR MÜTTEFİK"

Türkiye'nin iyi bir müttefik olduğunu vurgulayan Trump, yöneltilen soruya "Türkiye iyi bir müttefik oldu. Kimse bana ne yapacağımı söyleyemez." sözleriyle karşılık vererek bağımsızlık vurgusu yaptı.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜLKE"

"Türkiye çok güçlü bir ülke. Muazzam ve çok büyük bir ordusu var. Ordularının çok iyi ekipmanları var."

"YOK OLUP GİDERDİ"

Trump Netanyahu'ya restlerine şu sözlerle devam etti:

"Biz olmadan yaşayamayacak birçok ülkeye şu ana kadar çok iyi davrandık. ABD olmadan kim hayatta kalamaz biliyor musunuz? İsrail. Yok olup giderledi."

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı tedarik etmesinin Orta Doğu'daki dengeleri tamamen sarsacağını iddia etmişti. Trump ise Netanyahu'nun söylediği bu sözlerden büyük rahatsızlık duydu biliniyordu.