Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü: Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdürecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alırken Başkan Erdoğan Türkiye’nin “kazan-kazan” anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI
Liderler, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi, yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti.
KAZAN-KAZAN ANLAYIŞIYLA ADIMLAR ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
Erdoğan, iki ülkenin savunma sanayii alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini, Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel