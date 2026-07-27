CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü: Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alırken Başkan Erdoğan Türkiye’nin “kazan-kazan” anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü: Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye FayeBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Liderler, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü: Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdürecek-3

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi, yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü: Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdürecek-4

KAZAN-KAZAN ANLAYIŞIYLA ADIMLAR ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Erdoğan, iki ülkenin savunma sanayii alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini, Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü: Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdürecek-6 Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü: Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdürecek-7 Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü: Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdürecek-8
Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül'ün ifadeleri Takvim'de: “Hata yaptım” dedi Haluk Levent'in geçmişini anlattı
SONRAKİ HABER

Ahbap soruşturmasında Altun ve Kırmızıgül'ün ifadeleri
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler