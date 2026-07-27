BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI Liderler, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi, yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti.