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YENİ Parti eski usul! İlk haftanın talan bilançosu: Özgür Özel'in ekibi CHP kasasını boşalttı

Özgür Özel'in yolsuzluk şüphelisi vekillerle CHP'den ayrılarak kurduğu Yeni Parti'nin adına ilk günden şaibe karıştı. CHP'nin milyonlarca liralık kaynağı, Yeni Partili vekillere aktarıldı.

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YENİ Parti eski usul! İlk haftanın talan bilançosu: Özgür Özel'in ekibi CHP kasasını boşalttı

Özgür Özel'in yolsuzluk şüphelisi ekibiyle kurduğu Yeni Parti'nin adı daha ilk günden şaibelerle anılmaya başladı. Özgür Özel ve ekibi, ilk olarak CHP'den istifalarına saatler kala CHP Meclis Grubu'nun kasasını boşalttı.

Yeni Parti’nin ilk haftasına şaibeler damga vurdu. Ayrılıkçılar, CHP’ye ait kaynakları da beraberinde götürdü. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Yeni Parti’nin ilk haftasına şaibeler damga vurdu. Ayrılıkçılar, CHP’ye ait kaynakları da beraberinde götürdü. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Grup faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla CHP'li milletvekillerinin maaşlarından düzenli olarak kesilen aidatlarla oluşturulan bütçe, Özel'e yakın grup tarafından Yeni Parti'nin kurulmasına az bir süre kala kendi vekilleri arasında paylaştırıldı. Böylece CHP'ye ait yaklaşık 7 milyon liralık kaynak gasp edilerek Yeni Parti'ye transfer edildi.

CHP’den ayrılan birçok ildeki Özel’ciler, il başkanlıklarındaki demirbaş eşyaları yeni parti binalarına götürürken yakalandılar. Kılıçdaroğlu ekibi, savcılıklara koştu.CHP’den ayrılan birçok ildeki Özel’ciler, il başkanlıklarındaki demirbaş eşyaları yeni parti binalarına götürürken yakalandılar. Kılıçdaroğlu ekibi, savcılıklara koştu.

BİRÇOK DEMİRBAŞ KAYIP

Genel Merkez tarafından görevden alınan il-ilçe başkanları da Özel'in 'örtülü müsaadesiyle' kendi bölgelerinde yağmaya girişti. CHP'nin birçok il-ilçe başkanlığı talan edildi. Binalarda yer alan bilgisayar ve koltuk takımı gibi birçok demirbaşın hala kayıp olduğu öğrenildi. Kayıp malzemelerin Yeni Parti'nin yeni il-ilçe binalarına taşınacağı iddia ediliyor.

YENİ Parti eski usul! İlk haftanın talan bilançosu: Özgür Özel'in ekibi CHP kasasını boşalttı-4

X HESABINI ÇALDILAR

Yeni Parti'nin resmi sosyal medya hesabı da CHP'den çalındı. Özel ve ekibi, CHP Meclis Grubu'nun X platformundaki hesabını gasp ederek ismini "Yeni Parti" olarak değiştirdi. 155 bin takipçiye sahipken teslim alınan söz konusu sayfa, Yeni Parti'nin resmi X hesabı olarak tanıtıldı.

YENİ Parti eski usul! İlk haftanın talan bilançosu: Özgür Özel'in ekibi CHP kasasını boşalttı-5

ARACI TESLİM ETMİYOR

Öte yandan Özel, CHP'ye ait olan makam aracını da hukuksuz şekilde kullanmaya devam ediyor. Özel'in son olarak önceki gün Yeni Parti'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yeni genel merkez binasını incelemek için CHP'nin aracını kullanarak bölgeye gittiği görülmüştü. Özel ve beraberindeki milletvekillerinin CHP'ye ait bilgisayar ve telefon gibi bazı kurumsal cihazları da hala iade etmediği öne sürülüyor.

YENİ Parti eski usul! İlk haftanın talan bilançosu: Özgür Özel'in ekibi CHP kasasını boşalttı-6

Yeni Parti'nin kurucuları arasındaki Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın isimleri yolsuzluk, rüşvet davalarında gündeme gelmişti.

Haber: Murathan YILDIRIM

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