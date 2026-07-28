Yeni Parti'nin resmi sosyal medya hesabı da CHP'den çalındı. Özel ve ekibi, CHP Meclis Grubu'nun X platformundaki hesabını gasp ederek ismini "Yeni Parti" olarak değiştirdi. 155 bin takipçiye sahipken teslim alınan söz konusu sayfa, Yeni Parti'nin resmi X hesabı olarak tanıtıldı.

ARACI TESLİM ETMİYOR

Öte yandan Özel, CHP'ye ait olan makam aracını da hukuksuz şekilde kullanmaya devam ediyor. Özel'in son olarak önceki gün Yeni Parti'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yeni genel merkez binasını incelemek için CHP'nin aracını kullanarak bölgeye gittiği görülmüştü. Özel ve beraberindeki milletvekillerinin CHP'ye ait bilgisayar ve telefon gibi bazı kurumsal cihazları da hala iade etmediği öne sürülüyor.