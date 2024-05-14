Lo Celso sürprizi: Menajerler Tottenham’ın yıldızını Beşiktaş’a önerdi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerler Tottenham Hotspur'un Arjantinli orta sahası Giovanni Lo Celso'yu önerdi. İngiliz ekibi ile 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen takımdan ayrılmak isteyen yıldızın şartların oluşması halinde Beşiktaş'a imza atabileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın yönetiminin de şu anda yıldız oyuncuyu değerlendirdiği ve alınacak karara göre sezon sonu teklif yapılabileceği öğrenildi. Tottenham formasıyla bu sezon 23 maçta 590 dakika sahada kalan Lo Celso takımı adına 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki yıldız, Milli takım formasıyla da 50 maça çıkıp 3 gol kaydetti.