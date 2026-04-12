Bir dönem Galatasaray yönetiminde boy gösteren ve Loca'nın " Büyük Üstat " koltuğunda oturan Remzi Sanver, kirli iş ilişkileri ve Can Holding soruşturması kapsamında " çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma " ile " suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama " gibi yüz kızartıcı suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç örgütü üyeliğiyle suçlanan Remzi Sanver'in başkanlığını "hukuken mümkün" gören masonik dernek, kayyum iddialarını reddetti.

Haberlerle ilgili hukuki girişimlere başlandığının duyurusuyla başlayan açıklamada, "Olay, bir dernek üyesinin, dernek başkanlığının boşaldığı iddiası ile 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Genel Kurulunun toplantıya çağrılması' talebi ile mahkemeye başvurmasından ibaret olup başvuranın kayyım atanmasına ilişkin bir talebi olmadığı gibi kayyım atanması için hukuki bir neden de bulunmamaktadır." denildi.

Sanver'in tutukluluğunun "geçici tedbir niteliğinde" olduğu ifade edilen açıklamada, "Medeni haklarını kullanma ehliyeti herhangi bir şekilde kısıtlanmadığı gibi Türk Medeni Kanununun ve dernek tüzüğünün ilgili maddelerinin dernek başkanlığının boşaldığı yönünde yorumlanması hukuken mümkün değildir. Sonuç olarak; Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğine kayyım atandığına ilişkin haberler tamamen asılsızdır. Dernek Başkanı ile Yönetim Kurulu ve tüm dernek organları görevlerine devam etmektedir ve bu görevlerini sürdürmede de herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır." sözleri kullanıldı.