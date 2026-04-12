Karanlık mahfillerde yürütülen gizli işlemlerle gündeme gelen Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği bu defa yolsuzluk tutuklusu genel başkan üzerinden kayyum iddiasıyla anıldı.
Bir dönem Galatasaray yönetiminde boy gösteren ve Loca'nın "Büyük Üstat" koltuğunda oturan Remzi Sanver, kirli iş ilişkileri ve Can Holding soruşturması kapsamında "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ile "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" gibi yüz kızartıcı suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mason başının 17 Ekim 2025'te tutuklanmasıyla dernek içinde başlayan koltuk kavgası ve yönetim krizi, tüzüğün emrettiği 3 aylık sürede genel kurulun toplanamamasıyla kaosa dönüştü.
SÜRE DOLDU KURUL TOPLANMADI
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği üyesi Ali Rıza Aral, Sanver'în başkanlık görevini fiilen sürdürememesi nedeniyle tüzükte öngörülen süre içinde genel kurulun yapılamadığı gerekçesiyle yargıya başvurdu.
Aral'ın başvurusunda, Sanver'in tutuklanmasının ardından 20 Ocak 2026 itibarıyla bu sürenin dolmasına rağmen yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmadığı ifade edildi.
KAYYUM İDDİASI… DURUŞMA 20 EKİM'DE
Dernek tüzüğünün 28. maddesini hiçe sayan yönetim kurulunun hukuk tanımazlığı karşısında İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yapıya geçici kayyum atanması kararı verildiği belirtildi. İlgili davanın 20 Ekim 2026 tarihinde görüleceği bildirildi.
MASONİK İNKAR
Mason localarının Atatürk döneminde kapatılmasının ardından Türkiye'de bir ilk olan bu kararın ardından Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği açıklama yayımladı.
Suç örgütü üyeliğiyle suçlanan Remzi Sanver'in başkanlığını "hukuken mümkün" gören masonik dernek, kayyum iddialarını reddetti.
Haberlerle ilgili hukuki girişimlere başlandığının duyurusuyla başlayan açıklamada, "Olay, bir dernek üyesinin, dernek başkanlığının boşaldığı iddiası ile 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Genel Kurulunun toplantıya çağrılması' talebi ile mahkemeye başvurmasından ibaret olup başvuranın kayyım atanmasına ilişkin bir talebi olmadığı gibi kayyım atanması için hukuki bir neden de bulunmamaktadır." denildi.
Sanver'in tutukluluğunun "geçici tedbir niteliğinde" olduğu ifade edilen açıklamada, "Medeni haklarını kullanma ehliyeti herhangi bir şekilde kısıtlanmadığı gibi Türk Medeni Kanununun ve dernek tüzüğünün ilgili maddelerinin dernek başkanlığının boşaldığı yönünde yorumlanması hukuken mümkün değildir. Sonuç olarak; Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğine kayyım atandığına ilişkin haberler tamamen asılsızdır. Dernek Başkanı ile Yönetim Kurulu ve tüm dernek organları görevlerine devam etmektedir ve bu görevlerini sürdürmede de herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır." sözleri kullanıldı.