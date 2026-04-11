Sadece çalışanlar değil, çalışmayanlar da emekli olabiliyor. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta ile emeklilik yolu açılırken, ev işlerinde çalışanlara, evde üretim yapanlara da imkan bulunuyor. Peki ev kadınları ve evde çalışanlar nasıl emekli olabiliyor? Ne kadar prim ödemek gerekiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:



Ev kadınları emekli olmak için hangi yolu izlemeli?



Sigortalı bir işte çalışmayanlar aylık prim ödeme koşuluyla emekli olabiliyor. Bunun için e-Devlet üzerinden ya da 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametin bulunduğu adresteki sosyal güvenlik birimlerine başvurulması gerekiyor. Bu yıl isteğe bağlı sigortada en düşük prim 10 bin 899 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.



Çalışmayan ev kadınları ve evde üretim yapanlar, e-Devlet veya ilgili birimlere başvurup aylık 10 bin 899 lira 90 kuruş prim ödeyerek isteğe bağlı sigorta yoluyla emekli olabilecek.



İsteğe bağlı sigorta primleri hangi statüde sayılıyor?

Hangi şartlar aranıyor?



5510 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden önce ödenen isteğe bağlı sigorta primleri, ödenen sosyal güvenlik kurumu kanunu kapsamında değerlendiriliyor. SSK mevzuatına göre 4A, Bağ-Kur'a göre 4B, 4/c Emekli Sandığı'na göre ödendiyse de 4C sayılıyor.

Bu tarihten sonra ödenen süreler de (Ekim 2008 öncesi memur olup bu tarihten sonra isteğe bağlı sigortalı olanlar hariç) Bağ-Kur kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul ediliyor. Bağ-Kur kapsamında isteğe bağlı emeklilik için en az 5 bin 400 günlük prim ödemesi yapılması gerekiyor. Yaş şartı işe başlangıç tarihine göre farklılık gösteriyor.





Prim desteği gelecek mi?

Ne sağlayacak?



Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine 3'te 1 oranında prim desteğinin devreye alınması gündemde. Bu durumda mevcut tutar üzerinden bakarsak 10 bin 899 lira 90 kuruş olan bu ödemenin 3 bin 633 lira 30 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınları aylık 7 bin 266 lira 60 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek.





Kamuda çalışıp ayrılanlar da isteğe bağlı sigortalı olabilir mi?



Belli bir süre memur olarak çalışanlar koşulları taşımaları durumunda isteğe bağlı iştirakçi olarak primini ödeyerek Emekli Sandığı mensubu olarak emekli olabiliyor.





Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı sigortalı olmak için hangi şartlar aranıyor?



657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunları kapsamında en az 10 yıl çalışmış olmaları, memuriyet görevinden kendi isteğiyle ayrılmaları, görevden ayrıldıktan sonra 6 ay geçmeden SSK, Bağ-Kur kapsamında çalışmaya başlayanların ise zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 6 ay içinde SGK'ya yazılı başvurması gerekiyor.









TEMİZLİK VE ÇOCUK BAKIMI YAPANLAR DİKKAT!





Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süreyle çalıştırılanlar için iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi olarak günlük 22,02 lira ödeniyor.

İsteyen çalışanlar emeklilik primlerini kendisi yatırabiliyor. Bunun için aylık 11 bin 65 lira 5 kuruş ödenmesi gerekiyor. Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli.

Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebiliyor. Eksik günlerini 30 güne tamamlayanların primleri 4A (SSK) kapsamında sayılıyor. Ev işlerinde yardımcısı, bakıcısı olanlar; bu kişileri ayda 10 günden fazla çalıştırıyorsa emeklilik primini ödüyor. Ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 4 bin 266 lira 38 kuruş, 30 gün işçi çalıştıranlar da 12 bin 799 lira 13 kuruş sigorta primi yatırıyor.

Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 2 puanlık indirim uygulanıyor. Böylece 10 gün için 4 bin 46 lira 18 kuruş, 30 gün çalıştıran 12 bin 138 lira 53 kuruş prim ödemek mümkün.

Aynı evde 10 günden fazla çalışanlar da eksik primlerini tamamlayabiliyor.







ÇALIŞANLAR NE ÖDEYECEK?



Evde üretim yapıp satanlar nasıl emekli olabiliyor?

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile evde üretim yaparak esnaf muaflığından yararlanan kadınlar isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyerek emekli olabiliyor. Burada prim tutarı bu yıl aylık 10 bin 899 lira 90 kuruş oldu.