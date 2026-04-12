İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından bu yıl 4'üncüsü organize edilen İbn Haldun Akademi kapsamında "Disiplinlerarası Perspektiften Türkiye Markası" konulu panel düzenlendi. İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker'in yaptığı panelin ilk konukları İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ve Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse oldu.



Bilal Erdoğan, Türkiye'nin birçok medeniyete ev sahipliği yapan coğrafyada olmasından kaynaklı kültürel zenginliğinin ABD ve İtalya'da görülmediğini belirtti.



Panelde konuşan Bilal Erdoğan, "İbn Haldun Akademi'deki amacımız sosyal bilimdeki akademik çalışmaların düzeyine zenginleşmesine yaptığı katkıların geniş anlamda tanınmasını sağlamak " dedi.



İtalya'da ve ABD'de edindiği tecrübeleri ve gördüğü kültür farklılıklarını anlatan Erdoğan, ABD'de birçok göçmen kültürün eriyerek karışık bir kültür oluşturduğunu, İtalya'nın ise ABD'ye oranla daha kadim bir kültüre sahip olduğunu, güneyi ve kuzeyi arasında bir farklılığın hissedildiğini, ülkenin güneyinin Akdeniz'e yakın olması ve Müslüman kültüründen etkilenmesi nedeniyle biraz daha sıcak, doğal ve içten olduğunu, kuzeyinin ise daha donuk olduğunu gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir coğrafyada olmasından kaynaklı farklılıklarının bulunduğunu ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye'nin bölgeleri arasında birçok yönüyle tarihinden gelen, coğrafyadan, farklı toplumların geçiş güzergâhları olmasından kaynaklı farklılıklar olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden Türkiye'nin kültürel zenginliğini, Amerika'da da İtalya'da da göremiyorsunuz. Bu bir avantajdır, zenginliktir. Dünyanın başka ülkelerinde çok az rastlanır türden bir zenginliktir. Burada Türkiye markasını benzersizleştirmek diyorsak, aslında benzersiz bir markamız olduğunun farkına varmaya ihtiyacımız var. Markamızın bu çok katmanlı, çok zengin yapımızın benzersiz olduğunu fark ettiğimiz zaman da bunları ne şekilde ön plana çıkaracağımız, çerçeveleyerek sunacağımız ortaya çıkacak."



En ZENGİN BİRİKİM



Türkiye'nin, dünyanın merkezinde, en zengin birikime ve mirasına sahip ülkelerinden biri olduğunu belirten Bilal Erdoğan, "Dünyanın en güzel şehrindeyiz" ifadesini kullandı. Her toplumun kendi kültürünü özgüvenle ve rahatça yaşayabilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Bu konuda 25 sene, 50 sene öncesine göre çok daha iyi bir yerdeyiz, çok daha özgüvenliyiz, kendimizi daha rahat ifade edebiliyoruz. Çok daha rahat kendi kültürümüzle bir ilişki kurabiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

