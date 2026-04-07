CANLI YAYIN
Geri

Ruhsat değil rüşvet mekanizması | Odada 1 milyonluk teslimat: CHP'li Üsküdar Belediyesinde kirli çark patladı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında, Üsküdar Belediyesi'nde iskân ve ruhsat süreçlerinin sistematik bir rüşvet mekanizmasına bağlandığı ortaya çıktı. 20 şüphelinin aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı, 10 kişi adli kontrol tedbiri uygulanırken 1 şüpheli de serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadeleri, rüşvetin ulaştığı boyutları gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Başsavcılık, HTS kayıtları, MASAK verileri ve para hareketlerini kullanarak rüşvet soruşturmasında inşaat firmalarını belirledi.
  • Müteahhit Yılmaz Kozan, Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Alperen Uçar'ın kendilerini tehdit ederek 10 bin dolar istediğini ve karşılığında iskan ruhsatı aldığını itiraf etti.
  • İş takipçisi Ceyhan Han, Alperen Uçar'a 1 milyon TL değerinde dövizi şahsen odasında verdiğini kabul etti.
  • Ceyhan Han, Alperen Uçar'ın tek başına karar vermediğini ve Kentaş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun onayıyla işlemlerin başladığını söyledi.
  • Kozan ifadesinde 250 bin TL'nin Spor A.Ş.'ye yatırıldığını ve paranın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın özel kaleminin ihtiyaçları için istendiğini belirtti.

Başsavcılık, açık tanık beyanları ve dijital veriler üzerinden ilerleyerek inşaat firmalarını tek tek belirledi, ardından HTS kayıtları, MASAK verileri ve para hareketlerini eylem bazlı eşleştirdi.

İTİRAFLAR PEŞİ SIRA

Kentaş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu

Şüpheli müteahhit Yılmaz Kozan ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek, para vermek istemediğini ancak Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Alperen Uçar'ın kendilerini tehdit ettiğini dile getirdi.

Kozan, "Bana, bizim belediyenin avukat masrafları ve belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın özel kaleminin ihtiyaçları için 10 bin dolar gibi bir meblağa ihtiyaçları olduğunu söylediler, bu ödemeyi yaptıktan sonra karşılığında 1 adet iskan ruhsatı aldım, 250 bin TL Spor A.Ş.'ye yatırdık" dedi.

Şüpheli iş takipçisi Ceyhan Han önceki ifadelerini reddetmesine rağmen hâkimlik sorgusunda Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Alperen Uçar'a rüşvet verdiğini belirterek, "Alperen Uçar'a 1 milyon TL değerinde dövizi ben kendim odasında verdim" dedi.

Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Alper Uçar

Alperen Uçar'ın bunlara tek başına karar vermediğini söyleyen ve tepede Kentaş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun olduğunu söyleyen Han, "Onun onayıyla birlikte seviye işlemlerine başlanır. Daha sonra parça parça para alınır. Para Akkoyun'lu da toplanıyor" dedi.

Haber: Leyla Yıldız

SONRAKİ HABER

Fenomenlere uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

 Dünyanın merkezindeyiz: Bilal Erdoğan Türkiye'nin kültürel üstünlüğünü anlattı
ÖNCEKİ HABER

Türkiye markasının bir benzeri yok

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler