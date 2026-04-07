Başsavcılık, açık tanık beyanları ve dijital veriler üzerinden ilerleyerek inşaat firmalarını tek tek belirledi, ardından HTS kayıtları, MASAK verileri ve para hareketlerini eylem bazlı eşleştirdi.



İTİRAFLAR PEŞİ SIRA



Kentaş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu



Şüpheli müteahhit Yılmaz Kozan ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek, para vermek istemediğini ancak Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Alperen Uçar'ın kendilerini tehdit ettiğini dile getirdi.



Kozan, "Bana, bizim belediyenin avukat masrafları ve belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın özel kaleminin ihtiyaçları için 10 bin dolar gibi bir meblağa ihtiyaçları olduğunu söylediler, bu ödemeyi yaptıktan sonra karşılığında 1 adet iskan ruhsatı aldım, 250 bin TL Spor A.Ş.'ye yatırdık" dedi.



Şüpheli iş takipçisi Ceyhan Han önceki ifadelerini reddetmesine rağmen hâkimlik sorgusunda Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Alperen Uçar'a rüşvet verdiğini belirterek, "Alperen Uçar'a 1 milyon TL değerinde dövizi ben kendim odasında verdim" dedi.



Üsküdar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Alper Uçar



Alperen Uçar'ın bunlara tek başına karar vermediğini söyleyen ve tepede Kentaş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun olduğunu söyleyen Han, "Onun onayıyla birlikte seviye işlemlerine başlanır. Daha sonra parça parça para alınır. Para Akkoyun'lu da toplanıyor" dedi.



Haber: Leyla Yıldız

