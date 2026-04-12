KASIMPAŞA'DAN ÇIKAN BİR HATIRA: "DAHA ÇOCUKKEN FARKLIYDI"

Ziyarette en dikkat çeken anlardan biri ise yıllar öncesine uzanan bir hatıra oldu. Huzurevinde kalan bir kadın, eşinin yaklaşık 50 yıl önce Kasımpaşa'da muayenehanesi bulunduğunu belirterek, Başkan Erdoğan'ın küçük yaşlarda ailesiyle birlikte buraya geldiğini anlattı.

Kasımpaşa’dan çıkan 50 yıllık hatıra

Erdoğan'ın çocuk yaşta bile dikkat çekici bir zekâya sahip olduğunu ifade eden huzurevi sakini, "Anne ve babasının bütün rahatsızlıklarını biliyordu. Daha o zamanlardan farklı olduğu belliydi" dedi.

Başkan Erdoğan için "Kasımpaşa'nın babası" ifadesini kullanan kadın, "Siyasetine diyecek yok, akıllı adam" sözleriyle hatırasını tamamladı.

VATANDAŞLA BULUŞMALAR SÜRÜYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın saha çalışmaları kapsamında 39 ilçede gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlarla birebir temas kurulmaya devam ediliyor. İl Başkanı Özdemir'in huzurevi ziyareti de bu buluşmaların en samimi örneklerinden biri olarak kayda geçti.