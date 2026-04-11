Yeni sezon öncesi savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da Raul Asencio ismi öne çıktı. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen genç stoper için girişim hazırlığında olduğu ileri sürüldü.
ALTERNATİF ADAYI
Galatasaray yönetiminin, Abdülkerim Bardakcı ile Davinson Sanchez'e alternatif oluşturacak, aynı zamanda uzun vadede katkı sağlayabilecek bir savunmacıyı kadroya katmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda listenin dikkat çeken isimlerinden birinin de Raul Asencio olduğu ifade edildi.
EVERTON VE NAPOLI DE DEVREDE
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki savunmacı için yalnızca Galatasaray değil, Napoli ve Everton da devrede. Real Madrid cephesinde ise oyuncunun geleceğine ilişkin farklı formüller üzerinde duruluyor.
REAL MADRID TRANSFERE SICAK
Eflatun-beyazlıların, düzenli forma şansı bulamaması halinde Raul Asencio'yu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı, geri satın alma opsiyonlu bir satış ihtimalinin de değerlendirildiği aktarıldı.
3 GOLLÜK KATKISI VAR
Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan genç stoper, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İspanyol ekibiyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Raul Asencio'nun piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.