Galatasaray'a Real Madrid'den transfer! Takımdan ayrılması kesin gibi

Yeni sezon öncesi stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın, Real Madrid forması giyen Raul Asencio’yu gündemine aldığı öne sürüldü. İspanyol basınındaki iddiaya göre sarı-kırmızılıların yanı sıra Napoli ve Everton da 23 yaşındaki savunmacıyı takip ediyor.

  • Galatasaray, Real Madrid'in 23 yaşındaki stoper oyuncusu Raul Asencio'yu transfer etmek için girişim hazırlığında bulunuyor.
  • Sarı-kırmızılı takım, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e alternatif olacak bir savunmacı aramakta.
  • Raul Asencio için Napoli ve Everton da transfer yarışında yer alıyor.
  • Real Madrid, oyuncuyu kiralık olarak göndermeye veya geri satın alma opsiyonlu satmaya sıcak bakıyor.
  • Raul Asencio bu sezon Real Madrid'de 31 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti, piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yeni sezon öncesi savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da Raul Asencio ismi öne çıktı. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen genç stoper için girişim hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Raul Asencio, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifi olarak değerlendiriliyor

Galatasaray yönetiminin, Abdülkerim Bardakcı ile Davinson Sanchez'e alternatif oluşturacak, aynı zamanda uzun vadede katkı sağlayabilecek bir savunmacıyı kadroya katmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda listenin dikkat çeken isimlerinden birinin de Raul Asencio olduğu ifade edildi.

Raul Asencio ile Everton ve Napoli de ilgileniyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki savunmacı için yalnızca Galatasaray değil, Napoli ve Everton da devrede. Real Madrid cephesinde ise oyuncunun geleceğine ilişkin farklı formüller üzerinde duruluyor.

Real Madrid Raul Asencio'nun gitmesine sıcak bakıyor

Eflatun-beyazlıların, düzenli forma şansı bulamaması halinde Raul Asencio'yu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı, geri satın alma opsiyonlu bir satış ihtimalinin de değerlendirildiği aktarıldı.

Raul Asencio bu sezon 3 kez tabelanın değişmesini sağladı

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan genç stoper, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İspanyol ekibiyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Raul Asencio'nun piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

