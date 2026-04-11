Raul Asencio bu sezon Real Madrid'de 31 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti, piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Real Madrid, oyuncuyu kiralık olarak göndermeye veya geri satın alma opsiyonlu satmaya sıcak bakıyor.

Raul Asencio için Napoli ve Everton da transfer yarışında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e alternatif olacak bir savunmacı aramakta.

Yeni sezon öncesi savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da Raul Asencio ismi öne çıktı. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen genç stoper için girişim hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray yönetiminin, Abdülkerim Bardakcı ile Davinson Sanchez'e alternatif oluşturacak, aynı zamanda uzun vadede katkı sağlayabilecek bir savunmacıyı kadroya katmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda listenin dikkat çeken isimlerinden birinin de Raul Asencio olduğu ifade edildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki savunmacı için yalnızca Galatasaray değil, Napoli ve Everton da devrede. Real Madrid cephesinde ise oyuncunun geleceğine ilişkin farklı formüller üzerinde duruluyor.