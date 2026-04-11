Gazze'de bebek katili olarak tarihe geçen terör devleti İsrail'in siyonistleri küstahlıkta sınır tanımıyor. Dünyanın gözü önünde soykırım yapan siyonist yönetimin temsilcisi Netanyahu ve Katz, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçakça ifadeler kullandı.
Terör devleti Başkanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti." şeklinde skandal sözler sarf etti.
Bir küstahlık da Savunma Bakanı Katz'dan geldi. Katz, Başkan Erdoğan'a yönelik "kâğıttan kaplan" ifadesini kullanarak büyük bir diplomatik skandala imza attı. Siyonist Katz, sosyal medya üzerinden paylaştığı küstah mesajında, İran'dan Türkiye'ye füze atıldığı ve Ankara'nın buna sessiz kaldığı gibi aslı astarı olmayan bir senaryo uydurdu.
Türkiye'nin caydırıcı gücünü ve bölgedeki hakimiyetini hazmedemeyen İsrailli bakan, bu asılsız iddia üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
MAZLUMLARIN SESİ ERDOĞAN'I HEDEF ALDI!
Mazlum coğrafyaların gür sesi olan Başkan Erdoğan'ın, İsrail'in savaş suçlarını dünya kamuoyuna haykırması siyonistleri köşeye sıkıştırdı. Türkiye'nin hukuk önünde hesap sorma iradesinden korkan katil Katz, panik halinde Başkan Erdoğan'a yönelik "kâğıttan kaplan" ve "antisemitizm" iftiralarına sarıldı.
Ellerindeki masum kanını örtbas etmek için Türkiye'ye saldıran hadsiz bakan, şu skandal ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye'de İsrail'in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor.
Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas'taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail'i soykırımla suçluyor.
İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek - Erdoğan'ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur."
KATZ İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE MANSUR YAVAŞ'I DA ETİKETLEDİ
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise X'te Başkan Erdoğan'ı eleştirdiği mesajında Ekrem İmamoğlu ile beraber Mansur Yavaş ve Kemal Kılçdaroğlu'nu etiketledi.
TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Duran, Netanyahu'nun Gazze'de "soykırım sahnelediğini" ve bölgedeki birçok ülkeye saldırdığını belirterek, İsrail Başbakanı'nın çaresizlik içinde Başkan Erdoğan'ı hedef aldığını ifade etti.
Duran'ın paylaşımı şu şekilde:
Gazze'de bir soykırım sahneleyen ve bölgedeki yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlikten dolayı Başkanımızı hedef almaya cüret ediyor.
Onun adına tutuklama emirleri bulunan bir suçlu; artık arkadaşı kalmadı. Siyasi hayatta kalma stratejisi olarak bölgeyi kaosa ve çatışmaya sürüklüyor. Kimsenin ahlaki değerleri ve meşruiyeti olmadığını herkes biliyor; kimseden ders verme hakkına sahip değil. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı er ya da geç hesap verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, daha adil, barışçıl ve güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesine devam edecek.