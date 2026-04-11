Ellerindeki masum kanını örtbas etmek için Türkiye'ye saldıran hadsiz bakan, şu skandal ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye'de İsrail'in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor.



Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas'taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail'i soykırımla suçluyor.

İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek - Erdoğan'ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur."

KATZ İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE MANSUR YAVAŞ'I DA ETİKETLEDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise X'te Başkan Erdoğan'ı eleştirdiği mesajında Ekrem İmamoğlu ile beraber Mansur Yavaş ve Kemal Kılçdaroğlu'nu etiketledi.