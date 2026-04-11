Bolu Belediyesi'nde hayırsız soygun | Sarıyıldız'dan "Amaç kurban kesmek değildi" itirafı

Bolu Belediyesi iştiraki BOLSEV Vakfı’nın kurban bağışı adı altında topladığı 845 bin liranın akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. İhtiyaç sahiplerine et dağıtma vaadiyle toplanan kurban bağışlarının kesim yapılmadan vakıf kasasına aktarıldığı ortaya çıktı. Vakıf Başkanı CHP’li Ali Sarıyıldız amacın kurban kesmek olmadığını itiraf etti, soruşturmada üst düzey isimler tutuklandı.

  • CHP'li Bolu Belediyesi iştiraki BOLSEV Vakfı, kurban bağışı adı altında topladığı 845 bin lirayı kasasına indirdi ancak kurbanlık alımı veya kesimi gerçekleştirilmedi.
  • BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, amacın kurban kesmek değil öğrencilere burs vermek olduğunu itiraf etti.
  • Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Meclis Üyesi Aydan Özdemir soruşturma kapsamında tutuklandı.
  • Müfettiş raporlarına göre 68 kişiden toplanan paralar vakfın kasasına girdi ve dosyada 36 mağdur bulunuyor.
  • CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve BOLSEV Vakfı Başkanı Ali Sarıyıldız hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi.

CHP'li Bolu Belediyesi'ne bağlı BOLSEV Vakfı üzerinden başlatılan kurban bağışı kampanyasının altından büyük dolandırıcılık skandalı çıktı. Vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla bağışladığı yüz binlerce liranın kurban kesimi yerine vakıf kasasına aktarıldığı belirlendi.

KURBAN İÇİN 845 BİN LİRA

BOLSEV Vakfı, resmi hesaplarından "Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" diyerek kampanya başlattı. Vatandaşlar dini görevlerini ifa etmek amacıyla belediyeye ait vakfa yöneldi.

Müfettiş raporlarına göre tespit edilebilen 68 kişiden 845 bin lira toplandı. Toplanan paralar vakfın kasasına girdi.

Kayıtlarda kurbanlık hayvan alımına yahut kesimine dair tek işlem bulunamadı. İhtiyaç sahiplerine et dağıtılacağı vaadi tamamen yalan çıktı. Dosyada şu ana kadar 36 mağdur yer alıyor.

'KURBAN İÇİN TOPLADIK AMA KURBAN KESMEDİK'

Yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınan BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız, savcılık itiraflarda bulundu.

Sabah gazetesinin haberine göre Sarıyıldız, "Yönetim kurulu üyeleri Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir ile vakıf binasında toplanıp bu konuda ilana çıktık. Amacımız kurban alıp kesmek değildi. Öğrencilere burs vermekti." diyerek vurgunu bizzat kabul etti.

TANJU'NUN HAFIZASI KURBAN GİTTİ

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise konuya ilişkin sorulan soruya, "Bana bu soruyu aniden sorduğunuz için bazı konuları hatırlamıyor olabilirim." cevabını verdi.

Bolu Bleediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 Nisan'da tutuklanan BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız ile 3 Mart'ta tutuklanan Tanju Özcan hakkında vakıf soruşturmasında ikinci kez tutuklama kararı verildi.

