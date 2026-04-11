Mustafa Ceceli'den alınan kan örneğinde herhangi bir bulguya rastlanmazken (negatif), saç numunesi üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda kokain ile kokainin vücuttaki parçalanma ürünleri olan benzoilekgonin ve metilekgonin maddeleri belirlendi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren oyuncu Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, İlkay Şencan ve Deha Bilimlier'in test sonucu belli oldu.

Hande Erçel'den alınan kan örneğinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Raporda, idrar örneğinde morfin, kodein ve metaboliti olan kodein glukuronid tespit edildiği, ayrıca ilaç etken maddesi olarak parasetamol bulunduğu belirtildi.

Saç örneğinde ise uyuşturucu, uyarıcı madde veya ilaç etken maddesine rastlanmadığı kaydedildi. Öte yandan raporda, tırnak örneğinin üzerinde kalıcı oje bulunduğu için analize uygun olmadığı ve bu nedenle inceleme yapılamadığı ifade edildi.

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un ise saç numunesinde yapılan analizler, kokain ve ilgili metabolitlerin varlığını ortaya koydu.