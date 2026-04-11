Mustafa Ceceli ve Hande Erçel de listede: Hangi ünlüde ne tespit edildi? İsim isim liste

Ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu beklenen raporu tamamladı. Hazırlanan teknik analiz raporuna göre, şarkıcı Mustafa Ceceli’nin kan örneği temiz çıkarken, saç örneğinde yapılan incelemede kokain ve metabolitleri tespit edildi. Raporda ayrıca Hande Erçel, İbrahim Çelikkol ve Deha Bilimlier gibi isimlerin de detaylı tahlil sonuçlarına yer verildi.

  • Adli Tıp Kurumu, uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerden alınan numunelerin analiz sonuçlarını açıkladı.
  • Mustafa Ceceli'nin saç numunesinde kokain, benzoilekgonin ve metilekgonin maddeleri tespit edildi.
  • İbrahim Çelikkol'un saç numunesinde kokain ve metabolitleri bulundu.
  • Hande Erçel'in idrar örneğinde morfin, kodein ve kodein glukuronid tespit edildi, kan ve saç örnekleri negatif çıktı.
  • İlkay Şencan'ın kanında THC metaboliti, saçında THC maddesi; Deha Bilimlier'in saç örneğinde kodein ve kokain maddeleri belirlendi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren oyuncu Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, İlkay Şencan ve Deha Bilimlier'in test sonucu belli oldu.

HANGİ ÜNLÜDE NE TESPİT EDİLDİ?

Mustafa Ceceli'den alınan kan örneğinde herhangi bir bulguya rastlanmazken (negatif), saç numunesi üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda kokain ile kokainin vücuttaki parçalanma ürünleri olan benzoilekgonin ve metilekgonin maddeleri belirlendi.

HANDE ERÇEL VE İBRAHİM ÇELİKKOL'UN SONUÇLARI

Raporda adı geçen diğer popüler isimlerden Hande Erçel'in kan ve saç örnekleri temiz çıktı.

Hande Erçel'den alınan kan örneğinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Raporda, idrar örneğinde morfin, kodein ve metaboliti olan kodein glukuronid tespit edildiği, ayrıca ilaç etken maddesi olarak parasetamol bulunduğu belirtildi.

Saç örneğinde ise uyuşturucu, uyarıcı madde veya ilaç etken maddesine rastlanmadığı kaydedildi. Öte yandan raporda, tırnak örneğinin üzerinde kalıcı oje bulunduğu için analize uygun olmadığı ve bu nedenle inceleme yapılamadığı ifade edildi.

Ancak Erçel'in idrar tahlilinde morfin, kodein ve kodein metaboliti olan maddeye rastlandığı bildirildi.

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un ise saç numunesinde yapılan analizler, kokain ve ilgili metabolitlerin varlığını ortaya koydu.

LİSTEDE BAŞKA KİMLER VAR?

Soruşturma dosyasında yer alan diğer isimlerden Deha Bilimlier'in saç örneğinde kodein ve kokain maddeleri tespit edilirken; İlkay Şencan'ın kanında esrarın etkin maddesi olan THC metaboliti, saçında ise doğrudan THC maddesi bulundu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında uyuşturucu testi pozitif çıkanlar:

İsimÖrnek TürüTespit Edilen Maddeler
Mustafa CeceliSaçKokain, Benzoilekgonin, Metilekgonin
İbrahim ÇelikkolSaçKokain ve Metabolitleri
Hande ErçelİdrarMorfin, Kodein, Kodein Glukuronid
Deha BilimlierBelirtilmemişKodein, Kokain ve Metabolitleri
İlkay ŞencanBelirtilmemişTHC (Esrar)

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testi negatif çıkan isimler:

İsimTest SonucuDurum
Hakan SabancıNegatifHerhangi bir maddeye rastlanmadı
Fikret OrmanNegatifHerhangi bir maddeye rastlanmadı
Burak ElmasNegatifHerhangi bir maddeye rastlanmadı
