Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren oyuncu Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, İlkay Şencan ve Deha Bilimlier'in test sonucu belli oldu.
HANGİ ÜNLÜDE NE TESPİT EDİLDİ?
Mustafa Ceceli'den alınan kan örneğinde herhangi bir bulguya rastlanmazken (negatif), saç numunesi üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda kokain ile kokainin vücuttaki parçalanma ürünleri olan benzoilekgonin ve metilekgonin maddeleri belirlendi.
HANDE ERÇEL VE İBRAHİM ÇELİKKOL'UN SONUÇLARI
Raporda adı geçen diğer popüler isimlerden Hande Erçel'in kan ve saç örnekleri temiz çıktı.
Hande Erçel'den alınan kan örneğinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Raporda, idrar örneğinde morfin, kodein ve metaboliti olan kodein glukuronid tespit edildiği, ayrıca ilaç etken maddesi olarak parasetamol bulunduğu belirtildi.
Saç örneğinde ise uyuşturucu, uyarıcı madde veya ilaç etken maddesine rastlanmadığı kaydedildi. Öte yandan raporda, tırnak örneğinin üzerinde kalıcı oje bulunduğu için analize uygun olmadığı ve bu nedenle inceleme yapılamadığı ifade edildi.
Ancak Erçel'in idrar tahlilinde morfin, kodein ve kodein metaboliti olan maddeye rastlandığı bildirildi.
Oyuncu İbrahim Çelikkol'un ise saç numunesinde yapılan analizler, kokain ve ilgili metabolitlerin varlığını ortaya koydu.
LİSTEDE BAŞKA KİMLER VAR?
Soruşturma dosyasında yer alan diğer isimlerden Deha Bilimlier'in saç örneğinde kodein ve kokain maddeleri tespit edilirken; İlkay Şencan'ın kanında esrarın etkin maddesi olan THC metaboliti, saçında ise doğrudan THC maddesi bulundu.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında uyuşturucu testi pozitif çıkanlar:
|İsim
|Örnek Türü
|Tespit Edilen Maddeler
|Mustafa Ceceli
|Saç
|Kokain, Benzoilekgonin, Metilekgonin
|İbrahim Çelikkol
|Saç
|Kokain ve Metabolitleri
|Hande Erçel
|İdrar
|Morfin, Kodein, Kodein Glukuronid
|Deha Bilimlier
|Belirtilmemiş
|Kodein, Kokain ve Metabolitleri
|İlkay Şencan
|Belirtilmemiş
|THC (Esrar)
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testi negatif çıkan isimler:
|İsim
|Test Sonucu
|Durum
|Hakan Sabancı
|Negatif
|Herhangi bir maddeye rastlanmadı
|Fikret Orman
|Negatif
|Herhangi bir maddeye rastlanmadı
|Burak Elmas
|Negatif
|Herhangi bir maddeye rastlanmadı