DEVRİM MUHAFIZLARI: HÜRMÜZ'DEN ASKERİ GEMİ GEÇERSE SERT KARŞILIK VERİRİZ

ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşta geçtiğimiz günlerde ilan edilen ateşkes sonrası Pakistan'ın başkenti İslamabad'da müzakere masasıl kuruldu.
ABD ve İran heyeti arasındaki 21 saatli görüşmeden "barış" çıkmadı. İran "Talepler aşırı" dedi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise "Anlaşma yok" deyip Pakistan'dan ayrıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.
İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceği bildirildi. Geçiş izninin yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilere verildiği kaydedilen açıklamada, ABD savaş gemilerinin boğazdan geçtiğine dair haberler yalanlandı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin elinde olduğu belirtildi.
ABD ordusu dün yaptığı açıklamada, “CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı” ifadelerine yer vermişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad'daki görüşmelerin 40 günlük bir savaşın ardından ABD'ye duyulan güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu." dedi.
İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, İslamabad'da gerçekleştirilen ABD-İran dolaylı görüşmelerini değerlendirdi.
Bekayi, "Bu görüşmeler, ABD ve İsrail'in 9 ay içerisinde ikinci kez giriştikleri ve 40 gün süren bir savaşın ardından, sadece güvensizlik değil, kuşku ve şüphenin hakim olduğu bir atmosferde yapıldı. Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu." dedi.
İranlı sözcü, anlaşmaya varılamamasındaki diğer bir sebebin, kendine özgü zorlukları bulunan Hürmüz Boğazı ve bölge konularının bu müzakerelere ilave edilmesiyle görüşmelerin daha karmaşık hale gelmesi olduğunu kaydetti.
Bekayi, görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapmadı.
İRAN HEYETİ DE AYRILDI
Öte yandan Mehr Haber Ajansı, İran heyetinin Pakistan'dan ayrıldığını duyurdu.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün, ABD ve İran heyetleri arasında başlayan dolaylı görüşmeler yaklaşık 21 saat sürmüş, taraflar bir sonuca varılmadan görüşmelerin sona erdiğini duyurmuştu.
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance liderliğindeki ABD heyeti, İran’la yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine Pakistan’dan ayrıldı.
ABD ile İran’ın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürüttüğü müzakereler resmen sona erdi. ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı ile eski başdanışmanı Jared Kushner, yerel saatle 07:08 sıralarında "Air Force 2" uçağına binerek Pakistan’dan ayrıldı.
Vance, İran’la anlaşmaya varamadıklarını açıklamıştı
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada
İran’la Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen 21 saatlik müzakerelerden sonuç alınamadığını belirterek, "İran’la bir anlaşmaya varamadık. Sonuç olarak, bir anlaşmaya varamadan ABD’ye geri dönüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Vance, "Buradan çok basit bir teklifle, yani nihai ve en iyi teklifimiz olan bir uzlaşma önerisiyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmediğini göreceğiz" demişti.
İran lideri Mücteba Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Lübnan'da Hizbullah'ın rolünü görmezden gelmenin, bu ülkeyi güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacağını belirtti.
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'a hitaben açıklamada bulunan Velayeti, Hizbullah'ın Lübnan'daki rolünü değerlendirdi.
Velayeti, "(Lübnan Başbakanı) Nevvaf Selam bilmelidir ki, direnişin ve Hizbullah'ın benzersiz rolünü görmezden gelmek, Lübnan'ı telafisi mümkün olmayan güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacaktır. Lübnan'ın istikrarı yalnızca devlet ile direnişin sinerjisine bağlıdır." ifadelerini kullandı.
İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.
İran devlet televizyonu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İran-ABD görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu.
İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren ABD-İran müzakerelerinin özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.
İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı öne sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin ortak bir çerçeve ve anlaşmanın oluşmasını engellediği iddia edildi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıkladı.
Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, toplam 21 saat sürdüğü belirtilen doğrudan görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın nükleer silah konusunda istedikleri taahhüdü vermediğini vurgulayarak, "Gerçek şu ki, İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha ulaşmasını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. İranlıların uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir taahhüdü görüyor muyuz? Henüz bunu görmedik." değerlendirmesinde bulundu.
ABD olarak temel taleplerini en net şekilde ortaya koyduklarını ancak İran'ın "bu şartları kabul etmemeyi tercih ettiğini" söyleyen Vance, ABD Başkanı Donald Trump'la da defalarca telefonda görüştüklerini kaydetti.
Vance, "Buradan ayrılıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz." şeklinde konuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad'daki müzakerelerin neticeye ulaşmasının ABD'nin "aşırı talepler" ve "hukuk dışı" isteklerde bulunmamasına bağlı olduğunu belirtti.
Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İslamabad'daki görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.
Pakistan'da İran heyeti için yoğun ve uzun bir günün geçtiğini ifade eden Bekayi, müzakerelerin ana başlıkları arasında Hürmüz Boğazı, nükleer mesele, savaş tazminatı, yaptırımların kaldırılması, İran ve bölgeye yönelik savaşın tamamen sona erdirilmesi gibi konuların ele alındığını bildirdi.
Bekayi, "Bu diplomatik sürecin başarısı, karşı tarafın ciddiyetine ve iyi niyetine, aşırı taleplerden ve yasa dışı isteklerden kaçınmasına ve İran’ın meşru hak ve çıkarlarını kabul etmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.
İranlı Sözcü, ABD’nin sözünde durmama ve kötü niyetli davranışlarını unutmadıklarını, ABD ve İsrail'in işlediği ağır suçları da affetmeyeceklerini vurguladı.
"MÜZAKERELERDE 'ŞİDDETLİ GERGİNLİK' İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Öte yandan, Fars Haber Ajansı, İslamabad'daki müzakerelere ilişkin haberinde, Batılı medyada İran ve ABD heyetleri arasındaki görüşmelerde "şiddetli gerginlik" meydana geldiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Müzakere protokolüne göre, İslamabad'daki görüşmelerin yapıldığı otelde hiçbir medya kuruluşunun bulunmadığı, yalnızca ABD-İran müzakere heyetleri ve Pakistanlı yetkililerin yer aldığı, bu nedenle hiçbir basın mensubunun görüşme sürecini içeriden gözlemleme erişiminin bulunmadığı belirtildi.
Bu yüzden "şiddetli gerginlik", "üyelerin el sıkışması" veya "Tahran’dan yeni bir ismin katılması" gibi yayılan haberlerin doğruyu yansıtmadığı kaydedildi.
İslamabad'da İran, ABD ve Pakistan arasındaki üçlü görüşmelerin sona erdiği, görüşmelere sabah saatlerinde devam edileceği belirtildi.
İran resmi haber ajansı IRNA, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelere ilişkin bilgi verdi.
Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleşen İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakerelerin 14 saat sonra sona erdiği ve iki tarafın teknik ekiplerinin, uzmanlar tarafından hazırlanan metinler üzerinde karşılıklı olarak değişim yaptıkları belirtildi.
Bazı anlaşmazlıklara rağmen müzakerelerin devam edeceği kaydedildi.
İran devlet televizyonu, Pakistan'ın tavsiyesi ve her iki tarafın kabulü üzerine müzakerelerin sabah devam edeceğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamayı (58 numaralı bildiri) yayımladı.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceği belirtildi.
Geçiş izninin yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilere verildiği ifade edilen açıklamada, ABD savaş gemilerinin boğazdan geçtiğine dair haberler yalanlandı.
Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin elinde olduğu kaydedildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.
ABD ordusunun açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadelerine yer verilmişti.
İran müzakere heyetine yakın bir kaynak CNN’e, ABD’nin boğazla ilgili "kabul edilemez taleplerde" bulunduğunu söylemiş, İran devlet medyası da benzer "anlaşmazlıkları" haber yapmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran sorusunda yanıt veren Trump, Hürmüz'den İran'ın gemilerini yok ettiklerini söyledi. Trump, ayrıca Tahran'ın askeri gücüne de değinerek, radarlarının, deniz güçlerinin ve hava güçlerinin olmadığını söyleyerek, liderlerinin hepsini öldürdüklerini söyledi. Trump, "Bütün bunlara bakıldığı zaman gerisi beni ilgilendirmiyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin, "Ne olursa olsun, biz kazanıyoruz. Belki anlaşma yaparlar, belki yapmazlar. ABD açısından bakıldığında, biz kazanıyoruz" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese rağmen İran'a karşı saldırı tehdidini sürdürdü.
Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajında İran ve Lübnan'a karşı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, "İran'a yönelik saldırılarımız henüz sona ermedi. Yapacak daha çok işimiz var." ifadelerini kullanarak saldırı tehdidini sürdürdü.
Haziran 2025'te 12 gün boyunca düzenledikleri saldırılar öncesi İran'ın nükleer silah üretmeye çok yakın olduğu iddiasını yineleyen Netanyahu, geçen yıl ve 28 Şubat’ta düzenledikleri iki saldırı olmasaydı İran’ın “çoktan nükleer silaha sahip olacağını” iddia etti.
Netanyahu, sağlanan geçici ateşkes için talebin Tahran yönetiminden geldiğini ileri sürdü.
Lübnan'la başlatılacağı duyurulan doğrudan müzakerelere ilişkin Netanyahu, "Gösterdiğimiz güç sayesinde Lübnan, geçtiğimiz ay doğrudan barış görüşmelerine başlamak için birkaç kez girişimde bulundu." dedi.
Netanyahu, doğrudan müzakereleri iki şartla onayladığını savunarak, bunların "Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve nesiller boyu sürecek gerçek bir barış anlaşması" olduğunu ileri sürdü.
Netanyahu, 10 Nisan'da, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı da dün ABD arabuluculuğunda, İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere tarihinin ele alınması için ilk toplantının salı günü Washington'da yapılacağını duyurmuştu.
ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.
“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.
Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddialarını yalanladı.
İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddiaları yalanlanırken boğazdaki geçişlerin tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğu belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.
ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadesine yer verilmişti.
İran basını: İslamabad'daki görüşmelerde Hürmüz Boğazı konusunda ciddi anlaşmazlık var. ABD tarafının aşırı talepleri nedeniyle sürecin ilerlemesi engellendi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurdu.
CENTCOM, ABD ile İran arasındaki doğrudan görüşmelerin başladığı gün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme misyonuna ilişkin bir açıklama yaptı.
ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadesine yer verdi.
Açıklamada, bu kapsamda USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy adlı iki fırkateynin, mayınların boğazdan tamamen temizlenmesini sağlamak amacıyla yürütülen geniş kapsamlı bir görevin parçası olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ve Arap Körfezi'nde operasyonlar düzenlediği kaydedildi.
İran ile ABD arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan yüz yüze görüşmelerin bir aşamasının sona erdiği bildirildi.
İran basını, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin bir aşamasının sona erdiğini duyurdu.
Görüşmelerin bir aşamasının sona ermesinin ardından tarafların uzman ekiplerinin ele alınan konular hakkındaki yazılı metin üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD-İran arasında gerçekleştirilen görüşmeler sırasında yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın askeri gücünü tamamen ortadan kaldırdı. Liderleri öldü. Hürmüz Boğazı yakında açılacak, boş gemiler yük almak için ABD'ye akın ediyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD-İran arasında yürütülen müzakere süreci sırasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. ABD basınında 40 gün süren çatışmalara ilişkin yer alan haberlere değinen Trump, ülkedeki basın kuruluşlarını eleştirirken, "Sahte haberler medyası çıldırmış ya da düpedüz yolsuz olmalı. ABD, İran'ın askeri gücünü, donanmasını ve hava kuvvetlerini de dahil olmak üzere her şeyini tamamen ortadan kaldırdı. Liderleri öldü. Hürmüz Boğazı yakında açılacak, boş gemiler yük almak için ABD'ye akın ediyor. Ancak yalan haberlere göre biz şu an kaybediyoruz" dedi.
Trump daha önce yaptığı benzer açıklamada, "Dünyanın engin denizlerine bir bakın, hepsi, hatta birçoğu, petrol yüklemek için ABD'ye doğru geliyor. Bizde bol miktarda petrol var. İran başarısız bir ülke. Çok başarısız bir ülke, (Hürmüz Boğazı) açılacak. Ama bence insanlar boğazdan geçmenin başka alternatifleri olduğunu görüyorlar" demişti.
ABD ile İran arasında İslamabad'da görüşmeler konusunda İran'a güvenip güvenmediği sorulan Trump, İran'ın iyi niyetli hareket edip etmediğine ilişkin, "Bunu size çok kısa bir süre içinde bildireceğim, fazla zaman almayacak" ifadelerini kullanmıştı..
Beyaz Saray, ABD ve İran heyetlerinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yüz yüze ve doğrudan görüşmelere başladığını doğruladı.
Beyaz Saray tarafından basına yapılan açıklamada, "Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD, Pakistan ve İran bugün yüz yüze üçlü bir görüşme gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.
ABD HEYETİNE VANCE, İRAN HEYETİNE KALİBAF BAŞKANLIK EDİYOR
İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan görüşmelerde, İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ediyor.
Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katılıyor.
ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer alıyor.
Arabulucu Pakistan tarafında da Başbakan Navaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir görüşmelere katılıyor.
Müzakereler öncesi hem İran heyeti hem de Amerikan heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.
İran basını, ABD ile İran arasında İslamabad’da yapılan müzakerelerde teknik görüşmeler için sürecin bir gün daha uzatılabileceğini ancak henüz nihai bir karar verilmediğini bildirdi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran ile ABD arasında Pakistan'da yapılan görüşmelerin bir gün daha uzatılması ihtimali olduğunu aktardı.
Görüşmelerde genel konuların ilerlediği, bazı teknik görüşmelerin başladığı kaydedildi.
Haberde, “İlk görüşmeler ve istişarelerin ardından, İran ile Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeler artık bazı genel konuların ötesine geçerek bazı konularda detaylı ve teknik tartışmalara girdi.” ifadesi kullanıldı.
Buna göre, her iki taraftan uzmanlar bazı konuların detayını inceliyor.
Görüşmelerin bir gün için planlanmış olmasına rağmen, uzman heyet görüşmelerine devam etmek için görüşmelerin bir gün daha uzatılması olasılığı olduğu ancak henüz kesin bir kararın verilmediği vurgulandı.
İslamabad’da 3’lü görüşmeye ara verildi.
İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’ın güneyinde son 24 saatte 200’den fazla Hizbullah hedefine saldırı düzenlediğini ileri sürdü.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyinde işgali sürdüren kara birliklerine hava desteği verildiği aktarıldı.
Ordunun son 24 saatte Lübnan’ın güneyinde 200’den fazla hedefe hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Hizbullah’a ait füze rampalarının da hedef alındığı iddia edildi.
İranlı üst düzey askeri yetkili, ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı’nı geçtiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
İran basınına göre, askeri yetkili Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı’nı geçtiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
Öte yandan İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim de İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ABD destroyerinin “30 dakika içinde” hedef alınacağını ve bunun müzakere sürecini olumsuz etkileyeceğini ilgili taraflara iletmesinin ardından söz konusu geminin geri döndüğü bilgisine yer verdi.
"Axios" haber sitesi, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Amerikan donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini yazmıştı. Söz konusu geçişin, İran ile koordineli yapılmadığı belirtilmişti.
Pakistan ABD ve İran heyetleinin aynı salonda bulunduğunu ve görüşmelerin yüz yüze yapıldığını iddia etti.
Axios haber sitesi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Amerikan donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini yazdı.
Axios'un Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD donanmasına ait birkaç gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti.
Söz konusu geçiş, İran ile koordineli yapılmadı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez ABD donanmasına ait gemiler boğazdan geçiş yaptı.
İran basınına göre Tahran Pakistan aracılığıyla "Eğer geminin hareketi devam ederse 30 dakika içinde hedef alınacak ve İran ile Amerika arasındaki görüşmeler de zarar görecek". açıklaması yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacağını tahmin ettiğini belirtti.
NewsNation kanalına konuşan Trump, ABD'li ve İranlı heyetlerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmelere başladığı bilgisini verdi.
Taraflar arasında Pakistanlı aracılar yoluyla düzenlenen görüşmelere ilişkin konuşan Trump, İran'da sistemin çökmekte olduğunu savundu.
Küresel petrol nakliyesi için Hürmüz Boğazı'na alternatif yolların arandığını kaydeden ABD Başkanı, boğazın çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacağını tahmin ettiğini söyledi.
Trump, müzakerelerin iyi gitmemesi halinde ABD'nin yeniden harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.
Müzakerelerde İran heyetine başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın rozeti dikkat çekti. Rozette İran'ın ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney ile yeni dini lider Mücteba Hamaney'in yer aldığı görüldü.
Donald Trump: İran başarısız ülke olmaya devam ediyor. Görüşme iyi gitmezse harekete geçeriz
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan’da devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini söyledi.
Sözcü Bekayi, Pakistan’da İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz." dedi.
Bekayi, diplomatik faaliyet yürüttüklerini ancak askeri olarak da teyakkuzda olduklarını vurgulayarak, olası ateşkes ihlallerini de yakından takip ettiklerini ve Lübnan’da bulunan İran Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduklarını belirtti.
İran devlet televizyonu ise Tahran'ın Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmelerde "kırmızı çizgilerini" belirlediğini ve bu çizgilerin, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, savaş tazminatları, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasıyla ilgili bölgelerde gerçek ve istikrarlı bir ateşkes olduğunu" aktardı.
CBS News bir Beyaz Saray yetkilisinin İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasını yalanladığını bildirdi.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran-Washington, Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmelere başladı.
Pakistanlı kaynaklar AA'ya yaptığı açıklamada ABD ve İran arasındaki görüşmelerin, Pakistanlı aracılar yoluyla başladığını belirtti.
Kaynaklar, tarafların Pakistanlı yetkililerle İslamabad'daki bir otelde doğrudan görüşmeler öncesi, "aradaki sorunları çözmek amacıyla" Pakistan heyetleriyle ayrı ayrı görüştüğünü kaydetti.
Kaynaklardan birisi, "İki heyetin ne zaman yüz yüze görüşeceğini şu anda söyleyemem. Şu anda Pakistanlı yetkililer ile görüşüyorlar." ifadesini kullandı.
ABD HEYETİNE VANCE, İRAN HEYETİNE KALİBAF BAŞKANLIK EDİYOR
İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan görüşmelere, İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ediyor.
Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katılıyor.
ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer alıyor.
Arabulucu Pakistan tarafında da Başbakan Navaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir, görüşmelerde yer alıyor.
Müzakereler öncesi hem İran heyeti hem de Amerikan heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.
İRAN'IN ŞARTLARI
İran, görüşmelerde topraklarına yönelik bir daha saldırı düzenlenmeyeceğine dair kesin garanti verilmesini, yaptırımların kaldırılmasını, sivil nükleer programının tanınmasını ve dondurulan varlıkların iadesi, tazminat ve "Hürmüz Boğazı için yeni geçiş protokolü" gibi maddeleri şartları olarak sunuyor.
Ateşkesin duyurulmasının ardından Trump, sosyal medya üzerinden İran’ın 10 maddelik karşı teklifini "mantıklı ve üzerinde konuşulabilir bir zemin" şeklinde nitelemesine rağmen Başkan Yardımcısı Vance ve Beyaz Saray Sözcülüğü İran'ın taleplerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
Tahran-Washington, bu gelişmelerle 40 günlük savaşta varılan geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için görüşmelere başlarken İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi ve tarafların talepleri arasındaki büyük farklılık sürecin kırılganlığını artırıyor.
İran basını, Pakistan’da devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin, “ABD’nin, baskı ve görüşmeler sonucunda İran'ın varlıklarının serbest bırakılmasını kabul ettiğini” yazdı.
Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na göre İranlı bir yetkili, Pakistan’da devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Ajans, ismini açıklamadığı İranlı yetkilinin, “ABD, baskı ve görüşmeler sonunda İran'ın varlıklarının serbest bırakılmasını kabul etti, İran heyeti konuyla ilgili teminat sağlamaya çalışıyor.” ifadesini kullandığını belirtti.
Yetkilinin ayrıca, ABD’nin mali konularda bir sonuca varılabilmesi için Pakistan’a bir ekip getirdiğini söylediği kaydedildi.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşmesi planlanan ABD ve İran arasındaki müzakere görüşmelerinin TSİ 13.00'de başlamasının beklendiği açıklandı.
ABD ve İran heyetlerinin, resmi görüşme öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı görüşeceği ifade edildi.
Pakistan’da bulunan İran heyetinin, ABD’ye sunulan ön şartlar tam anlamıyla yerine getirilmeden müzakere kararı almayacağı belirtildi.
İran basınına göre Pakistan'daki İran müzakere heyeti, ABD’ye ön şart olarak sunulan ve ABD’nin de kabul ettiği yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor.
Heyetin, "İran’ın varlıklarının serbest bırakılması ve Lübnan’da ateşkes sağlanması" konusunda sunduğu ön şartların henüz uygulanmadığı ve bu konuyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’e ileteceği belirtilirken, müzakere kararının ise ABD’nin ön şartlar ile ilgili tutumuna bağlı olarak alınacağı kaydedildi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, İran ile yapılacak görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
Pakistanlı bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine, Vance ve diğer heyet üyelerini taşıyan 3 uçağın İslamabad yakınlarındaki Nur Han Hava Üssü'ne iniş yaptığını bildirdi.
Vance'in heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de yer alıyor.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu heyetin İslamabad'a ulaştığı ve karşılama heyetinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın da yer aldığı belirtildi.
Dar'ın karşılamada Vance'e ABD'nin kalıcı bölgesel ve küresel barışa yönelik kararlılığını övdüğü vurgulanan açıklamada, "Dar, tarafların yapıcı bir şekilde görüşmelere başlamasını umduklarını söyledi ve Pakistan'ın, tarafların çatışmaya kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaları yönünde kolaylaştırıcı rolünü sürdürme arzusunu dile getirdi." ifadesine yer verildi.
Söz konusu ziyaret, 2011'den bu yana herhangi bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.
ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyet dün akşam saatlerinde İslamabad’a ulaşmıştı.
ABD'li müzakerecilerin İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelerde, İran'dan ABD'li mahkumların serbest bırakılmasını isteyeceği öne sürüldü.
Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelerde İran'da tutuklu bulunan ABD'lilerin serbest bırakılmasını talep edecek.
Kaynaklar, yetkililerin bu konuda ne kadar baskı yapacaklarını henüz bilmediklerini kaydederken, bazı yetkililer de müzakerelerin zora girmesi durumunda bu talebin ertelenme olasılığı olduğunu aktardı.
Haberde, İran'da tutuklu olduğu bilinen 6 ABD'li olduğuna işaret edildi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet dün İslamabad'a gitmek üzere yola çıkmıştı. İranlı heyet de dün akşam saatlerinde İslamabad'a ulaşmıştı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'yle yürütülecek müzakerelere ilişkin, "İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok." dedi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran müzakere heyetinin başındaki Kalibaf, İslamabad Havalimanı'nda basın mensuplarının ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in son açıklamalarına ilişkin sorularını yanıtladı.
Kalibaf, "Ne yazık ki ABD'yle müzakere deneyimimiz her zaman başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandı. Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda savaş suçu işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.
İslamabad'daki müzakerelerde, ABD tarafının gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını vermesi durumunda, İran tarafının da anlaşmaya hazır olduğunu dile getiren Kalibaf, "Mevcut savaşta onlara şunu gösterdik; eğer müzakereleri sonuçsuz bir gösteri ve aldatma operasyonu için kullanmak isterlerse, biz de Allah'a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak haklarımızı elde etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan'da gerçekleşecek müzakereler için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, "İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız, bizimle oyun oynamak istiyorlarsa iyi bir sonuç olmaz." ifadelerini kullanmıştı.
Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyini hedef alan yeni roket saldırıları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenler çaldı.
Hizbullah, İsrail’e yönelik misillemelerine yenilerini ekledi. İsrail basınında yer alan haberlere göre; Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyini hedef alan yeni roket saldırıları nedeniyle Lübnan sınırına yakın Kiryat Shmona, Safed, Nehariya ve Akka şehirleri ile Celile bölgelerinde sirenler çaldı. İsrail hava savunma sistemlerinin Hizbullah roketlerini önlemeye çalıştığı anlar kameralara yansırken, saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Lübnan ve İsrail, ateşkes ilan etmek ve görüşmelere başlama tarihini belirlemek üzere Salı günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nda ilk toplantıyı yapma konusunda anlaştı.
Zirvenin işleyişine dair teknik detaylar da gün yüzüne çıktı. Görüşmelerin ilk aşamada doğrudan değil, dolaylı bir formatta ilerleyeceği öğrenildi. Fakhur Rahman, "Bir odada Pakistan heyeti, bir odada ABD heyeti ve üçüncü odada İran heyeti olacak. Pakistanlı yetkililerle konuştum; ilk etapta dolaylı bir süreç işleyecek. Eğer bu süreç olumlu giderse taraflar yüz yüze de bir görüşme gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı.
Pakistan Başbakanı önderliğindeki heyette Dışişleri Bakanı İshak Dar, Pakistan Genelkurmay Başkanı ve İstihbarat Başkanı Korgeneral Asım Malik gibi kritik isimlerin yer alması, İslamabad’ın sürece verdiği önemi gözler önüne seriyor.
MASADAKİ EN SICAK BAŞLIK: HÜRMÜZ BOĞAZI
Zirvenin ana gündem maddesi, bölgesel güvenliğin kilidi olan Hürmüz Boğazı ve Lübnan’daki son gelişmeler olacak. Pakistan Başbakanı’na gelen tüm telefonlarda bu iki konunun altının çizildiğini belirten Rahman, "Tarafların anlaşması gereken birçok konu var, bunların başında Hürmüz Boğazı geliyor. Ayrıca Lübnan’daki son sabotaj eylemleri nedeniyle güçlü bir kınama ve kaygı mevcut" değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Başbakanı ile Pakistan Başbakanı arasında gerçekleşen son telefon görüşmesi de İslamabad’daki yoğun diplomasi trafiğinin küresel boyutunu bir kez daha kanıtladı.
İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki bir müzakere heyeti, ABD ile barış görüşmeleri için İslamabad'a geldi. İran medyası tarafından yapılan haberde, Washington'ın Tahran'ın "ön koşullarını" kabul etmesi halinde görüşmelerin başlayacağını belirtti.
Heyette, İran Dışişleri Bakanı, Savunma Konseyi Sekreteri, Merkez Bankası Başkanı ve çeşitli parlamento üyeleri de dahil olmak üzere üst düzey siyasi, askeri ve ekonomik yetkililer yer alıyor.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmeleri kalıcı ateşkes için "tamam ya da devam anı" olarak nitelendirdi.
Dawn gazetesinin haberine göre Başbakan Şerif, ulusa sesleniş konuşmasında, İran müzakerelerine ve ülkedeki güncel akaryakıt fiyatlarına değindi.
İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmeleri "tarihi bir fırsat" olarak nitelendiren Şerif, savaş yerine müzakere olması gerektiğini söyledi.
Şerif, "Yarın her iki ülkenin de (ABD ve İran) liderleri bizim davetimiz üzerine müzakere etmek için İslamabad'da olacak. Pakistan görüşmelerin başarıya ulaşması için elinden gelenin en iyisini yapacak ki bu zor bir iş. Sonuç Allah'ın elinde." dedi.
İran ve Pakistan'a barışın sağlanması için görüşmeyi ve 2 haftalık ateşkesi kabul ettikleri için teşekkür eden Şerif, "Pakistan'ın bu görüşmelere ev sahipliği yapması sadece Pakistan için değil, tüm Müslüman dünyası için gurur verici bir andır." görüşünü paylaştı.
İslamabad'da yapılacak görüşmelerin ardından tarafların bu görüşmelere devam edeceğine ya da etmeyeceğine dikkati çeken Şerif, "Görüşmelerin bu aşaması, kalıcı bir ateşkes arayışı için tamam ya da devam anıdır." ifadesini kullandı.
ABD ve İran arasında yarın İslamabad'da gerçekleştirilecek barış müzakereleri kapsamında İran Heyeti Pakistan'a gidiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran konusunda yapılacak görüşmelerin başarılı olamaması durumu karşısında gemilerini "en iyi silahlarla" yüklediklerini duyurdu.
Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad için yola çıkmasından kısa süre sonra New York Post gazetesine kısa bir röportaj verdi.
İslamabad'daki görüşmelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna Trump, "Yaklaşık 24 saat içinde bunu öğreneceğiz. Çok yakında öğreneceğiz." yanıtını verdi.
Donald Trump, "Sıfırlama işlemi yapıyoruz. Gemileri en iyi mühimmatla, şimdiye kadar yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz. Daha önce yaptıklarımızdan bile daha iyileri ve bunlarla onları paramparça ettik. Gemileri yüklüyoruz. Yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz, tam bir yıkım için kullandığımızdan bile daha yüksek seviyede." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, bu silahlar hakkında, "Anlaşmaya varamazsak, onları kullanacağız ve gayet verimli bir şekilde kullanacağız." dedi.
İslamabad'da görüşmesi planlanan ABD ve İran heyetleri hakkında Trump, "Doğruyu söyleyip söylemediğinizi bilecek en iyi insanlarla karşı karşıyasınız." görüşünü paylaştı.
SU YOLLARI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "uluslararası su yollarını kullanarak kısa vadeli şantaj yapmaktan başka bir koza sahip olmadığını" savundu.
Trump, sosyal medya platformu hesabından, ABD ve İran arasındaki ateşkesin ardından yarın Pakistan'da yapılması planlanan müzakereler öncesi İran'a yönelik paylaşımda bulundu.
ABD Başkanı Trump, "İranlılar, uluslararası su yollarını kullanarak dünyadan kısa vadeli şantaj yapmaktan başka ellerinde hiçbir koz olmadığını fark etmiyor gibi görünüyorlar. Bugün hayatta kalmalarının tek nedeni, müzakere etmek." ifadesini kullandı.
Trump, başka bir paylaşımında da İran'ın "sahte haber yapan medyayla ve halkla ilişkilerle" başa çıkma konusunda, savaşma konusunda olduklarından daha iyi olduklarını savundu.
İsrail'in Lübnan ile önümüzdeki hafta ABD'de yapılması beklenen doğrudan müzakerelere Fransa'nın katılımını engellediği iddia edildi.
The Jerusalem Post gazetesinin ismini vermek istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail ile Lübnan arasında yapılacak doğrudan müzakerelere Fransa'nın dahil olmasına Tel Aviv yönetiminin karşı çıktığı öne sürüldü.
Gazeteye konuşan yetkili, Paris yönetiminin İsrail’in geçen yıl İran’a saldırılarını sınırlandırmayı amaçlayan girişimlerde bulunduğunu ve Hizbullah’ın silahsızlandırmasında Lübnan’a yardım etme konusunda somut adımlar atmakta isteksiz davrandığını iddia etti.
İsrailli yetkili, söz konusu sebeplerin, "Tel Aviv'in Fransa'yı artık adil bir arabulucu olarak görmemesine yol açtığını" öne sürdü.
Haberde, Tel Aviv yönetiminin Fransa’yı doğrudan müzakerelerden dışlamasına ilişkin adımının, Paris yönetiminin İsrail'e silah taşıyan ABD uçaklarına hava sahasını kapatmasının ardından geldiğine de dikkat çekildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatı verdiğini açıklamıştı.
Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini, ancak ateşkes olmayacağını ifade etmişti.
Tel Aviv ile Beyrut yönetimleri arasındaki doğrudan müzakerelerin, gelecek hafta Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılmasının beklendiği ileri sürülmüştü.
ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.z
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'in Lübnan ile ateşkes müzakereleri talep etmesinden önce "gergin" bir görüşme yaptığı öne sürüldü.
CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, dün, İsrail'in Lübnan ile ateşkes görüşmeleri talep etmesinden kısa süre önce Trump ve Netanyahu telefonda görüştü.
Kaynaklar, görüşmenin "gergin" geçtiğine işaret ederken, Netanyahu'nun görüşmenin sonunda eğer Lübnan ile görüşme talep etmezse Trump'ın tek taraflı ateşkes ilan edebileceğini anladığını aktardı.
Bu görüşmenin, Trump ve Netanyahu arasında Lübnan konusunda yapılan 3. telefon konuşması olduğuna işaret eden kaynaklar, salı günü Trump, İran'da ateşkes ilan etmeden önce başka bir görüşme daha yapıldığını belirtti.
Kaynaklar, salı günkü görüşmede, Netanyahu'nun, Trump'ı Lübnan'ı İran ateşkesinin dışında tutmak için ikna etmeye çalıştığını kaydetti.
BEYAZ SARAY'DA SESSİZLİK
CNN'in bu haberi konusunda ulaştığı Netanyahu'nun ofisi ise haberi "yalan haber" olarak nitelendirerek, görüşmeyi "dostane" olarak nitelendirdi.
Beyaz Saray'dan ise CNN'in sorusuna herhangi bir yanıt gelmedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.
Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini, ancak ateşkes olmayacağını ifade etmişti.
İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bagır Kalibaf:
"Taraflar arasında karşılıklı olarak kararlaştırılan tedbirlerden ikisi henüz uygulamaya konulmamıştır:
Lübnan'da ateşkes sağlanması ve müzakerelerin başlamasından önce İran'ın bloke edilen varlıklarının serbest bırakılması.
Müzakereler başlamadan önce bu iki hususun yerine getirilmesi gerekmektedir."
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, düşmanların yeniden saldırmasına yol açacak bir görüşmeyi kabul etmeyeceklerini vurgulayarak ABD'nin İran'ın 10 maddelik teklifini esas alarak görüşmelere başlamayı kabul ettiğini belirtti.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahtrevançi, Tahran'da yabancı büyükelçiler ve diplomatik temsilcilerle bir araya geldi.
İran'ın her zaman diplomasi ve diyaloğu memnuniyetle karşıladığını ancak "aldatma amacıyla" ve İran'a karşı yeniden askeri saldırganlığın zeminini hazırlamayı amaçlayan görüşmelere girmeyeceğini ifade eden Tahtrevançi, kalıcı ateşkes için saldırıların tekrarlanmayacağına dair garantiler olması gerektiğini vurguladı.
İran'ın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık misilleme eylemlerinin bölge ülkelerindeki ABD üsleri ve tesislerini hedef aldığını söyleyen Tahtrevançi, bu saldırıların "savunma operasyonları" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, "Bu üsler ve tesisler İran'a karşı askeri saldırılarda kullanılmıştır." dedi.
Tahtrevançi, Pakistan'ın arabuluculuğunda yarın İslamabad'da ABD ile planlanan görüşmelerin İran'ın sunduğu 10 maddelik teklifin esas alınarak gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.
ABD-İsrail'in saldırılarını kınayan ülkelere teşekkür eden Tahtrevançi, saldırıları kınamak yerine destekleyen bazı Avrupa ülkelerini ise "tarihin yanlış tarafında yer aldıklarını" söyleyerek eleştirdi.
ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL’İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın açıklamasının aksine İran'ın taleplerinin "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.
İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.
İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.
ABD heyeti müzakereler için Pakistan'a doğru yola çıktı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'da gerçekleşmesi planlanan müzakere görüşmelerine ilişkin "İyi niyetlilerse biz de aynı şekilde davranacağız. Bakalım, neler olacağını göreceğiz. Olumlu geçeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
İsrail’in, Lübnan’a yönelik "güçlü bir saldırı" gerçekleştirmek için ABD’den süre talep ettiği öne sürüldü.
İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkili konuya dair Maariv gazetesine konuştu.
İlgili haberde Tel Aviv yönetiminin ateşkese geçilmeden önce Lübnan’a karşı kapsamlı bir askeri saldırı gerçekleştirmek amacıyla ABD'den ek süre istediği iddiasına yer verildi.
Haberde ayrıca çeşitli başkentler arasında "hassas" nitelikte yürütülen görüşmelerde, İsrail ordusuna Hizbullah’a karşı yoğun saldırılar düzenlemesi için ilave zaman tanınmasının hedeflendiği aktarıldı.
Maariv gazetesinin haberinde, İsrail’in hedefinin birkaç gün içinde özellikle Hizbullah’ın füze sistemlerine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemek, ardından ise siyasi baskıyla ateşkes sürecine geçmek olduğu ifade edildi.
İsrailli yetkililerin "Hizbullah ile hesaplaşmanın henüz tamamlanmadığı" görüşünde olduğu ve güçlü bir darbe vurulmadan ateşkese gidilmesine karşı çıktıklarına dikkat çekildi.
ABD’nin bu yaklaşımı kısmen anlayışla karşıladığı belirtilen haberde Tel Aviv yönetiminin Washington’un gerilimi hızla düşürmesi yönünde baskı kurmasından endişe ettiği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Washington'un gelecek hafta Lübnan ve İsrail heyetleri arasında doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapacağı ve müzakerelerin iki taraf arasında ateşkes görüşmelerini kapsayacağı duyurulmuştu.
Üst düzey bir Lübnanlı yetkili ise gelecek hafta ABD’de İsrail tarafıyla yapılması planlanan görüşmelerin "müzakere değil hazırlık niteliğinde" olacağını söylemişti.
İran Kızılayı: ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan ve 8 Nisan'da son bulan saldırılarında 125 bin 630 sivil birim hasar gördü.
.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran-Washington, Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmelere başlarken İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi ve tarafların talepleri arasındaki büyük farklılık sürecin kırılganlığını artırıyor.
ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda varılan ve İsrail'i de kapsayan ateşkesin ardından taraflar İslamabad'da bir araya gelinmesi konusunda anlaştı.
Pakistan'da 11 Nisan'da yapılması planlanan görüşmelerde İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın başkanlık etmesi, ABD’yi de Başkan Yardımcısı James David Vance'in temsil etmesi öngörülüyor.
Görüşmelerde, çok boyutlu bir krize dönüşen savaşın ardından ilan edilen geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi hedeflenirken, tarafların birbirine sunduğu karşı metinler ve sahada yaşanan çelişkili açıklamalar, görüşmelerin gerçekleşme ihtimalini zora sokarken barış umutlarını da ciddi şekilde sarsıyor.
TRUMP’IN 15 MADDELİK TALEPLERİNDE BELİRSİZLİK, İRAN’IN 10 MADDEDE ISRARI
Sürecin fitili, ABD Başkanı Donald Trump’ın "savaşı bitirmek" adına masaya sürdüğü 15 maddelik sert bir "çözüm paketiyle" ateşlendi.
Trump’ın "nihai teklif" olarak sunduğu bu metin; İran’ın tüm nükleer tesislerinin sökülmesini, mevcut uranyum stoklarının yurt dışına transferini, balistik füze programının kısıtlanması ve Hürmüz Boğazı’nın hiçbir ücret talep edilmeksizin derhal dünya trafiğine açılmasını şart koşuyordu.
Ancak Tahran yönetimi, bu maddeleri "ulusal egemenliğe bir saldırı ve teslimiyet belgesi" şeklinde nitelendirerek reddetti. İran, Trump’ın 15 maddelik teklifine yanıt olarak kendi 10 maddelik karşı metnini masaya koydu.
Tahran’ın bu karşı hamlesi, topraklarına yönelik bir daha saldırı düzenlenmeyeceğine dair kesin garanti verilmesini, yaptırımların kaldırılmasını, sivil nükleer programının tanınmasını ve dondurulan varlıkların iadesi ve tazminat gibi maddeleri içeriyor.
İran'ın teklifinde en dikkati çekici madde ise "Hürmüz Boğazı için yeni geçiş protokolünü" içeriyor. İran, bu süreçte Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırladığını duyurdu.
ABD yönetiminin ateşkesin hemen öncesinde 15 maddelik planında ne tür değişiklikler yaptığı ise tam olarak bilinmiyor.
ABD'DEN İRAN'IN 10 MADDELİK TEKLİFİNE İLİŞKİN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
Diplomatik belirsizliği zirveye taşıyan gelişme ABD kanadında yaşandı.
Ateşkesin duyurulmasının ardından Trump, sosyal medya üzerinden İran’ın 10 maddelik karşı teklifini "mantıklı ve üzerinde konuşulabilir bir zemin" şeklinde niteleyerek "barışa" yeşil ışık yaktı.
Trump’ın bu iyimser mesajı piyasalarda kısa süreli bir rahatlama sağlasa da Başkan Yardımcısı Vance ve Beyaz Saray Sözcülüğü’nden taban tabana zıt çıkışlar geldi.
Beyaz Saray İran’ın taleplerinin mevcut haliyle "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu ve Trump’ın "mantıklı" dediği teklifin masada yer alamayacağını savunarak Trump'ın açıklamalarını adeta tekzip etti.
Vance de talepleri "kabul edilemez" olarak niteledi.
ATEŞKESİN LÜBNAN'I DA KAPSAMASI GEREKLİLİĞİ
Ateşkesin ilan edilmesinden sonra ilk büyük anlaşmazlık, arabulucu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in açıklaması sonrasında yaşandı.
Şerif, İran'ın da 10 maddelik teklifinde yer aldığı şekilde mutabakatın "Lübnan dahil her yerde" geçerli olacağını duyurarak Hizbullah-İsrail cephesinde de silahların susacağını ilan etti.
Bu açıklama bölgede sevinçle karşılanırken masada ABD'yi temsil edecek Başkan Yardımcısı Vance’den yalanlama geldi. Vance, İsrail’in Lübnan'a saldırılarının İran’la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunarak Pakistan’ın açıklamasını inkar etti.
Washington’daki kafa karışıklığının perde arkası ise dün CBS News’in Amerikalı yetkililere dayandırdığı bir haberle netleşti.
Habere göre Trump, başlangıçta ateşkesin bölge geneline yayılması için Lübnan’ın da kapsama dahil edilmesine onay verdi ancak bu tutum, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı kritik telefon görüşmesinin ardından değişti.
Netanyahu’nun, Lübnan'a yönelik saldırıların durmasının İsrail’in güvenliğini tehlikeye atacağı yönündeki baskısı üzerine Trump, dönüş yaparak Lübnan’ın ateşkes dışında tutulması gerektiğini kabul etti.
Trump, daha sonra PBS'e yaptığı açıklamada, "Lübnan, Hizbullah nedeniyle dahil edilmedi. O mesele ayrıca halledilecek." diyerek bu geri adımı doğruladı.
İran ile birlikte Türkiye, İspanya, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya başta olmak üzere birçok ülke de ateşkesin Lübnan'ı kapsaması gerektiğini vurgularken İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ABD'DEN GELEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR GÖRÜŞMELERİ BELİRSİZLEŞTİRİYOR
Tahran yönetimi, ateşkesin devamının, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durdurulmasına bağlı olacağına dair açıklamalar yaptı.
Son olarak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu belirterek, ateşkesi ihlal eden saldırıların devamının, İran ve ABD arasında planlanan müzakereleri "anlamsız" hale getireceği uyarısında bulunarak görüşmelerin iptal olabileceğine işaret etti.
Meclis Başkanı Kalibaf da dün yaptığı açıklamada, geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını ve ateşkes ihlallerinin "güçlü tepkiler" doğuracağını ifade ederek, ABD'ye "Ateşi hemen söndürün." çağrısında bulundu.
Kalibaf, daha sonra tekrar yaptığı açıklamasında, aynı çağrılarını "Zaman daralıyor." ifadeleriyle yeniden paylaştı.
Tüm bu gelişmeler ışığında, 11 Nisan’da İslamabad’da yapılması planlanan görüşmeler kritik bir dönüm noktası olarak görülse de hem Lübnan'a devam eden saldırılar hem ABD tarafındaki çelişkili açıklamalar, diplomatik zemini zayıflatırken müzakerelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bile belirsiz hale getiriyor.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, ABD ile İran arasında yapılması planlanan görüşmeler öncesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
10 BİNDEN FAZLA GÜVENLİK PERSONELİ
Dawn gazetesinin haberine göre, başkent genelinde "kırmızı alarm" ilan edildiği, görüşmelere katılacak İran ve ABD heyetlerinin güvenliğini sağlamak için 10 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirdiği belirtildi.
Geniş çaplı güvenlik önlemlerinin, ordu koordinasyonunda yürütüleceği, İslamabad ve Pencap eyalet polisinin de sürece destek vereceği aktarıldı.
Trafik akışının sağlanması için İslamabad Trafik Polisi ile Ulusal Karayolları ekiplerinin de görevlendirildiği kaydedildi.
Kamu binaları çevresinde de güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı ve çeşitli noktalarda hazır bekletildiği aktarıldı.
GAZETECİLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İslamabad görüşmeleri kapsamında ülkeye gelecek gazetecilerin girişine kolaylık sağlanacağını bildirdi.
Dar, bu kapsamda, hava yolu şirketlerinden ilgili kişilerin vizesiz uçağa kabul edilmesini istediğini, Pakistan'da ise "kapıda vize" uygulamasının uygulanacağını ifade etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 11 Nisan'da İslamabad'da yapılacak ABD-İran müzakerelerinin ilk turuna Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağını açıklamıştı.
ABD ile İran arasında 11 Nisan'da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlaması beklenen müzakerelere katılacak heyetler büyük ölçüde netleşti. Taraflar, üst düzey isimlerle masaya oturacak.
15 GÜN SÜREBİLİR
İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi, görüşmelerin 15 güne kadar uzayabileceğini bildirdi. Pakistan hükümeti, zirve nedeniyle başkentte 9-10 Nisan tarihlerini resmi tatil ilan etti.
ABD HEYETİNDE KİMLER VAR?
ABD heyetine, Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik edecek. Vance’e, eski özel temsilci Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner gibi isimlerin eşlik etmesi bekleniyor.
İRAN HEYETİNE KİM BAŞKANLIK EDECEK?
İran tarafında ise müzakerelerde Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık yapacak. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yer alacak.
Pakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek görüşmelerde, tarafların geçici ateşkes sonrası kalıcı bir anlaşma zemini araması hedefleniyor.
Müzakereleri Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar yönetecek. Pakistan ordusunun ve Başbakan Şerif'in de süreçte aktif rol alacağı belirtiliyor.
MASADA HANGİ MADDELER VAR?
Taraflar masaya oldukça farklı taleplerle oturuyor.
İran'ın sunduğu 10 maddelik barış planında, Hürmüz Boğazı üzerinde İran denetimi, ABD muharip güçlerinin Orta Doğu'dan çekilmesi ve müttefik gruplara yönelik operasyonların durdurulması gibi şartlar yer alıyor.
ABD tarafı ise İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmesini "müzakere edilemez" bir ön şart olarak görüyor.
LÜBNAN KRİZİ VE GÜVEN SORUNU
Müzakerelerin önündeki en büyük engel, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları ve taraflar arasındaki derin güvensizlik olarak görülüyor. İran tarafı, Lübnan'daki saldırıların durmaması halinde ateşkesi bozabileceğini belirtirken ABD tarafı ateşkes şartlarının Lübnan'ı kapsamadığını savunuyor.
Uzmanlar, İsrail'in masada olmamasının ve Lübnan'daki gerilimin süreci sabote edebileceği konusunda hemfikir.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret talep ettiği yönünde haberler geldiğini belirterek, "Böyle bir şey yapmasalar iyi ederler. Ancak eğer öyleyse, hemen buna son verseler iyi olur" uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden İran’la ilgili açıklamalarda bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret talep ettiği yönünde haberler geldiğini belirten Trump, "Böyle bir şey yapmasalar iyi ederler. Ancak eğer öyleyse, hemen buna son verseler iyi olur" uyarısını yaptı.
"YAKINDA PETROL AKIŞININ BAŞLADIĞINI GÖRECEKSİNİZ"
Bir diğer paylaşımında, Wall Street Journal gazetesinin kendisinin "İran’da zaferi vaktinden önce ilan ettiğini" yazdığını hatırlatan Trump, "Bu gerçek bir zaferdir ve bunda ‘vaktinden önce’ diyecek bir şey yoktur. Benim sayemde İran asla nükleer silaha sahip olmayacak ve çok yakında, İran’ın yardımı olsun ya da olmasın, petrol akışının başladığını göreceksiniz; benim için her iki seçenek de fark etmez" ifadelerini kullandı. Wall Street Journal’ın her zamanki gibi yazdıklarını geri almak zorunda kalacağını öne süren Trump, "Her zaman eleştirmeye hazırlar, ancak yanıldıklarında bunu asla kabul etmezler ki bu da çoğu zaman yaşanır" dedi.
"İRAN ÇOK KÖTÜ İŞ ÇIKARIYOR"
Trump, İran’la ilgili son paylaşımında tekrar Hürmüz Boğazı’ndaki duruma değinerek, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok kötü bir iş çıkarıyor, bazıları bunun onursuzca olduğunu dahi söyleyebilir. Bizim yaptığımız anlaşma bu değil!" ifadelerini kullandı.
İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, ABD-İsrail savaşı, Hürmüz Boğazı ve ateşkes ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hamaney, "Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni bir aşamaya gireceğiz. Ülkemize saldıranları affetmeyeceğiz. Her bir hasar ve hayatını kaybeden için tazminat talep edeceğiz. Biz savaş istemedik ve istemiyoruz ancak meşru haklarımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü kanlı savaşın 40'ıncı gününde gelen ateşkesin dün ikinci günüydü. ABD ile İran arasında varılan 15 günlük geçici ateşkes her ne kadar kırılgan ilerlese de tarafların yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelmesi bekleniyor. İsrail basını ise ateşkese giden sürece dair detayları yazdı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Türkiye, İran, Pakistan ve ABD arasındaki görüşmelerin gece boyu sürdüğünü, Tahran ve İslamabad'da Washington yönetiminin Lübnan'ı da geçici ateşkese dahil etmeyi kabul ettiği izlenimi oluştuğunu yazdı. Gazetenin, ateşkes görüşmelerine katılan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, müzakereler, Trump'ın ateşkesi kabul ettiği duyurusundan sadece 15-20 dakika önce sona erdi.
SİYONİST YÖNETİMDE RAHATSIZLIK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner arasındaki görüşmeler gece boyu sürdü. Kaynağa göre, İran ve Pakistan tarafında, Washington yönetiminin Lübnan'ı da geçici ateşkese dahil etmeyi kabul ettiği izlenimi oluştu. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre ise ABDİran ateşkesinden İsrail'in son dakikaya kadar haberi yoktu. Bu gelişmeyi inceleyen İsrail basınından Jerusalem Post'a göre İsrailli yetkililer, ulusal güvenliklerini doğrudan ilgilendiren bu kritik karar mekanizmasının dışında bırakılmalarından büyük rahatsızlık duyuyor.
"HİÇBİR HEDEFİMİZE ULAŞAMADIK"
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İran'a saldırılar başlarken İsrail'in ilan ettiği "uranyumu ele geçirmek, yönetimi devirmek, balistik füzeleri yok etmek ve vekil örgütlere finansmanı durdurmak" gibi hedeflere ulaşılamadı. "Olası ABD-İran anlaşması Tel Aviv'i kötü bir güvenlik gerçeğiyle karşı karşıya bırakabilir" denilen haberde İsrail'in İran'a saldırılarının maliyetinin 19.4 milyar dolara yaklaştığı ve ABD-İran anlaşmasının İsrail'i bölgede çok zora sokabileceği belirtildi.
ABD BASINI: İRAN'IN FÜZELERİ SAĞLAM
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini paylaşmadığı yetkililere dayandırdığı haberde, Trump'ın ateşkesin bozulmasına yol açabilecek riskler ve İran'ın halen "tehlikeli askeri kabiliyete sahip olduğu" konusunda uyarıldığı belirtildi. Haberde, ABD'li bir yetkilinin, İran'ın füze rampalarının yarısından fazlasının imha edildiği, ancak önemli bir kısmının çoğunlukla yerin derinliklerinde gömülü olduğu iddiasına yer verildi.
"NETANYAHU BİZİ HEZİMETE SÜRÜKLEDİ"
Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, İran ile geçici ateşkes kararına tepki göstererek, "(Başbakan Binyamin) Netanyahu bizi stratejik bir hezimete sürükledi. Şahit olduğumuz şey; kibir, sorumsuzluk ve plansızlığın utanç verici bir karışımıdır. Üst yönetimdeki ihmalkârlık, halkın kaderine terk edilmesi ve Amerikalılara söylenen yalanlar, iki ülke arasındaki güveni yerle bir etmiştir" dedi.
BLOOMBERG: ABD'NİN KONUMU ZAYIFLADI
ABD merkezli Bloomberg ajansının analizine göre ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran’a karşı yürütülen savaş, ABD’yi rakiplerine karşı daha zayıf bir konumda gösterdi. Haberde yaşanılanların ABD’nin küresel çaptaki konumunu zayıflattığı ileri sürüldü.