Meclis onayladı: Türkiye'nin savunma devleri Latin Amerika ve Balkanlar'a açılıyor | Ortak üretim zamanı

TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilen askeri anlaşmalarla Türkiye, Balkanlar ve Latin Amerika ile savunma bağlarını güçlendiriyor. TUSAŞ, ROKETSAN ve BAYKAR, ortak üretim ve teknoloji transferi için sahaya iniyor. Türk savunma sanayisi Brezilya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya pazarlarına giriyor. Türkiye, Brezilya ile ortak uçak ve İHA üretimi planlanırken, Arnavutluk’a SİHA teslim edildi, Kuzey Makedonya’nın helikopter ihtiyacı GÖKBEY ile karşılanıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Mecliste kabul edilen yeni askeri anlaşmaların detaylarını paylaştı.

  • TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye'nin Brezilya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile askeri işbirliği anlaşmalarını kabul etti.
  • TUSAŞ, Brezilyalı Embraer ve Akaer firmaları ile ortak uçak üretim platformu kurmak ve ANKA ile AKSUNGUR İHA'larını Brezilya'da üretmek için görüşmeler yürütüyor.
  • ROKETSAN ve BAYKAR, Brezilyalı firmalarla ürün satışı ve teknoloji transferi konularında temaslarını sürdürüyor.
  • Arnavutluk'a Türk SİHA sistemleri, ROKETSAN mühimmatları ve MKE obüsleri teslim edildi.
  • Kuzey Makedonya'nın helikopter ihtiyacı yerli üretim GÖKBEY ile karşılanıyor.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi, sınırları aşarak dünyanın iki farklı ucunda yeni pazarlara yelken açıyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen yeni askeri anlaşmalar, Türk savunma şirketlerine Brezilya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya kapılarını araladı. Anlaşmalar kapsamında Brezilya ile ortak uçak ve İHA üretimi hedefleniyor. Balkanlar coğrafyasında Arnavutluk'a SİHA ve obüs teslimatları gerçekleştirilirken, Kuzey Makedonya'nın helikopter ihtiyacı yerli üretim GÖKBEY ile karşılanıyor.

AKSUNGUR İHA

LATİN AMERİKA ÇIKARMASI

Genel Kurul gündemine alınarak kanunlaşması beklenen anlaşmaların detaylarını Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay paylaştı.

Brezilya'nın 25 milyar dolarlık savunma bütçesiyle Latin Amerika'nın en büyük gücü olduğunu belirten Bozay, bu ülkeyle atılacak adımları anlattı. TUSAŞ, Brezilyalı havacılık devleri Embraer ve Akaer ile mutabakat zaptı imzaladı. İki ülkenin ortak uçak üretim platformu oluşturması planlanıyor.

TUSAŞ'ın ANKA ve AKSUNGUR serisi İHA'larının Brezilya'nın ihtiyaçlarına göre bu ülkede ortak üretilmesi amacıyla görüşmeler sürüyor. Jet motoru teknolojileri konusunda bağlantılar kuruluyor. Savunma sanayisinin öncü şirketleri ROKETSAN ve BAYKAR, Brezilyalı firmalarla ürün satışı ve teknoloji transferi konularında üst düzey temaslarını devam ettiriyor.

MKE üretimi 6x6 araç üstüne monteli YAVUZ obüsü

BALKANLARDA İNCE DİPLOMASİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile yürütülen "ince diplomasi"nin meyvelerini savunma sanayisi üzerinden topladıklarını kaydetti. Arnavutluk'a Türk SİHA sistemlerinin teslim edildiğini, ROKETSAN mühimmatları ile MKE obüslerinin tedarik edildiğini açıkladı.

Kuzey Makedonya'nın helikopter ihtiyacının yerli üretim GÖKBEY ile karşılandığını aktaran Bozay, MKE ile Makedon ATS firması arasındaki ortaklığın bölgedeki en önemli sanayi yatırımlarından biri olarak öne çıktığını bildirdi.

