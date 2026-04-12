Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi, sınırları aşarak dünyanın iki farklı ucunda yeni pazarlara yelken açıyor.
TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen yeni askeri anlaşmalar, Türk savunma şirketlerine Brezilya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya kapılarını araladı. Anlaşmalar kapsamında Brezilya ile ortak uçak ve İHA üretimi hedefleniyor. Balkanlar coğrafyasında Arnavutluk'a SİHA ve obüs teslimatları gerçekleştirilirken, Kuzey Makedonya'nın helikopter ihtiyacı yerli üretim GÖKBEY ile karşılanıyor.
LATİN AMERİKA ÇIKARMASI
Genel Kurul gündemine alınarak kanunlaşması beklenen anlaşmaların detaylarını Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay paylaştı.
Brezilya'nın 25 milyar dolarlık savunma bütçesiyle Latin Amerika'nın en büyük gücü olduğunu belirten Bozay, bu ülkeyle atılacak adımları anlattı. TUSAŞ, Brezilyalı havacılık devleri Embraer ve Akaer ile mutabakat zaptı imzaladı. İki ülkenin ortak uçak üretim platformu oluşturması planlanıyor.
TUSAŞ'ın ANKA ve AKSUNGUR serisi İHA'larının Brezilya'nın ihtiyaçlarına göre bu ülkede ortak üretilmesi amacıyla görüşmeler sürüyor. Jet motoru teknolojileri konusunda bağlantılar kuruluyor. Savunma sanayisinin öncü şirketleri ROKETSAN ve BAYKAR, Brezilyalı firmalarla ürün satışı ve teknoloji transferi konularında üst düzey temaslarını devam ettiriyor.
BALKANLARDA İNCE DİPLOMASİ
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile yürütülen "ince diplomasi"nin meyvelerini savunma sanayisi üzerinden topladıklarını kaydetti. Arnavutluk'a Türk SİHA sistemlerinin teslim edildiğini, ROKETSAN mühimmatları ile MKE obüslerinin tedarik edildiğini açıkladı.
Kuzey Makedonya'nın helikopter ihtiyacının yerli üretim GÖKBEY ile karşılandığını aktaran Bozay, MKE ile Makedon ATS firması arasındaki ortaklığın bölgedeki en önemli sanayi yatırımlarından biri olarak öne çıktığını bildirdi.