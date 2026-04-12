ROKETSAN ve BAYKAR, Brezilyalı firmalarla ürün satışı ve teknoloji transferi konularında temaslarını sürdürüyor.

TUSAŞ, Brezilyalı Embraer ve Akaer firmaları ile ortak uçak üretim platformu kurmak ve ANKA ile AKSUNGUR İHA'larını Brezilya'da üretmek için görüşmeler yürütüyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye'nin Brezilya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile askeri işbirliği anlaşmalarını kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen yeni askeri anlaşmalar, Türk savunma şirketlerine Brezilya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya kapılarını araladı. Anlaşmalar kapsamında Brezilya ile ortak uçak ve İHA üretimi hedefleniyor. Balkanlar coğrafyasında Arnavutluk'a SİHA ve obüs teslimatları gerçekleştirilirken, Kuzey Makedonya'nın helikopter ihtiyacı yerli üretim GÖKBEY ile karşılanıyor.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi, sınırları aşarak dünyanın iki farklı ucunda yeni pazarlara yelken açıyor.

AKSUNGUR İHA

LATİN AMERİKA ÇIKARMASI

Genel Kurul gündemine alınarak kanunlaşması beklenen anlaşmaların detaylarını Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay paylaştı.

Brezilya'nın 25 milyar dolarlık savunma bütçesiyle Latin Amerika'nın en büyük gücü olduğunu belirten Bozay, bu ülkeyle atılacak adımları anlattı. TUSAŞ, Brezilyalı havacılık devleri Embraer ve Akaer ile mutabakat zaptı imzaladı. İki ülkenin ortak uçak üretim platformu oluşturması planlanıyor.

TUSAŞ'ın ANKA ve AKSUNGUR serisi İHA'larının Brezilya'nın ihtiyaçlarına göre bu ülkede ortak üretilmesi amacıyla görüşmeler sürüyor. Jet motoru teknolojileri konusunda bağlantılar kuruluyor. Savunma sanayisinin öncü şirketleri ROKETSAN ve BAYKAR, Brezilyalı firmalarla ürün satışı ve teknoloji transferi konularında üst düzey temaslarını devam ettiriyor.