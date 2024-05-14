SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Evlilik yakın!

Hakan Kurtaş ile mutlu bir birliktelik yaşayan Birce Akalay, bir kez daha evleniyor. Yazı tatil yaparak geçirecek olan çift, hemen akabinde nikah masasına oturacak.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Evlilik yakın!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşkı doludizgin gidiyor. Uzun süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları Bodrum tatilinde ailelerini de tanıştırmıştı. Hatta Kurtaş, Mart ayında sevgilisine Akalay'a evlilik teklif etmişti. Akalay da bu teklife "Evet" cevabını vererek herkesi heyecanlandırmıştı. Akalay'ın çevresine "Hiç böyle aşık olmadım" dediği, Kurtaş'ın da hemen evlenmek istediği çok konuşulmuştu.

ÖNCE TATİL SONRA NİKAH!
Hatta çiftin çok yakın zamanda nikah masasına oturup sürpriz yapacağı da gelen dedikodular arasında yer alıyordu. Ancak Akalay ve Kurtaş, bu yazı Bodrum-Gümüşlük'te geçirecek.

İddiaya göre çift, hem tatil yapacak hem de düğün hazırlıklarına da başlayacak ve yazın hemen ardından nikah masasına oturacak. Daha önce Sarp Levendoğlu ve Murat Ünalmış ile evlenen Akalay'ın bu üçüncü evliliği olacak. Daha önce hiç evlenmeyen Kurtaş ise ilk kez nikah masasına oturacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
Rüşvet, yolsuzluk, 16 ayrı suç! Türk düşmanı ABD’li Senatör Menendez hakim karşısında! 212 yıla kadar hapis...
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA