Başkan Erdoğan kavlini tutacak! Emevi Camii'nde secde, Şam'da kucaklaşma vakti... Bahçeli ile ikili zirve yakında
14 yıl önce "Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası "Şam'ı ziyaret edeceğim, tarih net değil" açıklamasında bulundu. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yakın zamanda görüşebileceklerini söyledi.
Türkiye'nin Suriye politikasında yıllardır tavizsiz sürdürdüğü kararlı ve insani tutum tarihi bir zaferle taçlanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ankara'nın zulme ve zalime karşı sergilediği kararlı tutum sayesinde Şam'da kazanan Türkiye ve kardeş Suriye halkı oldu.
Başkan Erdoğan: Şam ziyaretinin tarihi net değil
ERDOĞAN: ŞAM'I ZİYARETE EDECEĞİM
Tam 14 yıl önce "Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız" diyen Başkan Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası "Şam'ı ziyaret edeceğim, tarih net değil" dedi.
BAHÇELİ İLE İKİLİ ZİRVE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yakın zamanda görüşebileceklerini söyledi.
"EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZIMIZI DA KILACAĞIZ"
Başkan Erdoğan, tam 14 yıl önce AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş Grup Toplantısı'nda Şam'a ilişkin tarihi mesajlar vermişti.
Erdoğan, Suriye'de barış ve huzurun yeniden tesis edilmesinin ardından Şam'a gideceklerini belirterek, "İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan aynı konuşmasında, "Bilali Habeşi'nin, İbn-i Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz." demişti.
Tarihi Emevi Camii'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği ve Gaziantep'ten gönderilen bordo renkli yün halılar serilmişti.
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