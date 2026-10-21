Türkiye'nin Suriye politikasında yıllardır tavizsiz sürdürdüğü kararlı ve insani tutum tarihi bir zaferle taçlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ankara'nın zulme ve zalime karşı sergilediği kararlı tutum sayesinde Şam'da kazanan Türkiye ve kardeş Suriye halkı oldu.





"EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZIMIZI DA KILACAĞIZ"



Başkan Erdoğan, tam 14 yıl önce AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş Grup Toplantısı'nda Şam'a ilişkin tarihi mesajlar vermişti.



Erdoğan, Suriye'de barış ve huzurun yeniden tesis edilmesinin ardından Şam'a gideceklerini belirterek, "İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız." ifadelerini kullanmıştı.



Başkan Erdoğan aynı konuşmasında, "Bilali Habeşi'nin, İbn-i Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz." demişti.