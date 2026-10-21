Altın yatırımcıları ve birikimini değerli metallerde değerlendirenler, küresel piyasalardaki belirsizliklerin gölgesinde fiyatların hangi yöne kırılacağını yakından takip ediyor.
A Para ekranlarında saat 16:30'da gerçekleştirilen canlı yayına konuk olan İslam Memiş, altının ons fiyatındaki sıkışık seyri ve yatırımcıların izlemesi gereken kritik seviyeleri değerlendirdi.
ONS ALTINDA DAR BANT HAREKETİ VE KRİTİK KIRILIM SEVİYELERİ
Uluslararası piyasalarda 31,10 gram ağırlığındaki standart altın birimini ifade eden ons altın, artan küresel belirsizliklerin etkisiyle dar bir fiyat aralığında hareket ediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarına yönelik belirsizliklerin yanı sıra güçlü seyreden dolar ve Amerikan tahvil faizleri, altının bu bant içinde oyalanmasına yol açıyor.
Memiş, piyasadaki genel tablo netleşmeden ons altında yeni bir yön kırılımı beklenmemesi gerektiğine dikkat çekti. Asıl yön tayininin Fed'in faiz kararından sonra gerçekleşeceğini vurgulayan uzman isim, bu karara kadar aşağıda 4.070 dolar, yukarıda ise 4.200 dolar sınırlarının takip edilmesinde fayda olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı'nın saat 18:30'da paylaştığı verilere göre ise uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18:20 itibarıyla 4.128 dolardan işlem görerek işaret edilen bant aralığındaki seyrini sürdürdü.