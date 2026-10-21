BORSA İSTANBUL ALTIN PİYASASINDA GÜN SONU KAPANIŞ RAKAMLARI

Türkiye'de standart külçe altın işlemlerinin resmi olarak yürütüldüğü Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,22 oranında yükselişle 6 milyon 575 bin liradan kapattı. Bir önceki günü 6 milyon 560 bin liradan tamamlayan standart altının kilogramı, gün içinde en düşük 6 milyon 550 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 590 bin lirayı gördü.

Altın borsasında gün boyunca en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar sırasıyla NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve EHG Döviz Yetkili Müessese oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi 2 milyar 306 milyon 168 bin 456,75 lira olarak kaydedilirken, yalnızca altın işlemlerine ait kapanış verileri tabloya şu şekilde yansıdı: