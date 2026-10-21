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İslam Memiş'ten altın alacaklara 'perşembe' uyarısı: Bu rakamı görmeden hamle yapmayın!

Elinde altını olanlar ve alım fırsatı kollayanlar, Perşembe günü öncesinde 21 Ekim 2026 altın fiyatları üzerinden piyasanın hangi yöne kırılacağını merak ediyor. Borsa İstanbul'da standart altının kilosu 6 milyon 575 bin TL'ye çıkarken, uluslararası piyasada ons altın 4.128 dolar seviyesinde seyrediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed'in Ekim ayında neden pas geçebileceğini ve asıl hareketin beklendiği Aralık ayı senaryosunu anlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Altın Fiyatlarında Kritik Seviyeler ve Fed Etkisi

Altın yatırımcıları ve birikimini değerli metallerde değerlendirenler, küresel piyasalardaki belirsizliklerin gölgesinde fiyatların hangi yöne kırılacağını yakından takip ediyor.

A Para ekranlarında saat 16:30'da gerçekleştirilen canlı yayına konuk olan İslam Memiş, altının ons fiyatındaki sıkışık seyri ve yatırımcıların izlemesi gereken kritik seviyeleri değerlendirdi.

ONS ALTINDA DAR BANT HAREKETİ VE KRİTİK KIRILIM SEVİYELERİ

Uluslararası piyasalarda 31,10 gram ağırlığındaki standart altın birimini ifade eden ons altın, artan küresel belirsizliklerin etkisiyle dar bir fiyat aralığında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarına yönelik belirsizliklerin yanı sıra güçlü seyreden dolar ve Amerikan tahvil faizleri, altının bu bant içinde oyalanmasına yol açıyor.

Memiş, piyasadaki genel tablo netleşmeden ons altında yeni bir yön kırılımı beklenmemesi gerektiğine dikkat çekti. Asıl yön tayininin Fed'in faiz kararından sonra gerçekleşeceğini vurgulayan uzman isim, bu karara kadar aşağıda 4.070 dolar, yukarıda ise 4.200 dolar sınırlarının takip edilmesinde fayda olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın saat 18:30'da paylaştığı verilere göre ise uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18:20 itibarıyla 4.128 dolardan işlem görerek işaret edilen bant aralığındaki seyrini sürdürdü.

Serbest Piyasada Altın Fiyatlarındaki Güncel Durum

SERBEST PİYASA, KAPALIÇARŞI VE BANKALARDA ALTIN FİYATLARI

Yurt içi piyasalarda gram altından çeyrek altına, Cumhuriyet altınından bilezik fiyatlarına kadar tüm kalemlerde kaydedilen serbest piyasa, Kapalıçarşı ve banka verileri şu şekilde gerçekleşti:

GRAM VE AYARLI ALTIN
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
Gram Altın
6.591
6.592
Has Altın
6.558
6.559
22 Ayar Bilezik
5.987
6.029
22 Ayar Altın
5.979
6.176
18 Ayar Altın
4.812
4.812
14 Ayar Altın
3.590
4.784
Darphane Altınları Güncel Alış-Satış Fiyatları
DARPHANE ALTINLARI
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
Çeyrek Altın
10.713
10.776
Yarım Altın
21.427
21.545
Tam Altın
42.162
42.994
Cumhuriyet Altını
42.725
42.955
Ata Altın
43.480
44.576
Tarihi Altınlar ve Gremse Fiyatları
TARİHİ ALTINLAR VE GREMSE
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
Reşat Altını
42.757
42.987
Kulplu Reşat Altını
42.759
42.990
Hamit Altın
42.757
42.987
Gremse Altın
105.406
107.815
Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Bazlı Fiyatlar
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
ALTIN TÜRÜ
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
Kapalıçarşı Ziynet 2.5
105.406
107.090
Kapalıçarşı Beşli Altın
213.448
217.609
DÖVİZ BAZLI ALTIN
EMTİA
FİYAT
DEĞİŞİM
Altın ($/kg)
132.228 $
%0,21
Altın (€/kg)
117.563 €
%0,31
Külçe Altın ($)
132.050 $
%0,30
Bankalararası Altın ve Gümüş Fiyatları
BANKALARARASI GRAM ALTIN
KURUM
ALIŞ (TL)
SATIŞ (TL)
Denizbank
6.493
6.680
Vakıfbank
6.493
6.635
GÜMÜŞ FİYATLARI
EMTİA
FİYAT
DEĞİŞİM
Gümüş (TL/Gr)
91 TL
%-0,61
Gümüş ($/Ons)
57,39 $
%-1,02
Gümüş (€/Ons)
51,09 €
%-0,89
Borsa İstanbul Altın Kapanış Fiyatları

BORSA İSTANBUL ALTIN PİYASASINDA GÜN SONU KAPANIŞ RAKAMLARI

Türkiye'de standart külçe altın işlemlerinin resmi olarak yürütüldüğü Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,22 oranında yükselişle 6 milyon 575 bin liradan kapattı. Bir önceki günü 6 milyon 560 bin liradan tamamlayan standart altının kilogramı, gün içinde en düşük 6 milyon 550 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 590 bin lirayı gördü.

Altın borsasında gün boyunca en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar sırasıyla NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve EHG Döviz Yetkili Müessese oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi 2 milyar 306 milyon 168 bin 456,75 lira olarak kaydedilirken, yalnızca altın işlemlerine ait kapanış verileri tabloya şu şekilde yansıdı:

KMKTP STANDART ALTIN KAPANIŞI
İŞLEM KALEMİ
TL/KG
Önceki Kapanış
6.560.000
En Düşük
6.550.000
En Yüksek
6.590.000
Kapanış
6.575.000
Ağırlıklı Ortalama
6.566.912
KMKTP Dolar/Ons Kapanış Rakamları
KMKTP DOLAR/ONS KAPANIŞI
İŞLEM KALEMİ
DOLAR/ONS
Önceki Kapanış
4.119
En Düşük
4.122
En Yüksek
4.135
Kapanış
4.135
Ağırlıklı Ortalama
4.122
KMKTP İŞLEM ÖZETİ
KALEM
DEĞER
Toplam İşlem Hacmi
2.233.509.768 TL
Toplam İşlem Miktarı
340 Kg
Toplam İşlem Adedi
44
Fed Faiz Kararı ve ABD Seçimlerinin Altın Üzerindeki Etkisi

FED'İN FAİZ KARARI VE ABD SEÇİMLERİ ALTIN İÇİN NEDEN BELİRLEYİCİ?

Altın fiyatlarının yönünü doğrudan etkileyen en önemli unsurların başında Fed'in faiz politikası geliyor. Piyasalarda Ekim ayı toplantısında faizlerin yüzde 80 ihtimalle sabit bırakılacağı fiyatlanıyor. Geçen ay faiz artırımına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan İslam Memiş, açıklanan son enflasyon verilerinin bu beklentiyi tamamen ötelediğini ve kendi öngörüsünün de Fed'in Ekim ayını pas geçeceği yönünde olduğunu dile getirdi.

Buna karşın Aralık ayı toplantısı için faiz artırım beklentileri gücünü koruyor. Enflasyonun gerilemeyip yükselmeye devam etmesi ve güçlü kalan petrol fiyatları, Fed üzerindeki baskıyı artırıyor. Memiş'e göre Aralık ayındaki olası hamleyi ve küresel piyasalardaki yeni hikayeyi belirleyecek temel faktörler şunlar olacak:

  • Kasım Ayındaki ABD Seçimleri: Seçim süreci yaklaştıkça ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinde yaşanabilecek değişimler ve sandıktan çıkacak oylama sonuçları küresel piyasalar üzerinde doğrudan etkili olacak.
  • Jeopolitik Gerilimler: Küresel çapta yeni bir dış politika trendinin veya yaptırım uygulamasının devreye girip girmeyeceği fiyatlamaları şekillendirecek.
  • Enflasyon ve Enerji Maliyetleri: Enflasyonun seyri ile merkez bankalarının elini zorlaştıran enerji fiyatları faiz kararlarında belirleyici rol oynayacak.
Dolar Endeksi ve Tahvil Faizlerinde Tarihi Zirve

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİL FAİZLERİNDE 19 YILIN ZİRVESİ

Doların uluslararası piyasalardaki altı büyük para birimine karşı gücünü ölçen Dolar Endeksi, günlük bazda yüzde 0,2'lik sınırlı bir geri çekilme yaşasa da 101,55 puanla son ayların en yüksek seviyelerindeki güçlü duruşunu koruyor. Endeksin 101 ile 102 aralığına sıkıştığını ve yeni bir haber akışı beklediğini belirten Memiş, kısa vadeli risklerde yukarıda 104 seviyesinin bulunduğunu aktardı. Ancak güçlü doların hem Fed'in hem de Trump'ın elini zorladığını vurgulayan uzman isim, orta ve uzun vadede doların güçlü kalma ihtimalini zayıf gördüğünü ifade etti.

Devletlerin borçlanma araçlarının getiri oranını gösteren Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 5,22 ile son 19 yılın tarihi rekorunu test ettikten sonra yüzde 5,11 seviyesinde seyrediyor. Tahvil faizlerinde ve Dolar Endeksi'nde suların oldukça ısındığına işaret eden Memiş, bu yükselişleri sağlıklı bulmadığını ve küresel ekonomilerdeki bozulmayı tetikleyen bir risk olarak gördüğünü belirtti. Memiş, Trump'tan gelecek farklı bir söylemin, jeopolitik bir gerilimin ya da Çin'in dolarla ilgili olası bir hamlesinin tahvil faizlerinde satış için hemen bir bahane yaratabileceğini vurguladı.

Yurt içi ve küresel para piyasalarında kaydedilen diğer tahvil ve döviz verileri ise şu şekilde sıralandı:

  • Borsa İstanbul Tahvil Getirisi: Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin aynı gün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 35,85, faizin ana paraya eklenerek yeniden değerlendirildiği bileşik getiri ise yüzde 39,06 oldu.
  • TCMB Efektif Dolar Kuru: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nakit döviz işlemlerinde uygulanan efektif dolar kurunu alışta 49,4776 lira, satışta 49,6759 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 49,4542 lira, satışta ise 49,6524 lira seviyesindeydi.
  • Küresel Döviz Pariteleri: Uluslararası piyasalarda saat 18:20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1221, sterlin/dolar paritesi 1,3383 ve dolar/yen paritesi 158,1 düzeyinde seyretti.
Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş Avrupa’yı Zorluyor

PETROL FİYATLARINDA 120 DOLAR SENARYOSU VE AVRUPA EKONOMİSİNDEKİ SANCILAR

Merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini zorlaştıran Brent petrol, 110 dolar seviyesini gördükten sonra 105 ile 107 dolar bandında sıkışık bir görünüm sergiliyor. Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan gerilimin petrol kuyularına yönelik yeni bir saldırı endişesi doğurduğunu belirten İslam Memiş, kısa vadede 100 ile 120 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Körfez'deki gerilim tırmandıkça fiyatların 100 doların altına sarkma ihtimalinin zayıfladığını, olası bir ateşkes veya anlaşma haberinin ise rüzgarı tersine çevirebileceğini belirten Memiş, 120 dolar ve üzerinde kalıcı bir fiyatlamanın tüm ülkelerde ağır enflasyon sorunlarına yol açacağı uyarısında bulundu.

Video Oynatma İkonu İslam Memiş'ten perşembe uyarısı!

Avrupa cephesinde ise Fransa'da Sarı Yelekliler ve üniversite öğrencilerinin başlattığı sokak eylemleri ülke ekonomisini, borsasını ve tahvil piyasasını olumsuz etkiliyor. Fransa'daki sancılı sürecin hükümet değişikliğine kadar gidebileceğini ve ekonomik sorunların diğer Avrupa ülkelerine sıçrama ihtimalinin kuvvetli olduğunu öngören Memiş, bu tablonun avroyu negatif ayrıştırarak avro/dolar paritesinde 1,10'lu seviyeleri yeniden gündeme getirebileceğini kaydetti.

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Merkez Bankası ekim ayı faiz toplantısı için geri sayım: Yeni faiz kararı hangi gün ve saat kaçta duyurulacak?
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