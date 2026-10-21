Galatasaray transferde dünya deviyle yarışıyor! Listede İsveç'in yıldızı var
Ara transfer dönemi öncesinde orta saha çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Yasin Ayari geldi. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği 23 yaşındaki İsveçli futbolcu için Chelsea'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç oyuncunun Brighton ile yürüttüğü görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı. İşte detaylar...
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde orta saha çalışmalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların daha önce de gündemine gelen Brighton'ın İsveçli futbolcusu Yasin Ayari için Chelsea'nin devreye girdiği iddia edildi.
İngiliz basınındaki habere göre Brighton ile 23 yaşındaki orta saha oyuncusu arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı.
Kulübüyle mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek Ayari'nin durumu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
GALATASARAY VE CHELSEA DEVREDE
TEAMtalk'ın haberinde Galatasaray'ın yaz transfer döneminden bu yana Yasin Ayari'ye ilgisini sürdürdüğü ve futbolcunun sözleşme durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de genç orta saha oyuncusunu transfer gündemine aldığı öne sürüldü.
Londra temsilcisinin sportif direktörü Paul Winstanley'nin Brighton'da görev yaptığı dönemde Ayari'nin keşfedilmesinde önemli rol üstlendiği, bu nedenle futbolcuyu yakından tanıdığı ifade edildi.
Chelsea'nin yanı sıra başka Premier Lig kulüplerinin de İsveçli oyuncunun durumunu takip ettiği kaydedildi.
BRIGHTON İLE GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ
Yasin Ayari'nin Brighton ile yeni sözleşme imzalamak için yürüttüğü görüşmelerin bir süredir devam ettiği belirtildi.
İngiliz kulübü, yaz transfer dönemi içerisinde oyuncusuyla anlaşma sağlamaya yaklaşmıştı. Ancak son gelişmelerde görüşmelerin istenilen noktaya ulaşmadığı öne sürüldü.
Brighton'ın mevcut sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonuna sahip olduğu ve kulübün bu hakkını henüz kullanmadığı aktarıldı.
Sözleşme uzatma maddesinin devreye alınması halinde Ayari'nin Brighton ile kontratı 2028 yazına kadar devam edebilecek.
OCAK AYINDA TRANSFER İÇİN KRİTİK SÜREÇ
Yasin Ayari'nin mevcut sözleşmesi, herhangi bir uzatma yapılmaması halinde 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Bu durumda İsveçli futbolcu, uluslararası transfer kuralları çerçevesinde 2027 yılının ocak ayından itibaren İngiltere dışındaki kulüplerle gelecek sezon için ön sözleşme görüşmeleri yapabilecek.
Ancak Brighton'ın elindeki bir yıllık uzatma opsiyonu, oyuncunun transfer durumunda belirleyici olabilir.
Galatasaray'ın transfer ihtimali de Brighton'ın sözleşme görüşmelerinde atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek.
BRUNO FERNANDES'E ALTERNATİF
Galatasaray'ın orta saha transferi için Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in durumunu da takip ettiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın yanı sıra Yasin Ayari'yi de alternatifleri arasında bulunduruyor.
Ayari'nin daha genç olması ve Bruno Fernandes'e göre daha düşük maliyetli bir seçenek olarak değerlendirilmesi, İsveçli futbolcunun transfer gündeminde öne çıkmasını sağladı.
HURZELER'İN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ
Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in orta saha rotasyonunda önemli bir yere sahip olan Yasin Ayari, İngiltere'deki performansıyla dikkat çekiyor.
Solna doğumlu futbolcu, 2023 yılının ocak ayında İsveç ekibi AIK'dan Brighton'a transfer oldu.
İngiliz ekibinde ilk döneminde sınırlı süre alan Ayari, ardından Coventry City ve Blackburn Rovers'a kiralandı.
Brighton'a dönüşünün ardından A takımda daha fazla sorumluluk üstlenen genç futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
GALATASARAY'IN İLGİSİ EYLÜL AYINDA DA GÜNDEMDEYDİ
Yasin Ayari'nin adı, Galatasaray ile yaz transfer döneminde de anılmıştı.
Eylül ayında İngiliz basınında yer alan haberlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbolcuyla ilgilendiği ancak Brighton'ın oyuncuyu bırakmak istemediği belirtilmişti.
Brighton yönetiminin önceliği Ayari ile yeni sözleşme imzalamak olurken görüşmelerdeki son gelişmeler, oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizliği yeniden gündeme taşıdı.
YASIN AYARI KİMDİR?
6 Ekim 2003'te İsveç'in Solna kentinde dünyaya gelen Yasin Ayari, Tunus kökenli İsveçli bir futbolcu.
1,72 metre boyundaki oyuncu ağırlıklı olarak merkez orta sahada görev yapıyor.
AIK altyapısında yetişen Ayari, 2023 yılında Brighton'a transfer oldu. Coventry City ve Blackburn Rovers'ta kiralık oynadıktan sonra Brighton'ın A takım kadrosunda düzenli forma şansı bulmaya başladı.
İsveç Millî Takımı'nda da görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun Brighton ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.