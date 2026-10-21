İngiliz basını, Yasin Ayari'nin sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını yazdı. (Fotoğraf: REUTERS) OCAK AYINDA TRANSFER İÇİN KRİTİK SÜREÇ Yasin Ayari'nin mevcut sözleşmesi, herhangi bir uzatma yapılmaması halinde 30 Haziran 2027'de sona erecek. Bu durumda İsveçli futbolcu, uluslararası transfer kuralları çerçevesinde 2027 yılının ocak ayından itibaren İngiltere dışındaki kulüplerle gelecek sezon için ön sözleşme görüşmeleri yapabilecek. Ancak Brighton'ın elindeki bir yıllık uzatma opsiyonu, oyuncunun transfer durumunda belirleyici olabilir. Galatasaray'ın transfer ihtimali de Brighton'ın sözleşme görüşmelerinde atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek.

Galatasaray'ın, 23 yaşındaki orta sahaya ilgisini sürdürdüğü öne sürüldü. (Fotoğraf: REUTERS) BRUNO FERNANDES'E ALTERNATİF Galatasaray'ın orta saha transferi için Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in durumunu da takip ettiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın yanı sıra Yasin Ayari'yi de alternatifleri arasında bulunduruyor. Ayari'nin daha genç olması ve Bruno Fernandes'e göre daha düşük maliyetli bir seçenek olarak değerlendirilmesi, İsveçli futbolcunun transfer gündeminde öne çıkmasını sağladı.

Chelsea'nin de Ayari'nin durumunu takip ettiği belirtildi. (Fotoğraf: AFP) HURZELER'İN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in orta saha rotasyonunda önemli bir yere sahip olan Yasin Ayari, İngiltere'deki performansıyla dikkat çekiyor. Solna doğumlu futbolcu, 2023 yılının ocak ayında İsveç ekibi AIK'dan Brighton'a transfer oldu. İngiliz ekibinde ilk döneminde sınırlı süre alan Ayari, ardından Coventry City ve Blackburn Rovers'a kiralandı. Brighton'a dönüşünün ardından A takımda daha fazla sorumluluk üstlenen genç futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.