Dev final Olimpiyat’ta

Dün Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağı hakkında Riva'ya davet eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, iki başkanla yaptığı toplantı sonrası final maçının 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da, "Herkes için doğru bir karar verildi. Federasyon da ılımlı yaklaştı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Şenlik içinde geçsin ve hak eden kazansın." diye konuştu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise "Temennimiz centilmence bir maç geçmesi. Türk bayraklarımızla dünyaya ve Türkiye'ye çok farklı bir mesaj vereceğiz. Hayırlı olsun" dedi.



BU MAÇ YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLSUN

Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, "Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğu konusunda iki kulübümüz de mutabık. Türkiye'nin özlediği tabloyu göstermiş olacağız. İki takıma da finalde başarılar diliyorum. Finalde yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacağız. Yabancı VAR hakemi de getireceğiz." ifadelerini kullandı.