Reklama düştü

Daha önce bir şarkı yarışması ile ünlenen Mert Demir, yaptığı şarkılarla dikkat çekti. Mabel Matiz için Antidepresan adlı şarkı yaptı. Klibinde oynadı. Bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı. Ancak Serenay Sarıkaya ile şöylediği Ateşe Düştüm şarkısı Demir'i adeta tüm Türkiye'ye tanıttı. Bir anda Sarıkaya ve Demir arasında aşk söylentileri çıktı. Kaçamak cevaplar veren ikili, gece kulübü çıkışı ilk kez yakalandı. Ancak ikilinin taktikleri "reklam aşkı mı" sorusuna yol açtı. Aslında magazin dünyası bu tür taktiklere yabancı da değildi. Çünkü reklam aşkları, geçmişte yeni çıkan şarkıcılarla mankenler arasında anlaşmalı bir şekilde yürürdü. İşte Serenay ile Mert Demir arasındaki ilişkinin de tamamen reklam amaçlı olduğu vurgulandı.

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