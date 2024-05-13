6 numaradan 10 numara gol!

İsmail Kartal'ın son idmanlarda 6 numarada denediği Djiku, Kayserispor maçına bu bölgede başladı. Tecrübeli oyuncu, ilk yarıda müthiş mücadele ederken, harika da bir gole imza attı. Sarı- Lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Yok böyle bir gol! Benim diyen orta sahaların atamayacağı bir gol attı. Djiku'ya artık orta sahada görev verilmeli" ifadelerini kullandılar. Bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkan Ganalı stoper, Alexander Djiku, gol sayısını 3'e yükseltirken 2 de asist yaptı.

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