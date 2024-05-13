1.5 milyona deniz manzaralı vila

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2018'de Feyza Aktan ile evlendi. Kuzey adlı oğulları dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra evlilikte kriz patladı. İkili olaylı bir şekilde ayrıldı. Feyza Aktan'tan boşanan Özcan Deniz, bu kez hayatını tasarımcı Samar Dadgar ile birleştirdi. Özcan Deniz, son eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey'in çok iyi anlaştığını sık sık dile getirdi. Ve ünlü oyuncu eşi ile oğlu için kesenin ağzını açtı. Yaz tatili için Bodrum Yalıkavak'ta villa tuttu. 3 ay kalacağı ultra lüks villa için 1.5 milyon TL ödeme yaptı. Yaz boyu eşi ve oğlu ile Bodrum'da kalacak olan Özcan Deniz, konserlerine ise Bodrum'dan gidip gelecek.

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