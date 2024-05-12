İpek Kıraç ilk kez içini döktü!

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç'ın, 2020'de yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'ın mirası nedeniyle dava açtığı kızı İpek Kıraç, babasıyla çok yakın bir çocukluk geçirdiğini belirtti.

"Gün gelip böyle bir duruma düşeceğimizi söyleseler asla inanmazdım. Babamın tutumunu ne duygusal açıdan ne de mantıken anlamam ve kabullenmem inanın mümkün değil. Babamla çok yakın olduğum bir çocukluk geçirdim. Annem babama göre daha sert mizaçlı bir insandı. Babamla ilgili bütün anılarım çok sıcak ve güzel. Her şeye rağmen hâlâ eski günlere döneceğimize dair umudumu koruyorum" sözlerini kaydetti.