Zayıflamak için tatile gitmedi!

Pelin Akil, önceki gün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Bu aralar kendini spora adadığını söyleyen oyuncu, "Kendime zayıflamak ve spor yapmak için sözler verdim. Ve 7 kilo verdim. Hatta yakın zamanda eşim ve çocuklar tatile gitti, ben gitmedim. Çünkü yemek yemeyi çok seviyorum, bir karar aldım ve düzenli spor yapıyorum, onlarla tatile gitseydim spor düzenim bozulacaktı. O yüzden onlarla tatil yapmayı tercih etmedim" diye konuştu.

"DÜET YAPMAK İSTERİM"

Müzikal yapmayı çok istediğini söyleyen oyuncu, "Müzikali çok seviyorum, hatta yakın çevrem 'Sen şarkı söyle' diyor sürekli bana... Sertap Erener'i çok seviyorum onunla bir gün düet yapmayı çok isterim" ifadelerini kullandı.