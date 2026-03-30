Galatasaray'dan flaş hamle: Bright Osayi-Samuel sağ bek için gündemde

Galatasaray, sağ bek transferi için Bright Osayi-Samuel’i gündemine aldı. Bright Osayi-Samuel, bu sezon Birmingham formasıyla 22 maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan flaş hamle: Bright Osayi-Samuel sağ bek için gündemde

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasına başladı. Sarı-kırmızılı ekipte sağ bek bölgesi için sürpriz bir isim öne çıktı.

OSAYI LİSTEDE

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham forması giyen Bright Osayi-Samuel'in, kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği belirtildi. Galatasaray'ın, maliyet-performans açısından Nijeryalı futbolcuyu hedefler arasında değerlendirdiği aktarıldı.

Galatasaray'dan flaş hamle: Bright Osayi-Samuel sağ bek için gündemde-2
AYRILIK KARARI

Middlesbrough karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağında yer alan Osayi-Samuel'in, bu maçtan sonra forma şansı bulamadığı ve ayrılık kararı aldığı ifade edildi.

Galatasaray'dan flaş hamle: Bright Osayi-Samuel sağ bek için gündemde-3
SAĞ BEK PLANLAMASI

Galatasaray'da bu sezon sağ bekte Roland Sallai görev alırken, Wilfried Singo'ya gelen transfer ilgisi nedeniyle bu bölgede alternatif arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Sacha Boey'u kiralamıştı. Fransız futbolcunun geleceği sezon sonunda netleşecek.

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Birmingham formasıyla 22 maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

