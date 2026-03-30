Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasına başladı. Sarı-kırmızılı ekipte sağ bek bölgesi için sürpriz bir isim öne çıktı.
OSAYI LİSTEDE
İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham forması giyen Bright Osayi-Samuel'in, kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği belirtildi. Galatasaray'ın, maliyet-performans açısından Nijeryalı futbolcuyu hedefler arasında değerlendirdiği aktarıldı.
AYRILIK KARARI
Middlesbrough karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağında yer alan Osayi-Samuel'in, bu maçtan sonra forma şansı bulamadığı ve ayrılık kararı aldığı ifade edildi.
SAĞ BEK PLANLAMASI
Galatasaray'da bu sezon sağ bekte Roland Sallai görev alırken, Wilfried Singo'ya gelen transfer ilgisi nedeniyle bu bölgede alternatif arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Sacha Boey'u kiralamıştı. Fransız futbolcunun geleceği sezon sonunda netleşecek.
Bright Osayi-Samuel, bu sezon Birmingham formasıyla 22 maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.