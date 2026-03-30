İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINA ELEŞTİRİ: "BU BİR TUZAKTI" Ateş, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının erken açıklanmasını "büyük hata" olarak nitelendirdi. "Keşke haksız çıksaydım. Seçimlere üç yıl varken sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi büyük hataydı. Bu bir tuzaktı. Bu tuzağı ihtiraslarına yenik düşen İmamoğlu kendisine kurmuş olsa bile parti yönetimi izin vermemeliydi" ifadelerini kullanan Ateş, parti yönetiminin bu sürece müdahale etmediğini savundu. 2024 yerel seçimlerinin CHP'ye halk tarafından verilmiş bir "avans" olduğunu belirten Ateş, bu fırsatın iyi değerlendirilmediğini ileri sürdü.

"BAYKAL DÖNEMİNDE BU İDDİALAR KARŞISINDA GEREĞİ YAPILIRDI" İBB iddianamesinde CHP üst yönetiminden isimlerin yer aldığına dikkat çeken Ateş, Baykal döneminde benzer iddiaların farklı şekilde ele alınacağını söyledi. Parti içi hukuk mekanizmasının işletilmesi gerektiğini vurgulayan Ateş, "Bu iddialar ilk ortaya çıktığında CHP bunların üzerine gitmeli ve kendi iç hukukunu işleterek bu iddialardan arınmalıdır diye ilk açıklama yapan kişiyim" dedi. Ateş, 1 Ekim 2000'de Baykal'ın genel başkanlığında alınan bir MYK kararını hatırlatarak, usulsüzlük ve yolsuzlukla adı anılan isimlerin görevden ayrılmasının istendiğini, aksi durumda gereğinin yapıldığını ifade etti. SHP Ankara İl Başkanlığı döneminde de benzer bir uygulama gerçekleştirdiğini belirtti.

"PARTİ EMEKÇİLERİ DIŞARI ATILIYOR" Son dönemde partiden ihraç edilen isimler arasında kendisinin de bulunduğunu hatırlatan Ateş, bu durumu eleştirdi. "Yeni isimler partilere gelebilir ama önemli olan partiye yıllarca emek vermiş kişileri de tutmaktır" diyen Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başlayan ihraçların bugünkü yönetim tarafından da sürdürüldüğünü ifade etti. Parti emekçilerinin dışarı itildiğini savunan Ateş, CHP'ye karşı geçmişte mücadele etmiş isimlerin önemli görevlere getirildiğini öne sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL DETAYI: "BENİ DAVET ETTİ AMA PARTİ REDDETTİ" CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini partiye davet ettiğini belirten Ateş, bu davetin Parti Meclisi'nde reddedildiğini söyledi. "Bir genel başkanın bizzat arayıp davet edip sonra reddedilmesi çok üzüntü verici bir durumdur" diyen Ateş, bunun parti içi dengeler açısından dikkat çekici olduğunu ifade etti.