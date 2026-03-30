CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın en yakın çalışma arkadaşlarından Yılmaz Ateş, partinin son yıllardaki yönelimine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Ateş, CHP'deki değişimin 2010'daki FETÖ kumpasıyla başladığını söylerken, partinin mevcut yönetimine yönelik de sert eleştirilerde bulundu.
"CHP'DEKİ BOZULMANIN MİLADI 2010'DAKİ FETÖ KUMPASIDIR"
Ateş, CHP'de yaşanan değişimin temelinde 2010 yılında FETÖ tarafından kurulduğunu öne sürdüğü kumpasın bulunduğunu belirterek, "Baykal'la birlikte ulusalcı, milli, yerli kadrolar önemli ölçüde tasfiye edilmiş, kalanlar da etkisiz hale getirilmiştir. İçimizde o gün bu darbeye alkış tutanların, nemalananların bugünden şikayet etme hakları yoktur" ifadelerini kullandı.
2010'daki operasyonla göreve getirilen isimlerin partiye büyük zarar verdiğini savunan Ateş, CHP'nin temel değerlerinin bu süreçte zedelendiğini dile getirdi.
"BAYKAL'A TEHDİTLER VARDI, SABOTAJ ENDİŞESİ TAŞIDIM"
Ateş, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik tehditler olduğunu öne sürerek, o süreçte ciddi güvenlik endişeleri taşıdığını ifade etti. "Tehlikenin geldiğinin farkındaydım. Çünkü FETÖ terör örgütü o kadar çok etkili olmuştu ki Türkiye üzerinde... Ben mesela tıpkı suikaste kurban giden Muhsin Yazıcıoğlu gibi bizim uçaklara da bir sabotaj yapılacağı endişesini taşıyordum" dedi.
İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINA ELEŞTİRİ: "BU BİR TUZAKTI"
Ateş, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının erken açıklanmasını "büyük hata" olarak nitelendirdi.
"Keşke haksız çıksaydım. Seçimlere üç yıl varken sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi büyük hataydı. Bu bir tuzaktı. Bu tuzağı ihtiraslarına yenik düşen İmamoğlu kendisine kurmuş olsa bile parti yönetimi izin vermemeliydi" ifadelerini kullanan Ateş, parti yönetiminin bu sürece müdahale etmediğini savundu. 2024 yerel seçimlerinin CHP'ye halk tarafından verilmiş bir "avans" olduğunu belirten Ateş, bu fırsatın iyi değerlendirilmediğini ileri sürdü.
"BAYKAL DÖNEMİNDE BU İDDİALAR KARŞISINDA GEREĞİ YAPILIRDI"
İBB iddianamesinde CHP üst yönetiminden isimlerin yer aldığına dikkat çeken Ateş, Baykal döneminde benzer iddiaların farklı şekilde ele alınacağını söyledi. Parti içi hukuk mekanizmasının işletilmesi gerektiğini vurgulayan Ateş, "Bu iddialar ilk ortaya çıktığında CHP bunların üzerine gitmeli ve kendi iç hukukunu işleterek bu iddialardan arınmalıdır diye ilk açıklama yapan kişiyim" dedi.
Ateş, 1 Ekim 2000'de Baykal'ın genel başkanlığında alınan bir MYK kararını hatırlatarak, usulsüzlük ve yolsuzlukla adı anılan isimlerin görevden ayrılmasının istendiğini, aksi durumda gereğinin yapıldığını ifade etti. SHP Ankara İl Başkanlığı döneminde de benzer bir uygulama gerçekleştirdiğini belirtti.
"PARTİ EMEKÇİLERİ DIŞARI ATILIYOR"
Son dönemde partiden ihraç edilen isimler arasında kendisinin de bulunduğunu hatırlatan Ateş, bu durumu eleştirdi. "Yeni isimler partilere gelebilir ama önemli olan partiye yıllarca emek vermiş kişileri de tutmaktır" diyen Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başlayan ihraçların bugünkü yönetim tarafından da sürdürüldüğünü ifade etti. Parti emekçilerinin dışarı itildiğini savunan Ateş, CHP'ye karşı geçmişte mücadele etmiş isimlerin önemli görevlere getirildiğini öne sürdü.
ÖZGÜR ÖZEL DETAYI: "BENİ DAVET ETTİ AMA PARTİ REDDETTİ"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini partiye davet ettiğini belirten Ateş, bu davetin Parti Meclisi'nde reddedildiğini söyledi.
"Bir genel başkanın bizzat arayıp davet edip sonra reddedilmesi çok üzüntü verici bir durumdur" diyen Ateş, bunun parti içi dengeler açısından dikkat çekici olduğunu ifade etti.
"CHP'YE SIZAN İSİMLER KABUL EDİLEMEZ"
İBB iddianamesinde adı geçen bazı isimlerin sonradan partiye katıldığını belirten Ateş, parti yapısında bozulma olduğunu savundu. CHP'nin 103 yıllık geçmişine vurgu yapan Ateş, partinin demokratik, laik Cumhuriyetin temel değerlerini savunduğunu ancak bu nedenle çeşitli saldırılara maruz kaldığını ifade etti.
Ateş, geçmişte yolsuzluk nedeniyle ihraç edilen bazı kişilerin daha sonra "kahraman" gibi geri getirildiğini ve önemli görevlere atandığını söyledi. Parti yönetiminde yer alan bazı isimlerin FETÖ ile iltisaklı çıktığını söyleyen Ateş, "Bu kabul edilemez" dedi.
"CHP İÇ SORUNLARINI ÇÖZMELİ"
CHP'ye yönelik önerilerini de paylaşan Ateş, partinin öncelikle iç sorunlarını çözmesi gerektiğini belirtti. CHP'nin halkın sorunlarına odaklanması gerektiğini ifade eden Ateş, partinin temel değerlerini görünür şekilde savunmasının önemine dikkat çekti. Yolsuzluk ve hırsızlık iddialarının üzerine parti ayrımı gözetmeden gidilmesi gerektiğini vurgulayan Ateş, bu yaklaşımın halka güven vereceğini ve CHP'nin seçim kazanabileceğini söyledi.
"ERDOĞAN'IN YASAĞININ KALDIRILMASI DEMOKRASİNİN GEREĞİYDİ"
Ateş, geçmişte Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması sürecine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. "Bu entel takımı halen daha bizi eleştiriyor" diyen Ateş, o dönemde halkın oy verdiği bir partinin genel başkanının milletvekili olamamasının demokrasi açısından kabul edilemez olduğunu savundu. 550 üyeli parlamentoda AK Parti'nin 363 sandalye kazandığını hatırlatan Ateş, Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılmamasının Türkiye açısından "demokrasi ayıbı" olacağını söyledi. "Bugün de olsa aynı şeyi yapardık" diyen Ateş, söz konusu şiirin Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı döneminin ruhunu yansıttığını ve bu nedenle bir kişinin ömür boyu seçilme hakkından mahrum bırakılmasının doğru olmayacağını ifade etti.