Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, orta sahaya dünya çapında bir isim kazandırmak için harekete geçti. TEDESCO DEVREDE Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Schalke 04 döneminden öğrencisi olan Leon Goretzka'yı kadrosunda görmek istediği belirtildi. Bu talep doğrultusunda yönetimin, oyuncunun menajerlik şirketi ROOF ile resmi temas kurduğu öğrenildi.



ŞARTLAR NETLEŞTİ Alman futbolcunun, 2029 yılına kadar sözleşme, yıllık 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası talep ettiği aktarıldı. Fenerbahçe yönetiminin ise bu şartların tamamını karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.