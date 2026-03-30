CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe, orta sahaya Leon Goretzka’yı katmak için resmi temaslara başladı ve oyuncunun tüm şartlarını karşılamaya hazır olduğunu iletti. Juventus, Milan, Inter, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Lyon ve Galatasaray’ın da Goretzka’yı takip ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, orta sahaya dünya çapında bir isim kazandırmak için harekete geçti.

TEDESCO DEVREDE

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Schalke 04 döneminden öğrencisi olan Leon Goretzka'yı kadrosunda görmek istediği belirtildi. Bu talep doğrultusunda yönetimin, oyuncunun menajerlik şirketi ROOF ile resmi temas kurduğu öğrenildi.

ŞARTLAR NETLEŞTİ

Alman futbolcunun, 2029 yılına kadar sözleşme, yıllık 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası talep ettiği aktarıldı. Fenerbahçe yönetiminin ise bu şartların tamamını karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.

REKABET YÜKSEK

Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılması beklenen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için birçok Avrupa kulübünün devrede olduğu belirtildi. Juventus, Milan, Inter, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Lyon ve Galatasaray'ın da Goretzka'yı takip ettiği öğrenildi.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler