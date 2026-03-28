Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi cephesinden, ezber bozan açıklamalar geldi. 2017 yılında hayatlarını birleştiren, Efehan ve Alina adındaki çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çizen ünlü çiftten Sayışman, katıldığı bir programda özel hayatının kapılarını araladı. Ancak ünlü oyuncunun eşinin tarzına dair sözleri, kısa sürede sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
"BENİM İSTEMEDİĞİM ŞEYİ GİYEMEZ"
Oyunculuğunun yanı sıra aile yaşantısıyla da dikkat çeken Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin kıyafet seçimlerinde söz hakkı olup olmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.
Sayışman, "Benim sevmediğim bir şeyi giyemez. Net. Ama zaten giymez de" sözleriyle, eşinin tarzı üzerindeki etkisini ve aralarındaki mutabakatı dile getirdi.
Kainat Güzeli eşinin tercihlerine net bir sınır çizen Sayışman'ın bu çıkışı, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.
SOSYAL MEDYA BU AÇIKLAMAYLA ÇALKALANDI
Sayışman'ın "Giyemez" çıkışı, kısa sürede takipçilerini ikiye böldü. Bir kesim bu durumu eşlerin birbirine olan saygısı ve uyumu olarak değerlendirirken, diğer kesim ise Almeda Abazi'nin özgürlük alanına müdahale edildiği yorumunda bulundu.
MERAK EDİLENLER
Tolgahan Sayışman eşine kıyafet yasağı mı koydu?
Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin kendi istemediği bir şeyi giyemeyeceğini belirterek kıyafet seçimlerinde bir sınırı olduğunu ifade etti.
Almeda Abazi bu duruma ne diyor?
Tolgahan Sayışman, eşinin zaten kendisinin hoşlanmayacağı kıyafetleri tercih etmediğini dile getirdi.
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi ne zaman evlendi?
Ünlü çift, 2017 yılında nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Efehan ile Alina adında iki çocukları dünyaya geldi.