İçişleri Bakanlığı trafik mevzuatına ilişkin yapılan son düzenlemeler kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemli hatırlatmalarda bulundu.
SÜRE UZATILMAYACAK
Buna göre, APP plakaların yasaya uygun hale getirilmesi için verilen sürenin 1 Nisan 2026'da dolacağı ve uzatılmayacağı bildirildi.
CEZA KESİLECEK ERTELEME YOK
1 Nisan itibarıyla sahte plaka (TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan) kullananlara yönelik cezai işlem kesin olarak uygulanacak olup, 140.000 TL idari para cezası kesilecek. Bu konuda herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı ifade edildi.
TŞOF'DEN VERİLDİYSE CEZA UYGULANMAYACAK
Hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacak, söz konusu plakaların belirlenen süreç içerisinde değiştirilmesi sağlanacak.
Araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör/ses sistemlerine ilişkin teknik standartlar ise önümüzdeki dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacaktır.