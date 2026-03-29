Toplantı 19 Mart'ta Riyad'da başlamış ve Ankara yerine İslamabad'a taşınmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının katılacağı iki günlük dörtlü zirveye katılıyor.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve İran krizi, diplomasi trafiğini Pakistan'ın başkenti İslamabad'a taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla gerçekleşecek kritik zirve öncesinde ikili temaslar hız kazanırken, bölgesel ateşkes ve barış ihtimali masaya yatırılıyor. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan 'ın bir araya geleceği iki günlük zirvede, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan 20 Pakistan gemisine geçiş izni vermesi ve Körfez ülkelerinin İsrail'in oyununa düşüp düşmeyeceği gibi hayati başlıklar kilit rol oynuyor. 19 Mart'ta Riyad'da başlayan ve Ankara'dan İslamabad'a alınan toplantı serisinde, delegelerin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İslamabad'a gelişinin hemen ardından Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya gelen Bakan Fidan, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere ortak gündemde yer alan konuları ele aldı.

Türkiye'nin faal rol aldığı süreçte peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştiriliyor. Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İslamabad'da bulunduğunu ifade eden A Haber muhabiri Fakhur Rahman, Mısır Dışişleri Bakanı'nın da kente ulaştığı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın ise kısa süre içinde kente ulaşmasının beklendiği bilgisini aktardı.

Pakistan, bölgesel gerilimi azaltmak için Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan ile görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

ANA GÜNDEM İRAN KRİZİ

Zirve henüz başlamadan önce kritik temasların hız kazandığını vurgulayan A Haber muhabiri Rahman, bu kapsamda Hakan Fidan ile İshak Dar arasındaki görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel krizlerin de masaya yatırıldığını ifade etti. Görüşmelerde yalnızca ikili ilişkilerin değil, bölgesel krizlerin de ele alındığını belirten Rahman, Orta Doğu'daki durum ve İran krizinin görüşmelerin ana başlıkları arasında yer aldığını kaydetti.

Pakistan'da "barış" diplomasisi

20 GEMİYE İZİN

Pakistan Dışişleri Bakanı'nın İranlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesi ve Pakistan Başbakanı'nın İran Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği temaslara dair bilgilerin paylaşıldığını anlatan Rahman, Pakistan'ın yürüttüğü diplomatik gayretler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya değinen Rahman, İshak Dar'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştüğünü belirterek, "İshak Dar, kalıcı barış için gerginliğin azaltılması, diyalog ve diplomasi ihtiyacını vurguladı." sözleriyle süreci özetledi.

Görüşmelerde dikkat çeken bir diğer başlık Hürmüz Boğazı konusuna değinen Rahman, "Pakistan Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndan 20 Pakistan bayraklı geminin geçişine İran tarafından izin verildiğini açıkladı." ifadelerini kullandı.