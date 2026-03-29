İslamabad’da dörtlü zirve | İran masada | Bakan Fidan’dan diplomatik temas

İran ile İsrail/ABD arasındaki gerilim sürerken diplomasi sahnesi İslamabad’a taşındı. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan’ın katılımıyla düzenlenecek zirvede, Körfez ülkelerinin tutumu ve bölgesel ateşkes ihtimali masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu’daki ateş hattı ve İran krizinin ele alınacağı kritik dörtlü zirve için Pakistan’a gitti. Zirve öncesi mevkidaşı İshak Dar ile görüşen Fidan, bölgesel barış için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Bakan Fidan’ın Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan 20 gemiye geçiş izni vermesi gibi kritik detaylar öne çıktı.

İslamabad'da dörtlü zirve | İran masada | Bakan Fidan'dan diplomatik temas
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının katılacağı iki günlük dörtlü zirveye katılıyor.
  • Zirvede Orta Doğu'daki gerilim, İran krizi ve bölgesel ateşkes konuları ele alınacak.
  • İran, Hürmüz Boğazı'ndan 20 Pakistan bayraklı geminin geçişine izin verdi.
  • Toplantı 19 Mart'ta Riyad'da başlamış ve Ankara yerine İslamabad'a taşınmıştı.
  • Delegelerin zirvenin ikinci gününde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesi bekleniyor.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve İran krizi, diplomasi trafiğini Pakistan'ın başkenti İslamabad'a taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla gerçekleşecek kritik zirve öncesinde ikili temaslar hız kazanırken, bölgesel ateşkes ve barış ihtimali masaya yatırılıyor. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bir araya geleceği iki günlük zirvede, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan 20 Pakistan gemisine geçiş izni vermesi ve Körfez ülkelerinin İsrail'in oyununa düşüp düşmeyeceği gibi hayati başlıklar kilit rol oynuyor. 19 Mart'ta Riyad'da başlayan ve Ankara'dan İslamabad'a alınan toplantı serisinde, delegelerin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile bir araya geldi. (Fotoğraf: EPA)

BAKAN FİDAN'DAN DÖRTLÜ DİPLOMATİK TEMAS

Türkiye'nin faal rol aldığı süreçte peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştiriliyor. Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İslamabad'da bulunduğunu ifade eden A Haber muhabiri Fakhur Rahman, Mısır Dışişleri Bakanı'nın da kente ulaştığı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın ise kısa süre içinde kente ulaşmasının beklendiği bilgisini aktardı.

İslamabad'a gelişinin hemen ardından Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya gelen Bakan Fidan, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere ortak gündemde yer alan konuları ele aldı.

Pakistan, bölgesel gerilimi azaltmak için Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan ile görüşmelere ev sahipliği yapıyor. (Fotoğraf: Reuters)

ANA GÜNDEM İRAN KRİZİ

Zirve henüz başlamadan önce kritik temasların hız kazandığını vurgulayan A Haber muhabiri Rahman, bu kapsamda Hakan Fidan ile İshak Dar arasındaki görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel krizlerin de masaya yatırıldığını ifade etti. Görüşmelerde yalnızca ikili ilişkilerin değil, bölgesel krizlerin de ele alındığını belirten Rahman, Orta Doğu'daki durum ve İran krizinin görüşmelerin ana başlıkları arasında yer aldığını kaydetti.

Pakistan'da "barış" diplomasisi

20 GEMİYE İZİN

Pakistan Dışişleri Bakanı'nın İranlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesi ve Pakistan Başbakanı'nın İran Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği temaslara dair bilgilerin paylaşıldığını anlatan Rahman, Pakistan'ın yürüttüğü diplomatik gayretler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya değinen Rahman, İshak Dar'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştüğünü belirterek, "İshak Dar, kalıcı barış için gerginliğin azaltılması, diyalog ve diplomasi ihtiyacını vurguladı." sözleriyle süreci özetledi.

Görüşmelerde dikkat çeken bir diğer başlık Hürmüz Boğazı konusuna değinen Rahman, "Pakistan Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndan 20 Pakistan bayraklı geminin geçişine İran tarafından izin verildiğini açıkladı." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınması amacıyla düzenlenecek toplantıya katılmak üzere geldiği İslambad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya geldi. (İHA)

YA BARIŞ YA DA OYUNA DÜŞ

İslamabad'da düzenlenecek dörtlü zirvenin bölgesel dengeler açısından belirleyici olacağının altını çizen A Haber muhabiri Rahman, konuya "Bu dörtlü zirvenin kilit olduğu belirtiliyor ve sonrasında Körfez'deki sürecin netleşmesi bekleniyor." sözleriyle işaret etti.

Başkentte yapılan değerlendirmelere yer veren Rahman, "Körfez ülkeleri İsrail'in oyununa mı düşecek yoksa ateşkes ve barış sürecine katkı mı sağlayacak?" sorusunun gündemde olduğunu belirtti. Zirveye katılacak ülkelerin daha önce 19 Mart'ta Riyad'da bir araya geldiğini hatırlatan Rahman, şunları kaydetti:

"Bu toplantının aslında Ankara'da yapılması planlanıyordu ancak İslamabad'a taşındı. Toplantı iki gün sürecek. Delegeler ve dışişleri bakanları zirvenin ikinci gününde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de görüşecek."

İrandan kara harekatı resti: Ateşe vermek için ABD askerlerini bekliyoruz | Tahranda patlama Tel Avivde siren sesleri

