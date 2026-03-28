"İRAN'IN ALTYAPISINA SALDIRILAR ABD'YE GÜVENSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRDİ"

ABD-İsrail koalisyonunun 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar bir ayda tüm Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi.
İsrail ordusu Tahran'a yeni saldırı dalgası başlatırken İran ise İsrail'e ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine misilleme atışlarına devam ediyor.
Washington Post, ABD Savunma Bakanlığı'nın İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığını iddia etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e, ABD'nin İran'ın altyapısına saldırmayacağına dair vaatlerine rağmen bu merkezlerin hedef alındığını belirterek, söz konusu çelişkili tutumun İran'ın ABD'ye olan güvensizliğini artırdığını bildirdi.
İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in saldırılarının ele alındığı görüşmede, İran'a karşı saldırılarda bazı Müslüman ülkelerin topraklarının kullanılmasından büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine karşı saldırılarının ‘meşru müdafaa’ kapsamında gerçekleştirildiğini, ‘Müslüman ülkeleri kardeşleri’ olarak gördüklerini aktardı.
Pakistan'a ABD-İsrail'in başlattığı savaşın durdurulması için gösterdiği ara buluculuk çabaları için teşekkür eden Pezeşkiyan, buna rağmen ABD'ye derin güvensizlik duyduklarını Şerif'e iletti.
Pezeşkiyan, “İran, nükleer müzakereler sırasında diyalog ve diplomasi ortamında iki kez askeri saldırıya uğradı. Şimdi Amerikalı yetkililerin ekonomik ve enerji altyapısına saldırmayacaklarına dair iddialarına ve vaatlerine rağmen, bu merkezlerin hedef alındığına şahit oluyoruz. Bu çelişkili söylem ve davranış, İran'ın saldırgan Amerika'ya olan güvensizliğinin daha da artmasına yol açmıştır” ifadelerini kullandı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, "İran, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi" dedi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran hükümetinin, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyi kabul ettiğini ve günde 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun İran tarafından yapılmış ‘yapıcı bir jest’ olduğunu kaydeden Dar, “Bu, barış habercisidir ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır. Diyalog, diplomasi ve böyle güven tesis edici adımlar, ileriye dönük yegane adımlardır” değerlendirmesinde bulundu.
ABD ile İsrail'in, İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, ABD ile İsrail'in bu sabaha karşı Hürmüzgan eyaletinde bulunan Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
İskeledeki 2 tekne ile çevredeki araçların hasar gördüğü, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'de sirenlerin çaldığı bildirildi.
İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.
Ordunun açıklamasında, İran'dan ateşlenen füzelere hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği kaydedildi.
Ordu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek, İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.
BAE'DE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.
BAE hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına müdahale ettiği belirtildi.
Açıklamada, duyulan patlama seslerinin saldırıları havada önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.
İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında, ABD'ye ait kritik önemdeki E-3 Sentry uçağı hasar gördü, saldırıda 12 Amerikan askeri de yaralandı.
Kamuoyunda AWACS olarak da bilinen E-3 Sentry uçağının, havadan erken ihbar ve kontrol görevlerinde kullanıldığı, savaş sahasının gerçek zamanlı takibi, hava unsurlarının tespiti ve komuta-kontrol faaliyetlerinde kritik rol üstlendiği biliniyor.
Washington Post gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığı bildirildi. Planların savaşta "yeni bir aşamayı" başlatabileceğini belirten kaynaklar, bunun son 4 haftadaki karşılıklı saldırılardan "önemli ölçüde daha tehlikeli" olabileceğini söyledi.
YETKİLİLER RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ
Herhangi bir kara harekatının tam ölçekli bir işgalden farklı olacağını aktaran yetkililer, operasyon kapsamında özel kuvvetlerin de yer aldığı baskınların yapılabileceğine işaret etti.
Bunun yol açabileceği tehlikelere dikkat çeken kaynaklar, kara operasyonunun ABD askerlerini "insansız hava araçlarına ve füzelere, kara ateşine ve el yapımı patlayıcılara" maruz bırakabileceğini vurguladı.
FARKLI SEÇENEKLER MASADA
Pentagon’un, İran'ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'na yönelik operasyonlar ile Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı bölgelerine düzenlenebilecek baskınları da seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bazı yetkililerin olası kara operasyonunun "birkaç hafta", bazılarının ise "birkaç ay" sürebileceğini söylediği belirtildi.
"BAŞKOMUTANA SEÇENEK SUNMAK PENTAGON’UN GÖREVİ"
Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, habere konu iddialarla ilgili kesin yorum yapmaktan kaçınarak, "Başkomutana en fazla sayıda seçeneği sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir. Bu, Başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.
İran Kızılayı, ülkenin başkenti Tahran’ı hedef alan son saldırıların birçok yerleşim bölgesinde hasara yol açtığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yaşanan yıkım ve yaralı olarak kurtarılan siviller kameralara yansıdı. Görüntülerde Tahran’ın bazı bölgelerinden alev ve dumanların yükseldiği görüldü. Son saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Kfar Tebnit kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında en az 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan’ın güneyindeki Deir Zahrani'ye düzenlenen İsrail saldırısında ise en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail’den saldırılarla ilgili açıklama gelmedi.
İran'ın, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne yaptığı dron saldırısında, 12 Amerikan askerinin yaralandığı ve ABD'ye ait E-3 Sentry havadan komuta ve kontrol uçağının hasar aldığı iddia edildi.
Wall Street Journal gazetesinin, ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran, dün Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne dron saldırısı düzenledi.
Saldırıda, ABD'ye ait E-3 Sentry havadan komuta ve kontrol uçağı hasar alırken, 12 Amerikan askeri de yaralandı.
Saldırıda, bazı yakıt ikmal uçaklarında da hasar oluştu.
İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Neçirvan Barzani’nin evine yönelik saldırıya ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, “IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok'taki konutuna yönelik saldırı, düşmanlar tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemi niteliğindedir. Bu tür saldırıların örnekleri son dönemlerde İranlı yetkililere yönelik saldırılarda da görülmektedir. Devrim Muhafızları bu tarz terör saldırılarını kınamaktadır.” ifadelerine yer verildi.
CENTCOM: Yaklaşık 3500 Denizci ve Deniz Piyadesinden oluşan Tripoli Amfibi Grubu bölgeye 27 Mart’ta ulaştı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki evi bombalandı. Olayın ardından Irak Başbakanı Sudani, Barzani’yi telefonla arayarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları geceden beri ülkenin güneyindeki Ayn Kana, Kefer Sir, Doğu Zavtar, Deyr Zehrani, Şemaa, Tayr Harfa, Hinniyye, Kefra, Yatır, Tayri, Şakra ve Tulin beldelerini hedef aldı.
İsrail ordusu ayrıca gece geç saatlerde başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine de hava saldırısı düzenledi.
Nebatiye vilayetine bağlı Hadasa beldesinde sabah erken saatlerde bir motosikleti hedef alan hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun gece Nebatiye'ye bağlı Kefr Tebnit beldesinde bir ambulansı hedef alması sonucu ise 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Doğu Zavtar beldesinde de bir ambulansa yapılan saldırıda da 5 sağlık çalışanı öldü.
Ülkenin güneyindeki Cizzin ilçesinde bir araca yapılan saldırıda ise 3 gazeteci hayatını kaybetti.
Güneydeki Sur kentine bağlı Hinniyye beldesine sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda 5 Suriyelinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail askerlerinin güneydeki Uveynet bölgesinde seyir halindeki bir araca ateş açması sonucu ise bir baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Öte yandan Deyr Zehrani ve Doğu Zavtar beldelerine yönelik saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve 3 Merkava tankı ile İsrail'in kuzeyindeki bazı noktaları hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Zarua, Hazzan, Taybe ve Dibil beldelerinde İsrail askerleri ile İsrail ordusuna ait 3 Merkava tankının hedef alındığı bildirildi.
İsrail'in kuzeyine yönelik saldırıların da sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Malikiye, Avivim ve Şilomi yerleşimlerinin roketlerle vurulduğu aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki orduya ait Kuzey Bölge Komutanlığı Karargahı ile Ya'ra Kışlasının roket ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ifade edildi.
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürürken, Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ile İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarına devam ediyor.
İsrail'a yönelik Yemen'deki Husiler tarafından ateşlenen füzelere ilişkin açıklama şu şekilde:
Bismillahirrahmanirrahim
Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.” (Doğru olan Allah’ın sözü)
Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin daha önceki açıklamasında yer alan, İran İslam Cumhuriyeti’ne ve Lübnan, Irak ve Filistin’deki direniş cephelerine destek ve yardım amacıyla doğrudan askeri müdahaleye ilişkin hususların uygulanmasına istinaden; tırmanan askeri gerilimin sürmesi, altyapının hedef alınması ve Lübnan, İran, Irak ve Filistin’deki kardeşlerimize karşı işlenen suçlar ve katliamlar nedeniyle, Yemen Silahlı Kuvvetleri Allah’ın yardımı ve tevekkülüyle ilk askeri operasyonu gerçekleştirmiştir.
Bu operasyon, güney işgal altındaki Filistin’de (İsrail’e ait olduğu belirtilen) hassas askeri hedefleri vuran bir balistik füze salvo atışı ile icra edilmiştir.
Bu operasyon, İran’daki “mücahitlerin” ve Lübnan’daki Hizbullah’ın gerçekleştirdiği kahramanca operasyonlarla eş zamanlı olarak yapılmış ve Allah’ın izniyle hedeflerine başarıyla ulaşmıştır.
Operasyonlarımız Allah’ın yardımıyla, ilan edilen hedefler gerçekleşene ve tüm cephelerde saldırılar durana kadar devam edecektir.
Allah bize yeter, O ne güzel vekildir; ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.
Yaşasın özgür, onurlu ve bağımsız Yemen
Zafer Yemen’e ve ümmetin tüm özgür insanlarına.
Sana’a, 9 Şevval 1447 H
28 Mart 2026 M
ABD ile birlikte İran'a karşı saldırılar başlatan İsrail'de, misillemeler nedeniyle 78 bin kez sirenlerin çaldığı bildirildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran ve Hizbullah'ın attığı füzeler, roketler ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail genelinde 78 bin 109 kez uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.
İsrail’de siren seslerinin en çok duyulduğu yerleşim yeri Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona oldu. Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona'da Hizbullah’ın İran’a başlatılan saldırılar sonrası attığı roketler ve İHA’lar nedeniyle 154 kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.
Sirenlerin 146 kez çaldığı Lübnan sınırındaki Misgav Am yerleşimini, ülkenin orta kesimindeki Ariel Sharon Park bölgesi ile Ramat Gan’ın izlediği aktarıldı.
Misillemeler nedeniyle İsrail'in orta kesimindeki Holon kenti ve çevresinde ise 145 kez siren seslerinin duyulduğu aktarılan haberde, sirenlerin en sık sabah saat 10.00 civarında devreye girdiği kaydedildi. Bu zaman diliminde toplam 7 bin 122 kez siren çaldığı belirtildi.
Öte yandan haberde İran'ın yaptığı misillemelerin genellikle erken uyarı sistemleri tarafından önceden tespit edildiği ve sığınaklara girilmesi için "birkaç dakikalık" süre olduğu, Hizbullah’ın roket saldırılarında ise bu sürenin sadece "birkaç saniye" ile sınırlı kaldığı kaydedildi.
Kuveyt Uluslararası Havalimanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ve limandaki radar sistemlerinin büyük zarar gördüğü bildirildi.
Kuveyt Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Herhangi bir can kaybı olmadığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucu havalimanındaki radar sistemlerinin büyük zarar gördüğü ifade edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri: Başkent Abu Dabi'ye atılan füzenin engellenmesinin ardından düşen şarapneller nedeniyle üçüncü bir yangın çıktı, yaralı sayısı da 6'ya yükseldi.
İran'ın Suudi Arabistan'daki bir üsse düzenlediği füze saldırısında yaklaşık yaklaşık 10 ABD askerinin yaralandığı ve çok sayıda uçağın hasar gördüğü bildirildi.
ABD ve Arap yetkililerden alınan bilgilere göre, askerler cuma günü Prens Sultan Hava Üssü'ne en az bir füze ve birkaç insansız hava aracıyla yapılan saldırı sırasında üsde bulunuyorlardı.
Wall Street Journal ve New York Times'a göre, saldırıda on iki Amerikalı asker yaralandı .
CBS News'e göre, iki asker 'çok ağır yaralı', sekiz asker ise 'ağır yaralı' durumda; bu iki kategori de askerin sınıflandırma sisteminde ayrı bir kategori olarak geçiyor. Diğerlerinin durumu ise bilinmiyor.
New York Times'a göre, füze ve insansız hava aracı saldırısında en az iki KC-135 yakıt ikmal uçağı 'önemli hasar' gördü. Uydu fotoğrafları, uçaklardaki hasarın tam boyutunu ortaya koymuş gibi görünüyor.
İsrail güçlerinin "Yemen'den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını tespit ettiği ve tehdidi önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği" belirtildi.
Bu, savaşın ikinci ayına girdiği şu günlerde Yemen'den bir fırlatma yapıldığına dair ilk açıklama oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği, bir balistik füzenin imhası sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin balistik füzeyi başarıyla engellediği ancak müdahale sonrası düşen şarapnel parçalarının Abu Dabi Halife Ekonomik Bölgesi'nde (KEZAD) Hindistan uyruklu 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, düşen şarapnel parçaları nedeniyle KEZAD yakınlarında iki ayrı noktada yangın çıktığı ve olayla ilgili yetkili ekiplerin müdahalesinin sürdüğü ifade edildi.
Yangınlara ekipler tarafından müdahale edildiği aktarılan açıklamada, gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Yetkililer ayrıca halka yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeleri ve söylenti ya da doğrulanmamış bilgilerin yayılmasından kaçınmaları çağrısında bulundu.
BAE Savunma Bakanlığı, kısa bir süre önce İran'dan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.
İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde sirenler çalarken eş zamanlı olarak Hizbullah'ın Lübnan'dan ateşlediği roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde de sirenler devreye girdi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri ve Hizbullah roketlerinin bazılarının boş alana düştüğünü ileri sürdü.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet ya da yaralı bilgisi içeren bir rapor almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.
ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı bildirildi.
Mehr Haber Ajansı haberinde, Tahran'daki üniversiteye saldırı düzenlendiğine yer verdi.
Can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuştu.
Nükleer teknoloji alanında bilimsel çalışmaların yapıldığı ileri sürülen üniversitenin Elektrik Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Said Şemkadri, 23 Mart'taki ABD-İsrail saldırılarında evinin hedef alınması sonucu ölmüştü.
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kent genelinde İran yönetimine ait noktaların hedef alındığı ileri sürüldü.
İsrail ordusunun Tahran'a saldırı başlattığını duyurduğu açıklamada, saldırıların düzenlendiği noktalara ilişkin detay verilmedi.
Tahran'a yeni saldırı olduğuna dair bir bilgi İran medyasına yansımadı.