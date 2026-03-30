HAVA DURUMU CANLI: Meteoroloji'den birçok ile sarı uyarı! Sağanak şiddetleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde değişen hava durumu koşulları nedeniyle 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli sağanak yağış beklenirken; yüksek kesimlerde kar, Doğu Akdeniz’de ise şiddetli rüzgar etkili olacak. İşte Ankara, Sakarya, Bolu ve Zonguldak dahil sarı kod verilen illerin listesi ve güncel hava durumu tahminleri.

Bahar aylarında kıştan kalma günler kapıda. Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre, tam 17 ilde "potansiyel tehlike" anlamına gelen sarı kodlu alarm verildi. Marmara ve Karadeniz'de sel ve su baskını riski artarken, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi uyarısı yenilendi.

İşte 30 Mart Pazartesi anlık hava durumu raporu...

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tahminlere göre Marmara Bölgesi’nde Edirne ve Çanakkale dışında kalan iller başta olmak üzere, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’de yağış görülecek. Ayrıca Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Çorum çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILAN BÖLGELER

Meteoroloji, bazı bölgelerde yağışların daha şiddetli olacağına dikkat çekiyor. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde de yağışların yer yer etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

DOĞU AKDENİZ’DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genel olarak güney ve batı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Doğu Akdeniz’in doğusunda rüzgarın hızını artırarak saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı tedbirli olunması isteniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski devam ediyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu bölgelerde ani sıcaklık değişimleri ve kar erimeleri tehlikeyi artırıyor.

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve bölgeden geçiş yapacakların dikkatli olmaları gerekiyor.

SICAKLIK BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK

Hava sıcaklıklarında batı kıyılarında 3 ila 5 derece artış beklenirken, Doğu Karadeniz’de 5 ila 7 derecelik düşüş öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik beklenmiyor.

17 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarı verilen iller şöyle:

Ankara, Bitlis, Bolu, Hakkari, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sakarya, Siirt, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

Sarı kodlu uyarı, hava durumunun potansiyel risk taşıdığına işaret ederken, günlük yaşamı etkileyebilecek gelişmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

30 MART PAZARTESİ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

 

BölgeŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu ve Uyarılar
MARMARAİstanbul11°CÇok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
 Kocaeli11°CÇok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
 Çanakkale16°CÇok bulutlu.
 Edirne15°CÇok bulutlu.
EGEİzmir18°CÇok bulutlu.
 Denizli15°CÇok bulutlu.
 Muğla14°CÇok bulutlu.
 A.Karahisar8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
AKDENİZAdana18°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı.
 Mersin18°CParçalı ve çok bulutlu.
 Antalya17°CParçalı ve çok bulutlu.
 Hatay17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLUKonya12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
 Ankara8°CYağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu.
 Eskişehir8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
 Nevşehir7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
BATI KARADENİZDüzce12°CYerel kuvvetli sağanak yağışlı.
 Kastamonu12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
 Zonguldak10°CYerel kuvvetli sağanak yağışlı.
 Bolu8°CYerel kuvvetli yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya15°CParçalı ve çok bulutlu.
 Samsun15°CParçalı ve çok bulutlu.
 Artvin14°CYerel kuvvetli yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
 Trabzon13°CYağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
DOĞU ANADOLUMalatya13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
 Van9°CYağmurlu, zamanla karla karışık ve kar yağışlı (Yüksekler).
 Erzurum8°CYağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
 Kars7°CYağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLUŞanlıurfa15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
 Diyarbakır13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
 Gaziantep13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
 Siirt9°CYerel kuvvetli sağanak yağışlı.