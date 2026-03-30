YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bahar aylarında kıştan kalma günler kapıda. Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre, tam 17 ilde "potansiyel tehlike" anlamına gelen sarı kodlu alarm verildi. Marmara ve Karadeniz'de sel ve su baskını riski artarken, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi uyarısı yenilendi.
İşte 30 Mart Pazartesi anlık hava durumu raporu...
Tahminlere göre Marmara Bölgesi’nde Edirne ve Çanakkale dışında kalan iller başta olmak üzere, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’de yağış görülecek. Ayrıca Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Çorum çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.
Meteoroloji, bazı bölgelerde yağışların daha şiddetli olacağına dikkat çekiyor. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde de yağışların yer yer etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Rüzgarın genel olarak güney ve batı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Doğu Akdeniz’in doğusunda rüzgarın hızını artırarak saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı tedbirli olunması isteniyor.
Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski devam ediyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu bölgelerde ani sıcaklık değişimleri ve kar erimeleri tehlikeyi artırıyor.
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve bölgeden geçiş yapacakların dikkatli olmaları gerekiyor.
Hava sıcaklıklarında batı kıyılarında 3 ila 5 derece artış beklenirken, Doğu Karadeniz’de 5 ila 7 derecelik düşüş öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Uyarı verilen iller şöyle:
Ankara, Bitlis, Bolu, Hakkari, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sakarya, Siirt, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce.
Sarı kodlu uyarı, hava durumunun potansiyel risk taşıdığına işaret ederken, günlük yaşamı etkileyebilecek gelişmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu ve Uyarılar
|MARMARA
|İstanbul
|11°C
|Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
|Kocaeli
|11°C
|Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
|Çanakkale
|16°C
|Çok bulutlu.
|Edirne
|15°C
|Çok bulutlu.
|EGE
|İzmir
|18°C
|Çok bulutlu.
|Denizli
|15°C
|Çok bulutlu.
|Muğla
|14°C
|Çok bulutlu.
|A.Karahisar
|8°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
|AKDENİZ
|Adana
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı.
|Mersin
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|Antalya
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|Hatay
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
|İÇ ANADOLU
|Konya
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|Ankara
|8°C
|Yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu.
|Eskişehir
|8°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
|Nevşehir
|7°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
|BATI KARADENİZ
|Düzce
|12°C
|Yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
|Kastamonu
|12°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|Zonguldak
|10°C
|Yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
|Bolu
|8°C
|Yerel kuvvetli yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Amasya
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|Samsun
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|Artvin
|14°C
|Yerel kuvvetli yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
|Trabzon
|13°C
|Yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
|DOĞU ANADOLU
|Malatya
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
|Van
|9°C
|Yağmurlu, zamanla karla karışık ve kar yağışlı (Yüksekler).
|Erzurum
|8°C
|Yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
|Kars
|7°C
|Yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Şanlıurfa
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
|Diyarbakır
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
|Gaziantep
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
|Siirt
|9°C
|Yerel kuvvetli sağanak yağışlı.