YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tahminlere göre Marmara Bölgesi’nde Edirne ve Çanakkale dışında kalan iller başta olmak üzere, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’de yağış görülecek. Ayrıca Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Çorum çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.