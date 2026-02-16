İMAMOĞLU'NUN TRUVA ATI GÖKHAN GÜNAYDIN Bir süredir İmamoğlu'nun Özgür Özel'e karşı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a "hazır ol" talimatı gönderdiği ifade ediliyor. Günaydın'ın İmamoğlu'nun desteğiyle genel başkanlığa hazırlandığı söyleniyor. Nitekim Gökhan Günaydın'ın "B planımız var" açıklamasının arka planında da bu gelişmelerin olduğu değerlendiriliyor.





ÖZGÜR ÖZEL'İN "EKREMCİ VESAYETİ KIRMA" PLANI YAPTIĞI 4 İSİM



"Ekrem İmamoğlu" bagajından kurtulmak isteyen Özgür Özel ise parti içi fay hatlarını tetikleyen bir operasyon başlattı. Emine Ülker Tarhan, liberal kanadı dengelemek ve İmamoğlu vesayetini kırmak için "İnce" bir operasyonla vitrine çıkarıldı.



CHP koridorlarından edindiğimiz bilgiye göre; Özgür Özel adaylığı için başlattığı bu yeni süreci Muharrem İnce, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le müşterek yürütüyor.



Emine Ülker Tarhan operasyonu Ekrem İmamoğlu'na yakın çevrelerin şimdiden huzurunu kaçırdı. Sürecin kapalı kapılar ardından yürütülmesinde tepkili olan Ekremciler'in "Bizi devre dışı bıraktılar" diyerek veryansın ettiği öğrenildi.

İmamoğlu cephesine göre, Tarhan'ın ne siyasi çizgisi ne de söylemleri mevcut denkleme uyuyor.



Bu noktada en dikkat çeken husus ise Emine Ülker Tarhan'ın İmamoğlu'na yönelik herhangi bir destek açıklamasında bulunmamış olması...



