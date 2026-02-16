CHP, 38. Olağan Kurultayı üzerindeki şaibe gölgesini bir türlü atamadı. 1 Nisan 2026'da ceza davası görülecek olan şaibeli kurultayın "mutlak butlan" davası istinafta devam ediyor.
Partideki hiziplerin istinafa göre hazırlıkları da hız kesmeden sürüyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN "MUTLAK" HESABI VE "KÖŞEBAŞI"NDAKİ TOPLANTILAR
Maddi menfaat ve akçeli delege operasyonlarıyla genel başkanlığın elinden alındığını düşünen Kemal Kılıçdaroğlu, "partiyi kayyuma teslim etmem" diyerek geri dönüş iradesi gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun bu iradesine çok sayıda aktif vekil "arınma" çağrısı yaparak destek verdi. Bu vekiller ilerleyen süreçte Ankara Çankaya'daki Köşebaşı isimli mekanda bir araya gelip partinin geleceğine dair kapalı kapılar ardında toplantılar yaptı. Toplantılardan "Kılıçdaroğlu'nun tecrübesine ihtiyaç var" görüşü çıktı.
Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre; önümüzdeki günlerde bu toplantıların büyükşehirlerde devam edecek. İstanbul'daki toplantı için Gürsel Tekin'in Çağrı Heyeti olarak başkanlık makamında oturduğu Sarıyer'deki İstanbul İl Binası seçeneği masada.
"BU İŞ TAMAM, MAYISA KADAR PARTİYİ KURTARIRIZ"
Yine parti içinden ulaştığımız bir kaynak "Bu iş tamam. CHP bu kafayla yönetilemez. Mayıs'a kadar partimizi kurtaracağız inşallah" mesajı verdi.
GÖKHAN GÜNAYDIN: B PLANIMIZ VAR
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'deki Ekremci kanadı "mutlak butlan" endişesi sardı.
Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki denetçisi olarak nam salan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Mutlak butlan davasında bir gelişme bekliyoruz, B planımız var" dedi.
CHP'DE YENİ DİZAYN
Öte yandan CHP yeni bir dizayn sürecinin sancısını yaşıyor.
İMAMOĞLU'NUN TRUVA ATI GÖKHAN GÜNAYDIN
Bir süredir İmamoğlu'nun Özgür Özel'e karşı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a "hazır ol" talimatı gönderdiği ifade ediliyor. Günaydın'ın İmamoğlu'nun desteğiyle genel başkanlığa hazırlandığı söyleniyor.
Nitekim Gökhan Günaydın'ın "B planımız var" açıklamasının arka planında da bu gelişmelerin olduğu değerlendiriliyor.
ÖZGÜR ÖZEL'İN "EKREMCİ VESAYETİ KIRMA" PLANI YAPTIĞI 4 İSİM
"Ekrem İmamoğlu" bagajından kurtulmak isteyen Özgür Özel ise parti içi fay hatlarını tetikleyen bir operasyon başlattı. Emine Ülker Tarhan, liberal kanadı dengelemek ve İmamoğlu vesayetini kırmak için "İnce" bir operasyonla vitrine çıkarıldı.
CHP koridorlarından edindiğimiz bilgiye göre; Özgür Özel adaylığı için başlattığı bu yeni süreci Muharrem İnce, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le müşterek yürütüyor.
Emine Ülker Tarhan operasyonu Ekrem İmamoğlu'na yakın çevrelerin şimdiden huzurunu kaçırdı. Sürecin kapalı kapılar ardından yürütülmesinde tepkili olan Ekremciler'in "Bizi devre dışı bıraktılar" diyerek veryansın ettiği öğrenildi.
İmamoğlu cephesine göre, Tarhan'ın ne siyasi çizgisi ne de söylemleri mevcut denkleme uyuyor.
Bu noktada en dikkat çeken husus ise Emine Ülker Tarhan'ın İmamoğlu'na yönelik herhangi bir destek açıklamasında bulunmamış olması...