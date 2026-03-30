CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne zimmet operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

CHP'li Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin "zimmet" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Sayıştay Başkanlığı'nın 2025 yılı denetiminde Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve Etimkent A.Ş. hesaplarında usulsüzlükler tespit edildi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Etimesgut Belediyesi ve iştiraki Etimkent A.Ş.'deki usulsüzlükler nedeniyle zimmet suçundan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
  • Sayıştay Başkanlığı'nın 2025 yılı denetiminde Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve Etimkent A.Ş. hesaplarında usulsüzlükler tespit edildi.
  • Gözaltına alınan şüpheliler Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Mutemet S.K. ve kasa sorumlusu H.B. olarak belirlendi.
  • Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 30 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde eş zamanlı arama yapıldı.
  • Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararları doğrultusunda el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimler sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş'nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında; sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı."

