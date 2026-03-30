Başkan Erdoğan 5G'ye geçişi Külliye'de düzenlenecek törenle ilan edecek

Türkiye, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 81 ilde kademeli olarak 5G hizmetine başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişini resmen ilan edecek.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişini resmen ilan edecek.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan 2026'da 81 ilde 5G hizmetinin kademeli olarak başlayacağını açıkladı.
  • 5G teknolojisi ile akıllı ulaşım sistemleri, otonom sürüş, uzaktan sağlık uygulamaları, akıllı fabrikalar ve tarım teknolojileri gibi alanlarda köklü değişim yaşanacak.
  • Türkiye'nin mobil iletişim serüveni 23 Şubat 1994'te başlamış ve 32 yıl sonra 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya ulaşmış olacak.
  • İki yıl içerisinde ülkenin her noktasında 5G hizmetinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İletişimde 5G devrimi

Başkan Erdoğan Türkiye'nin 5G'ye geçişini resmen ilan edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, 5G'ye geçiş sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak, 23 Şubat 1994'te başlayan bu serüvenin bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti.

5G DÖNEMİ RESMEN BAŞLIYOR

Uraloğlu, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın teşrifleri ile düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişinin resmen ilan edileceğini belirterek, "1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK ALANDA KÖKLÜ DEĞİŞİM YAŞANACAK

5G ile birlikte iletişim hızının artacağını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Uraloğlu, "Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak." diye konuştu.

Türkiye 81 ilde aynı anda 5G'ye geçiyor: 10 soruda dijital atılım

