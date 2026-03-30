İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağış CHP'li İBB'nin kontrolündeki toplu taşıma sisteminde aksamalara neden oldu.
Mecidiyegöl
MECİDİYEKÖY'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI
Mecidiyeköy'de metro ile metrobüsü birbirine bağlayan alt geçidi yoğun yağışın etkisiyle su bastı. Görevliler suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Mecidiyeköy'de bulunan metro alt geçidini su bastı.
VATANDAŞLAR GERİ DÖNDÜ
Sabah saatlerinde okula ve işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadı. Biriken su nedeniyle alt geçitte ilerlemekte zorlanan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.
KOVALARLA TAHLİYE
Görevliler alt geçidi kapatırken, suyu tahliye etmek için çalışma başlatıldı. Alt geçide dolan su, kovalarla tahliye edilmeye çalışıldı. İsmail Döner isimli vatandaş, alt geçidi su bastığını bu nedenle kullanılamadığını söyledi.
Mecidiyeköy'de metro ve metrobüsü birbirine bağlayan alt geçidi etkili olan yağış sonrası su bastı. Vatandaşların yürümekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'da etkisini sürdüren ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda etkisini sürdüren yağış nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Yağmurun etkisiyle özellikle Anadolu Yakası'nda birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Kartal Yakacık'ta cadde üzerinde biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
Beykoz'da ve Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde de bazı caddelerde biriken su nedeniyle çok sayıda araç ilerlemekte zorlandı.
Sağanak nedeniyle Kartal'daki bir evi de su bastı. Evin zemini suyla kaplanırken, eşyalar da zarar gördü.
MALTEPE'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
Maltepe Gülsuyu Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nun istinat duvarında yağış nedeniyle çökme meydana geldi.
Okulun kapalı olduğu erken saatlerde meydana gelen duvar çökmesi nedeniyle caddede park halinde bulunan bir otomobil, molozların altında kalarak hasar gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri okulun bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.
Olay nedeniyle okulda eğitime ara verildiği öğrenildi.