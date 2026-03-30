İstanbul'da etkisini sürdüren ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda etkisini sürdüren yağış nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yağış sonrası trafik yoğunluğu

Yağmurun etkisiyle özellikle Anadolu Yakası'nda birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Kartal Yakacık'ta cadde üzerinde biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Beykoz'da ve Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde de bazı caddelerde biriken su nedeniyle çok sayıda araç ilerlemekte zorlandı.

Sağanak nedeniyle Kartal'daki bir evi de su bastı. Evin zemini suyla kaplanırken, eşyalar da zarar gördü.