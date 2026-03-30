Mecidiyeköy'de metro ve metrobüs alt geçidini su bastı

İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağış CHP'li İBB'nin kontrolündeki toplu taşıma sistemini de vurdu. Mecidiyeköy'de metro ile metrobüsü birbirine bağlayan alt geçidi yoğun yağışın etkisiyle su bastı.

  • İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Mecidiyeköy'de metro ile metrobüsü birbirine bağlayan alt geçidi su bastı ve görevliler suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
  • Maltepe Gülsuyu Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nun istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü, park halindeki bir otomobil molozların altında kalarak hasar gördü ve okulda eğitime ara verildi.
  • Kartal Yakacık, Beykoz ve Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve araçlar güçlükle ilerledi.
  • Kartal'da bir evi su bastı, evin zemini suyla kaplandı ve eşyalar zarar gördü.
  • Sabah saatlerinde okula ve işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar Mecidiyeköy alt geçidinde su baskını nedeniyle zor anlar yaşadı ve geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağış CHP'li İBB'nin kontrolündeki toplu taşıma sisteminde aksamalara neden oldu.

MECİDİYEKÖY'DE ALT GEÇİDİ SU BASTI

Mecidiyeköy'de metro ile metrobüsü birbirine bağlayan alt geçidi yoğun yağışın etkisiyle su bastı. Görevliler suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Mecidiyeköy'de bulunan metro alt geçidini saat su bastı.

Metro alt geçidini su bastı. (Görseller AA, DHA ve İHA'dan alınmıştır.)


VATANDAŞLAR GERİ DÖNDÜ

Sabah saatlerinde okula ve işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadı. Biriken su nedeniyle alt geçitte ilerlemekte zorlanan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.

KOVALARLA TAHLİYE

Görevliler alt geçidi kapatırken, suyu tahliye etmek için çalışma başlatıldı. Alt geçide dolan su, kovalarla tahliye edilmeye çalışıldı. İsmail Döner isimli vatandaş, alt geçidi su bastığını bu nedenle kullanılamadığını söyledi.

Mecidiyeköy'de metro ve metrobüsü birbirine bağlayan alt geçidi etkili olan yağış sonrası su bastı. Vatandaşların yürümekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

İstanbul'da etkisini sürdüren ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda etkisini sürdüren yağış nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yağmurun etkisiyle özellikle Anadolu Yakası'nda birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Kartal Yakacık'ta cadde üzerinde biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Beykoz'da ve Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde de bazı caddelerde biriken su nedeniyle çok sayıda araç ilerlemekte zorlandı.

Sağanak nedeniyle Kartal'daki bir evi de su bastı. Evin zemini suyla kaplanırken, eşyalar da zarar gördü.

İstinat duvarı çöktü.

MALTEPE'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nun istinat duvarında yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Okulun kapalı olduğu erken saatlerde meydana gelen duvar çökmesi nedeniyle caddede park halinde bulunan bir otomobil, molozların altında kalarak hasar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri okulun bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

Olay nedeniyle okulda eğitime ara verildiği öğrenildi.

