Archie Brown Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor: Atletico Madrid devrede

Fenerbahçe’de forma giyen Archie Brown, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Fenerbahçe yönetiminin, oyuncuyu kolaylıkla elden çıkarmayı düşünmediği ve transfer görüşmelerinde 15 milyon euro bonservis talep edeceği aktarıldı.

Archie Brown Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor: Atletico Madrid devrede

Sezon başında Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Archie Brown'un, sarı-lacivertli ekipte mutsuz olduğu ve ayrılık talebinde bulunduğu öğrenildi.

Archie Brown Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor: Atletico Madrid devrede-2
HEDEF ATLETICO MADRID

23 yaşındaki İngiliz sol bekin, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile temas halinde olduğu belirtildi. Brown'un kariyerine İspanya'da devam etmek istediği ifade edildi.

Archie Brown Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor: Atletico Madrid devrede-3
BONSERVİS BEKLENTİSİ

Fenerbahçe yönetiminin, oyuncuyu kolaylıkla elden çıkarmayı düşünmediği ve transfer görüşmelerinde 15 milyon euro bonservis talep edeceği aktarıldı.

Archie Brown, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta görev alırken 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

