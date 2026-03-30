Toplam gübre arzının yüzde 20'sinin Körfez menşeli olması ve Hürmüz Boğazı üzerinden dağıtılması, bu geçit noktasındaki tıkanıklığın küresel ticaretin 3'te 1'ini işlevsiz bırakma potansiyelini ortaya koyuyor.

Bölgeden yapılan yıllık 22 milyon tonluk üre ihracatı durma noktasına gelirken, küresel üre arzının yaklaşık yüzde 46'sının doğrudan Körfez Bölgesi'nden sağlanması mevcut riskleri artırıyor.

Kpler, CRU ve Argus verilerinden derlenen bilgilere göre, küresel gübre tedarik zincirinin merkez üssü konumundaki Orta Doğu'da kriz derinleşiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kısıtlamalarının, küresel gübre tedarik zincirinde toplamda yüzde 33'lük bir daralmaya yol açtığı tahmin ediliyor.

Analistler, krizin sürmesi halinde azotlu gübre fiyatlarının mevcut seviyelerin iki katına çıkabileceği, fosfat fiyatlarının ise yüzde 50'den fazla artabileceği konusunda uyarıyor. Bu tablo, halihazırda yüksek girdi maliyetleriyle boğuşan küresel tarım sektörü için "yönetilemez" bir mali yük anlamına geliyor.

KÜRESEL REKOLTE TEHDİDİ

Kuzey Yarımküre'de şubat ortasından mayıs başına kadar devam eden ve tarımsal üretimin geleceğini belirleyen kritik bahar ekimi sezonu, Hürmüz Boğazı kaynaklı krizin en yoğun dönemine rastladı. ABD'de gübre stoklarının mevsimsel ortalamanın yüzde 25 altına gerilemesi, Amerikan çiftçisini zorlu bir mali kararın eşiğine getirdi.

Üreticiler ya fahiş fiyatlar karşısında yüksek maliyetli tedarik riskini üstlenecek ya da yetersiz gübre kullanımı nedeniyle ciddi rekolte kaybına razı olacak. Her iki senaryonun da küresel gıda fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturması ve gıda arzının daralmasına yol açması bekleniyor.



BÜYÜK ÜRETİCİLER MALİYET VE LOJİSTİK KISKACINDA

2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı ile sarsılan küresel tedarik zinciri, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni kısıtlamalarla kritik eşiğe ulaştı.

Temel gıda maddeleri olan pirinç, buğday, mısır ve soya rekoltesindeki muhtemel düşüş, ithalata bağımlı ülkelerde yerel gıda krizlerini tetikleme ve küresel gıda güvenliğini uzun süreli bir istikrarsızlığa mahkum etme riski taşıyor.

Krizden en fazla etkilenen aktörlerin, dünya gıda arzının merkezinde yer alan büyük ölçekli üreticiler olması dikkati çekiyor. Söz konusu ülkeler, yükselen girdi maliyetleri ve lojistik blokaj nedeniyle ciddi rekolte kaybı riskiyle karşı karşıya bulunuyor.