Uşak Belediyesi'nde 29 Ağustos 2024'te yapılan Kurtuluş Mahallesi Atatürk Heykeli önü çevre düzenlemesi işi yaklaşık 8 milyon TL'ye ihale edildi, ancak piyasa değerinin 1.5-2 milyon TL olduğu belirlendi.

Yalım'ın ikinci sevgilisi olduğu belirlenen A.A.'nın 2024'te belediyede kadroya alındığı ancak işe gitmeden maaş aldığı ve belediye imkânlarıyla yurt dışı seyahatleri yaptığı ortaya çıktı.

Özkan Yalım'ın belediye çalışanı sevgilisi S.A. ile Mart ayında Gürcistan'ın Batum kentine giderek tatil yaptığı, farklı güzergahlar kullanmalarına rağmen orada buluştukları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Uşak Belediyesi'nde ortaya çıkarılan rüşvet ve yolsuzluk çarkıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Başkan Yalım Ankara 'da belediye çalışanı olan sevgilisi S.A. (21) ile birlikte kaldığı otel odasında gözaltına alınmıştı.

CHP'li Yalım sevgilisiyle otel odasında gözaltına alınmıştı.



YOLSUZLUK PARASIYLA TATİL



Soruşturmada elde edilen kayıtlara göre Özkan Yalım'ın belediye çalışanı sevgilisi S.A.'yı ile yurtdışına tatile götürdüğü belirlendi. Kayıtlara göre Yalım, 21 Mart Cumartesi günü saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptı ve saat 13.45'te kalkan uçakla Gürcistan'ın Batum kentine giderek 16.40'ta iniş yaptı. Sevgilisi S.A.'nın ise 22 Mart Pazar günü saat 00.10'da Artvin Sarp Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına geçtiği belirlendi.

Farklı güzergâhlar kullanmalarına rağmen iki ismin Batum'da buluştuğu ve birlikte tatil yaptığı tespit edildi. İkilinin 24 Mart sabahı saat 06.52'de yeniden Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı, aynı gün Rize-Artvin Havalimanı'ndan Ankara'ya geçtikleri tespit edildi. Ankara'daki otelde yapılan operasyonda yakalanan Yalım ve S.A.'nın valizlerinde bulunan uçak etiketleri de seyahatin tüm detaylarını doğruladı.