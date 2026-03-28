CHP'li Özkan Yalım rüşvet paralarını sevgilileriyle tatillerde yedi

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, sevgilisi S.A. ile Batum'da tatil yaptığı ortaya çıktı. Yalım'ın diğer sevgilisi A.A.'nın ise, işe gelmeden maaş alıp yurt dışı seyahatlerine gittiği belirlendi. Uşak Belediyesi'nde 29 Ağustos 2024'te yapılan Kurtuluş Mahallesi Atatürk Heykeli önü çevre düzenlemesi işi yaklaşık 8 milyon TL'ye ihale edildi, ancak piyasa değerinin 1.5-2 milyon TL olduğu belirlendi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, Yalım Ankara'da belediye çalışanı sevgilisi S.A. ile birlikte otelde yakalandı.
  • Özkan Yalım'ın belediye çalışanı sevgilisi S.A. ile Mart ayında Gürcistan'ın Batum kentine giderek tatil yaptığı, farklı güzergahlar kullanmalarına rağmen orada buluştukları tespit edildi.
  • Yalım'ın ikinci sevgilisi olduğu belirlenen A.A.'nın 2024'te belediyede kadroya alındığı ancak işe gitmeden maaş aldığı ve belediye imkânlarıyla yurt dışı seyahatleri yaptığı ortaya çıktı.
  • Uşak Belediyesi'nde 29 Ağustos 2024'te yapılan Kurtuluş Mahallesi Atatürk Heykeli önü çevre düzenlemesi işi yaklaşık 8 milyon TL'ye ihale edildi, ancak piyasa değerinin 1.5-2 milyon TL olduğu belirlendi.
  • İhalenin belediyeye ait şirket üzerinden verilmesi ve aradaki farkın kamu zararına yol açtığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Uşak Belediyesi'nde ortaya çıkarılan rüşvet ve yolsuzluk çarkıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Başkan Yalım Ankara'da belediye çalışanı olan sevgilisi S.A. (21) ile birlikte kaldığı otel odasında gözaltına alınmıştı.

CHP'li Yalım sevgilisiyle otel odasında gözaltına alınmıştı.

YOLSUZLUK PARASIYLA TATİL

Soruşturmada elde edilen kayıtlara göre Özkan Yalım'ın belediye çalışanı sevgilisi S.A.'yı ile yurtdışına tatile götürdüğü belirlendi. Kayıtlara göre Yalım, 21 Mart Cumartesi günü saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptı ve saat 13.45'te kalkan uçakla Gürcistan'ın Batum kentine giderek 16.40'ta iniş yaptı. Sevgilisi S.A.'nın ise 22 Mart Pazar günü saat 00.10'da Artvin Sarp Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına geçtiği belirlendi.

Farklı güzergâhlar kullanmalarına rağmen iki ismin Batum'da buluştuğu ve birlikte tatil yaptığı tespit edildi. İkilinin 24 Mart sabahı saat 06.52'de yeniden Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı, aynı gün Rize-Artvin Havalimanı'ndan Ankara'ya geçtikleri tespit edildi. Ankara'daki otelde yapılan operasyonda yakalanan Yalım ve S.A.'nın valizlerinde bulunan uçak etiketleri de seyahatin tüm detaylarını doğruladı.

İŞE GİTMEDEN MAAŞ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir diğer çarpıcı bulgu ise belediyedeki kadro uygulamaları oldu. Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisi olduğu belirlenen A.A.'nın 2024'te belediyede kadroya alındığı tespit edildi.

Ancak A.A.'nın işe gitmeden maaş aldığı ve belediye imkânlarıyla yurt dışı seyahatleri yaptığı ortaya çıktı. Bu durum, belediyede "hayali personel" uygulamasını gözler önüne serdi.

8 MİLYON LİRALIK İHALE VURGUNU

Soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi'nde yapılan bir ihale vurgunu da ortaya çıktı. 29 Ağustos 2024'te yapılan "Kurtuluş Mahallesi Atatürk Heykeli önü çevre düzenlemesi" işinin yaklaşık 7 milyon 985 bin TL + KDV bedelle ihale edildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde aynı işin piyasa değerinin en fazla 1.5–2 milyon TL olduğu ortaya konuldu. Aradaki büyük farkın kamu zararına yol açtığı belirlenirken, ihalenin belediyeye ait şirket üzerinden verilmesi dikkat çekti.

Haber: Kerim Cengil

