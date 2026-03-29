



BÖCEK'İN RÜŞVET KURYESİ DAMADI ÇIKTI



Böcek'in iki şoförü Aydın Günaydın ve Özer Aydın ile özel kalemi Yasin Yellice cezaevine gönderildi. Böcek ailesinin damadı olduğu öğrenilen Yellice'nin HTS kayıtlarına göre Muhittin Böcek ile birlikte yaklaşık 15 dakika benzinlikte kaldığı belirlendi.



Antalya'dan Audi A8L ve Skoda Superb'le taşınan rüşvetin bu 15 dakikada elden teslim edildiği değerlendiriliyor. Şaibeli al ver sürecinde şoförlerin gözcü olarak kapıda bekletildiği belirtiliyor.

"MUHİTTİN BÖCEK İLE FERDİ ZEYREK MANİSA'DA GÖRÜŞTÜ" Sevk yazısına göre Yasin Yellice, 15 Ocak 2024'te Muhittin Böcek ile Manisa iline gitti. Burada CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile Muhittin Böcek'in yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptığı aktarıldı.



Bu görüşme öncesinde kamuoyuna yansıyan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da yapılan ihbarı doğrular nitelikte Muhittin Böcek'in aracı Manisa girişinde bir benzin istasyonunda durduğu sevk yazısında belirtildi.