İBB'deki asrın yolsuzluğuna imza atan 'SİSTEM'in Akdeniz kolu CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları kapsamında yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşerek sürüyor.
BÖCEK'İN BAŞ DANIŞMANI ALINDI
Soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Başdanışmanı Cem Oğuz ile belediye çalışanı Buse K. evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cem Oğuz ile Buse K.'nın, işlemlerinin devamı için İstanbul'a nakledildi.
MANİSA'DA SIR 15 DAKİKA VE 20 MİLYON DOLARLIK ADAYLIK RÜŞVETİ
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak altından kalkamayacağı bir rüşvet skandalıyla karşı karşıya.
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te yeniden aday olmak için Manisa'daki bir benzin istasyonunda CHP'ye para verdiği iddianameye girdi. Bahse konu rüşvet için 20 milyon dolarlık bir meblağ gündeme geldi.
PTS kayıtları, Muhittin Böcek'in şaibeli Manisa trafiğini doğruladı. Audi A8L model makam aracı ve Skoda Superb model artçı aracıyla Manisa'ya giden CHP'li Böcek'in, önce bir benzinliğe uğradığı sonra da merhum Ferdi Zeyrek'le görüştüğü saptandı.
Elde edilen bulgular soruşturmayı derinleştirdi.
BÖCEK'İN RÜŞVET KURYESİ DAMADI ÇIKTI
Böcek'in iki şoförü Aydın Günaydın ve Özer Aydın ile özel kalemi Yasin Yellice cezaevine gönderildi. Böcek ailesinin damadı olduğu öğrenilen Yellice'nin HTS kayıtlarına göre Muhittin Böcek ile birlikte yaklaşık 15 dakika benzinlikte kaldığı belirlendi.
Antalya'dan Audi A8L ve Skoda Superb'le taşınan rüşvetin bu 15 dakikada elden teslim edildiği değerlendiriliyor. Şaibeli al ver sürecinde şoförlerin gözcü olarak kapıda bekletildiği belirtiliyor.
"MUHİTTİN BÖCEK İLE FERDİ ZEYREK MANİSA'DA GÖRÜŞTÜ"
Sevk yazısına göre Yasin Yellice, 15 Ocak 2024'te Muhittin Böcek ile Manisa iline gitti. Burada CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile Muhittin Böcek'in yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptığı aktarıldı.
Bu görüşme öncesinde kamuoyuna yansıyan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da yapılan ihbarı doğrular nitelikte Muhittin Böcek'in aracı Manisa girişinde bir benzin istasyonunda durduğu sevk yazısında belirtildi.
"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"
Savcılık sevk yazısında, şüpheli ifadeleri ve o dönem kamuoyuna yansıyan bilgileri göz önünde bulundurduğunu belirterek, "Parti tarafından aday olarak düşünülmeyen Muhittin Böcek' in başka bir belediye başkan adayına destek vermek üzere kendisi ile ilgisi bulunmayan bir şehre ziyarete gitmesi hayatın olağan akışına aykırıdır." İfadelerini kullandı.