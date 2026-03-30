Belediye ekipleri gece 00.15 ile 02.30 saatleri arasında gazete binasının giriş noktasını kazarak hafriyatı olduğu gibi bıraktı ve giriş-çıkışları engelledi.

CHP'li Burcu Köksal'ın belediye imkanlarını muhalifleri susturmak kullandığı eleştirilerine bir yenisi daha eklendi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a muhalif yayınlarıyla bilinen Kocatepe Gazetesi'nin başına gelmeyen kalmadı.

Daha önce gazete binasını mühürletme ve para cezalarıyla susturma girişimleri yargıdan dönen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, bu defa gazete binasının girişini gece yarısı kazdırarak kullanılamaz hale getirmesi tepki topladı.

YAZIYA KAZI

Olayın fitilini, Kocatepe Gazetesi sahibi Sezer Küçükkurt'un kaleme aldığı ve Belediye Başkanı Burcu Köksal ile eşi Yasin Köksal'ın, tartışmaların odağındaki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile olan yakın ilişkilerini sorgulayan köşe yazısı ateşledi.

Yazıda, Köksal ailesinin Özkan Yalım ile olan fotoğraflarına ve CHP teşkilatının Yalım'a olan desteğine dikkat çekilmişti.

Bu yazının internette yayınlanmasından hemen sonra, gece saat 00.15 ile 02.30 saatleri arasında belediye ekipleri gazete binasının önünde "su kaçağı" bahanesiyle kazı çalışması başlattı.

MOLOZ YIĞININI BIRAKIP GİTTİLER

Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda, gazete binasının tam giriş noktası kazılarak ortaya çıkan hafriyat olduğu gibi bırakıldı. Bu uygulama ile hem Fakıpaşa Mahallesi Aynioğlu Cami Sokak trafiğe kapatıldı hem de gazete binasına giriş-çıkışlar fiilen engellendi.

Kamuoyunda, belediye imkanlarının şahsi kin ve hırslar için bir intikam aracı olarak kullanıldığı yorumları yapıldı.

'ÖZGÜR BASIN' LAFTA KALDI

Afyonkarahisar Belediyesi'nin tutumu, AK Parti ve MHP kanadında sert karşılık buldu. Siyasiler, CHP'li Burcu Köksal'ın "basın özgürlüğü" söylemlerinin arkasına sığınıp eleştiriye tahammülsüz portre çizdiğini vurguladı.

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, "Hafta sonu su arızası bahanesiyle bir yayın kuruluşunun giriş kapısının kazılıp olduğu gibi bırakılması maksatlı ve kasıtlıdır. Kocatepe Gazetemiz, ilimizin en köklü yayın kuruluşlarından biri olarak uzun yıllardır topluma hizmet etmiş bir yayın organıdır. Yıllardır özgür basın açıklamalarıyla gündeme gelen bir belediye başkanının, bu denli basın özgürlüğünü kısıtlaması abesle iştigaldir. Kocatepe Gazetesi'ne yapılan bu girişimi kınıyor, Afyonkarahisar Belediyesi'nin böyle bir uygulamaya alet edilmesini kabul edilemez buluyorum." dedi.

ELEŞTİRİYE KEPÇE

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, "Afyonkarahisar'da Kocatepe Gazetesinin tam da kapısının önünde yaşanan bu zamanlaması manidar altyapı çalışması, siyasi literatüre geçecek cinsten bir tesadüf(!) olmuş. Basın özgürlüğü dendiğinde mangalda kül bırakmayanların, eleştirel sesler yükselince kepçeyle kapıya dayanması tam bir demokrasi şöleni. Afyonkarahisar'ın havası sert insanı merttir, Afyonkarahisar'da siyaset de mertçe yapılmalıdır, eleştiriye açık olmalı, doğru olduğunu bildiğimiz işleri yapmalıyız." açıklamasını yaptı.

ENİŞTE KIZMIŞ

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, tepkisini şu sözlerle gösterdi: "CHP'li Afyonkarahisar Belediyesine sorarsan basın özgürlüğü çok önemli bir anayasal haktır. Afyonkarahisar'ın en köklü Gazetesinin giriş kapısına bir zihniyeti yansıtmak için çukur kazıp fırsat buldukları ilk zaman diliminde su arızasını ararlar. Daha önce de kaçak kat ve depreme dayanıklılık aradıkları gibi. Eleştiriye bu kadar tahammülsüz olmak. Enişte niye bu kadar kızmış anlamadık."

ÖZGÜRLÜK NUTUKLARI SADECE KÜRSÜDE

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ise, "Kürsülerde özgürlük nutukları atıp, işlerine gelmediğinde böylesi uygulamalara başvurmak büyük bir çelişkidir. Şehrimizin köklü basın kuruluşlarından Kocatepe Gazetesi'ne yönelik bu uygulamayı kınıyor, her türlü baskının karşısında olduğumu ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCE MENFAAT TEKLİFİ SONRA TEHDİT VE BASKI

Afyonkarahisar Belediyesi'nin daha önce Kocatepe Gazetesi'ne yönelik "kaçak yapı" ve "kolon kesme" gibi iddialarla binayı mühürletme ve yıkma girişimlerinin tamamında yargı, gazeteyi haklı bulmuştu.

Kocatepe Gazetesi'ne yönelik iddialar ve yaptırımlar yargıdan dönmüştü. Mühürleme, para cezası ve yıkım kararlarına ilişkin süreçte hem savcılık hem de mahkemeler peş peşe "hukuksuzluk" ve "kovuşturmaya yer olmadığı" kararları vermişti.

Kocatepe Gazetesi binası "kolon kesme" ve "kaçak kat" iddialarıyla mühürlenmiş, ayrıca yıkım kararıyla birlikte 494 bin 780 TL para cezası kesilmişti. Burcu ve Yasin Köksal çifti gazete ile Sezer Küçükkurt hakkında "iftira atıyorlar" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, "imar kirliliği" gerekçesiyle de ayrı bir başvuru yapmıştı. Cumhuriyet Savcılığı "iftira" suçlamasını düşürdü, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi mühürleme işlemini hukuksuz buldu.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı "imar kirliliği" iddiası için "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Belediye Encümeni tarafından kesilen 494 bin 760 TL'lik para cezası ve yıkım kararı haksız ve hukuksuz bulundu. Belediyenin bu kararlara karşı Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz ise reddedildi.

Gazete sahibi Sezer Küçükkurt, belediyenin kamu gücünü kullanarak kendilerini yıldırmaya çalıştığını belirterek, "Psikolojik rahatsızlıklarını bizim üzerimizde tatmin etmeye çalıştılar. Önce menfaat teklifi, sonrasında tehditlerle bizi yıldırabileceklerini sandılar" ifadelerini kullanmıştı.