CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yalım'ın dosyasına giren dijital materyaller, soruşturmanın seyrine ilişkin çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı.
PAVYON İDDİASI DOSYADA
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Yalım'ın belediye başkanı olmadan önce işlettiği öne sürülen bir pavyona ait görüntülerin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.
TELEFON İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemelerde, söz konusu mekânda çekildiği belirtilen bazı görüntülerin, şüpheliye ait telefonda yapılan kriminal inceleme sırasında ortaya çıkarıldığı belirtildi.
MAAŞ ALAN İSİMLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR DA VAR
Bununla birlikte, belediyeye gitmediği halde maaş aldığı iddia edilen bir kişiye ait fotoğrafların da aynı telefon içeriğinde yer aldığı ifade edildi.
KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR
Soruşturma dosyasına giren dijital materyallerin delil kapsamında değerlendirildiği öğrenilirken, savcılık kaynakları telefon verilerinin kriminal incelemesinin sürdüğünü bildirdi.
Öte yandan elde edilen bulguların, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında önemli rol oynayabileceği değerlendiriliyor.