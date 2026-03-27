Söz konusu dijital materyallerin, bir şüphelinin telefonunda yapılan kriminal inceleme sırasında tespit edildiği belirtildi.

Aynı incelemede, belediyeden çalışmadan maaş aldığı öne sürülen bir kişiye ait fotoğraflara da ulaşıldı.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Yalım'ın belediye başkanı olmadan önce işlettiği öne sürülen bir pavyona ait görüntülerin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

TELEFON İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, söz konusu mekânda çekildiği belirtilen bazı görüntülerin, şüpheliye ait telefonda yapılan kriminal inceleme sırasında ortaya çıkarıldığı belirtildi.