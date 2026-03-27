CHP’li Özkan Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı!

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Telefonda yapılan kriminal incelemede pavyon iddialarına ilişkin görüntüler ve belediyeye gitmeden maaş aldığı öne sürülen kişiye ait fotoğraflar dosyaya girdi.

  • Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki soruşturma dosyasına, başkan olmadan önce işlettiği iddia edilen bir pavyona ait görüntüler eklendi.
  • Aynı incelemede, belediyeden çalışmadan maaş aldığı öne sürülen bir kişiye ait fotoğraflara da ulaşıldı.
  • Söz konusu dijital materyallerin, bir şüphelinin telefonunda yapılan kriminal inceleme sırasında tespit edildiği belirtildi.
  • Savcılık kaynakları, dosyaya giren telefon verileri üzerindeki kriminal incelemenin sürdüğünü açıkladı.

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yalım'ın dosyasına giren dijital materyaller, soruşturmanın seyrine ilişkin çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı.

PAVYON İDDİASI DOSYADA

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Yalım'ın belediye başkanı olmadan önce işlettiği öne sürülen bir pavyona ait görüntülerin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

TELEFON İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, söz konusu mekânda çekildiği belirtilen bazı görüntülerin, şüpheliye ait telefonda yapılan kriminal inceleme sırasında ortaya çıkarıldığı belirtildi.

MAAŞ ALAN İSİMLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR DA VAR

Bununla birlikte, belediyeye gitmediği halde maaş aldığı iddia edilen bir kişiye ait fotoğrafların da aynı telefon içeriğinde yer aldığı ifade edildi.

KRİMİNAL İNCELEME SÜRÜYOR

Soruşturma dosyasına giren dijital materyallerin delil kapsamında değerlendirildiği öğrenilirken, savcılık kaynakları telefon verilerinin kriminal incelemesinin sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan elde edilen bulguların, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında önemli rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

