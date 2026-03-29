CHP, yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarının yanı sıra "uçkur" skandallarıyla anılır hale geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım (57) 21 yaşındaki sevgilisi Seher Akay ile Gürcistan tatili sonrası Ankara'da otel odasında yakalandı.

CHP UÇKUR DÜZENİNE KALKAN OLDU Cumhuriyet Halk Partisi ise kurumsal olarak Uşak'taki uçkur ve haram düzenini sahiplendi. CHP'li kurmaylar "siyasi operasyon" diyerek Özkan Yalım'ı aklamaya kalktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Epsteinvari sapık düzeni "özel hayat" maskesiyle savunmaya kalkıp "Dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı. Artan tepkiler üzerine Özel, "Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partimize karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız" açıklamasıyla çark etti. CHP Genel Merkezi ise "Özkan Yalım'ı dinleyip sonra karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.







ÖZKAN YALIM NEDEN İHRAÇ EDİLMİYOR?



Bilindiği üzere Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok yakın bir isim. Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanmasından endişe eden CHP yönetiminin, itirafçı olmasın diye ihraç mekanizmasını devreye alamadığı değerlendiriliyor.





Bu arada CHP yöneticileri Özkan Yalım'a destek için CHP Uşak İl Başkanlığı binasında "uçkur" nöbetini sürdürüyor.