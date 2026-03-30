DEPORT KARARI ERTELENDİ Öte yandan Rasha isimli kişi hakkında deport kararı alınmasına rağmen, Türkiye'de adli kontrol şartıyla yargılanacağı için bu kararın ertelendiği belirtildi.

DEVLET KORUMASI ALTINDA Yaşanan gelişmelerin en çarpıcı sonucu ise 7 yaşındaki çocuğun durumu oldu. Bir yıl boyunca eğitimden mahrum kaldığı belirlenen çocuk, devlet koruması altına alındı.

"BU ÇOCUK TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI" Müge Anlı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çocuk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Babası Türk. Elbette haklarından yararlanacak. Böyle kaçak göçek, okula gitmeden yaşamamalı" ifadelerini kullandı.

"BİZİ ÇOCUĞUMUZA KAVUŞTURDU" Anlı ayrıca Şirin Durna'ya çocuğunu yasal yollarla geri alabilmesi için yönlendirmelerde bulundu. Şirin Durna ise yaşananların ardından, "Çocuğumu istiyorum. Üç defa çocuğumu kaçırdılar. Müge Hanım bizi çocuğumuza kavuşturdu, ona çok teşekkür ediyoruz. Devlet çocuğumuza sahip çıktı, emin ellerde. İnşallah çocuğumuza kavuşuruz" dedi.