Müge Anlı'da ihbar sayılan yayının ardından şok gelişmeler: 7 yaşındaki çocuk devlet korumasında I Aile deport edildi

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te baba Şirin Durna tarafından ortaya atılan “çocuğun kaçırıldığı ve dilendirildiği” iddiaları üzerine yayın ihbar kabul edildi ve emniyet ekipleri stüdyoya gelerek inceleme başlattı. İncelemelerin ardından küçük çocuk devlet korumasına alınırken, çocuğun dayısı sınır dışı edildi.

Müge Anlı'da ihbar sayılan yayının ardından şok gelişmeler: 7 yaşındaki çocuk devlet korumasında I Aile deport edildi
  • ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Şirin Durna'nın çocuğunun kaçırıldığı ve dilendirildiği iddiası üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.
  • Yapılan incelemelerde 'dayı' olarak tanıtılan Ammar isimli kişinin Türkiye'ye kaçak giriş yaptığı tespit edildi.
  • Rasha isimli kişi hakkında alınan deport kararı, Türkiye'deki adli kontrol şartıyla yargılanması nedeniyle ertelendi.
  • Bir yıl boyunca eğitimden mahrum kaldığı belirlenen 7 yaşındaki çocuk devlet koruması altına alındı.
  • Şirin Durna ve eşi Selime Durna, çocuklarının yasal yollarla kendilerine teslim edilmesi için girişimlerde bulunuyor.

Evladına kavuşmak için atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Şirin Durna'nın feryadı, canlı yayında gündemi sarsan iddiaları beraberinde getirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert / Kaynak ATV'dir.

TÜRKİYE'YE KAÇAK GİRİŞ

60 yaşındaki Durna, çocuğunun kendisinden kaçırıldığını ve dilendirildiğini öne sürdü. İddiaların ardından yayın ihbar kabul edildi ve emniyet ekipleri stüdyoya gelerek tarafların kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde "dayı" olarak tanıtılan Ammar isimli kişinin Türkiye'ye yasal yollarla giriş yapmadığı ortaya çıktı. Ayrıca daha önce Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Müge Anlı'da ihbar sayılan yayının ardından şok gelişmeler: 7 yaşındaki çocuk devlet korumasında I Aile deport edildi-3

KARŞILIK CİDDİ SUÇLAMALAR

Programda dikkat çeken bir diğer gelişme ise taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar oldu. Şirin Durna, çocuğunun annesi tarafından kaçırıldığını iddia ederken, anne tarafından da Durna hakkında ciddi suçlamalar dile getirildi. Bu kapsamda Şirin Durna hakkında gözaltı kararı verildiği ancak sonrasında şikayetin geçersiz bulunduğu öğrenildi.

Müge Anlı'da ihbar sayılan yayının ardından şok gelişmeler: 7 yaşındaki çocuk devlet korumasında I Aile deport edildi-4

DEPORT KARARI ERTELENDİ

Öte yandan Rasha isimli kişi hakkında deport kararı alınmasına rağmen, Türkiye'de adli kontrol şartıyla yargılanacağı için bu kararın ertelendiği belirtildi.

Müge Anlı'da ihbar sayılan yayının ardından şok gelişmeler: 7 yaşındaki çocuk devlet korumasında I Aile deport edildi-5

DEVLET KORUMASI ALTINDA

Yaşanan gelişmelerin en çarpıcı sonucu ise 7 yaşındaki çocuğun durumu oldu. Bir yıl boyunca eğitimden mahrum kaldığı belirlenen çocuk, devlet koruması altına alındı.

Müge Anlı'da ihbar sayılan yayının ardından şok gelişmeler: 7 yaşındaki çocuk devlet korumasında I Aile deport edildi-6

"BU ÇOCUK TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI"

Müge Anlı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çocuk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Babası Türk. Elbette haklarından yararlanacak. Böyle kaçak göçek, okula gitmeden yaşamamalı" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da ihbar sayılan yayının ardından şok gelişmeler: 7 yaşındaki çocuk devlet korumasında I Aile deport edildi-7

"BİZİ ÇOCUĞUMUZA KAVUŞTURDU"

Anlı ayrıca Şirin Durna'ya çocuğunu yasal yollarla geri alabilmesi için yönlendirmelerde bulundu. Şirin Durna ise yaşananların ardından, "Çocuğumu istiyorum. Üç defa çocuğumu kaçırdılar. Müge Hanım bizi çocuğumuza kavuşturdu, ona çok teşekkür ediyoruz. Devlet çocuğumuza sahip çıktı, emin ellerde. İnşallah çocuğumuza kavuşuruz" dedi.

Müge Anlı'da ihbar sayılan yayının ardından şok gelişmeler: 7 yaşındaki çocuk devlet korumasında I Aile deport edildi-8

"MÜGE ANLI'YLA GURUR DUYUYORUM"

Durna'nın eşi Selime Durna da duygularını, "Bir kadın olarak Müge Anlı'yla gurur duyuyorum. Heyecanla bekliyoruz. Elimden gelen her şeyi bu çocuğa vermek istiyorum" sözleriyle dile getirdi.

