Evladına kavuşmak için atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Şirin Durna'nın feryadı, canlı yayında gündemi sarsan iddiaları beraberinde getirdi.
TÜRKİYE'YE KAÇAK GİRİŞ
60 yaşındaki Durna, çocuğunun kendisinden kaçırıldığını ve dilendirildiğini öne sürdü. İddiaların ardından yayın ihbar kabul edildi ve emniyet ekipleri stüdyoya gelerek tarafların kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde "dayı" olarak tanıtılan Ammar isimli kişinin Türkiye'ye yasal yollarla giriş yapmadığı ortaya çıktı. Ayrıca daha önce Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandığı bilgisine ulaşıldı.
KARŞILIK CİDDİ SUÇLAMALAR
Programda dikkat çeken bir diğer gelişme ise taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar oldu. Şirin Durna, çocuğunun annesi tarafından kaçırıldığını iddia ederken, anne tarafından da Durna hakkında ciddi suçlamalar dile getirildi. Bu kapsamda Şirin Durna hakkında gözaltı kararı verildiği ancak sonrasında şikayetin geçersiz bulunduğu öğrenildi.
DEPORT KARARI ERTELENDİ
Öte yandan Rasha isimli kişi hakkında deport kararı alınmasına rağmen, Türkiye'de adli kontrol şartıyla yargılanacağı için bu kararın ertelendiği belirtildi.
DEVLET KORUMASI ALTINDA
Yaşanan gelişmelerin en çarpıcı sonucu ise 7 yaşındaki çocuğun durumu oldu. Bir yıl boyunca eğitimden mahrum kaldığı belirlenen çocuk, devlet koruması altına alındı.
"BU ÇOCUK TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI"
Müge Anlı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çocuk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Babası Türk. Elbette haklarından yararlanacak. Böyle kaçak göçek, okula gitmeden yaşamamalı" ifadelerini kullandı.
"BİZİ ÇOCUĞUMUZA KAVUŞTURDU"
Anlı ayrıca Şirin Durna'ya çocuğunu yasal yollarla geri alabilmesi için yönlendirmelerde bulundu. Şirin Durna ise yaşananların ardından, "Çocuğumu istiyorum. Üç defa çocuğumu kaçırdılar. Müge Hanım bizi çocuğumuza kavuşturdu, ona çok teşekkür ediyoruz. Devlet çocuğumuza sahip çıktı, emin ellerde. İnşallah çocuğumuza kavuşuruz" dedi.
"MÜGE ANLI'YLA GURUR DUYUYORUM"
Durna'nın eşi Selime Durna da duygularını, "Bir kadın olarak Müge Anlı'yla gurur duyuyorum. Heyecanla bekliyoruz. Elimden gelen her şeyi bu çocuğa vermek istiyorum" sözleriyle dile getirdi.