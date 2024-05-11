Otopsi tartışması

İstanbul'da 2009'da korkunç bir cinayet yaşandı. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldürdü. 24 yıl hapis cezası aldı. 2014'te ise intihar ettiği açıklandı. Ancak Karabulut Ailesi, Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Garipoğlu'nun otopsi sırasında çekilen fotoğraf ve videolarını talep etti. Garipoğlu'nun yüzü açık şekilde görülürken, ellerindeki morluklar da dikkat çekti. Tüm bu tartışmalar devam ederken Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir'den yeni bir iddia geldi: Adli Tıp görüntülerinin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan bir trafik polisi... Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.