Mühendislik faciası

Fenerbahçe'de ligin 2. yarısında büyük umutlarla transfer edilen Rade Krunic bir türlü beklentilere cevap veremedi. Bosna Hersekli futbolcu performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. İsmail Kartal'ın devre arasında takımda kalmalarını istediği Miha Zajc, King de takıma katkı sağlayamadı. 2. yarıda transfer edilen Krunic, Zajc ve King ligin ikinci devresinde gol ve asist üretemedi. Sloven orta saha Zajc, 92 dakika sahada kalırken King ise sadece 54 dakika görev aldı. Süper Lig'in ikinci yarısında transfer edilen Çağlar Söyüncü ve İtalyan stoper Bonucci de Fenerbahçe'nin yarasına merhem olamadı. Milli futbolcumuz Çağlar, sakatlıklarla boğuştu. Oynadığı dönemde de gerekli katkıyı veremedi. Bonucci ise geldiğinden bu yana sadece 162 dakika görev alabildi.

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