SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mühendislik faciası

F.Bahçe’de 2. yarı transfer edilen Krunic, Zajc ve King ne gol attı ne asist yaptı. Çağlar ve Bonucci de beklentileri karşılayamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
Mühendislik faciası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de ligin 2. yarısında büyük umutlarla transfer edilen Rade Krunic bir türlü beklentilere cevap veremedi. Bosna Hersekli futbolcu performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. İsmail Kartal'ın devre arasında takımda kalmalarını istediği Miha Zajc, King de takıma katkı sağlayamadı. 2. yarıda transfer edilen Krunic, Zajc ve King ligin ikinci devresinde gol ve asist üretemedi. Sloven orta saha Zajc, 92 dakika sahada kalırken King ise sadece 54 dakika görev aldı. Süper Lig'in ikinci yarısında transfer edilen Çağlar Söyüncü ve İtalyan stoper Bonucci de Fenerbahçe'nin yarasına merhem olamadı. Milli futbolcumuz Çağlar, sakatlıklarla boğuştu. Oynadığı dönemde de gerekli katkıyı veremedi. Bonucci ise geldiğinden bu yana sadece 162 dakika görev alabildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
Galatasaray’ın Albert Gronbaek aşkı!Okan Buruk ısrarcı! Aslan genç yıldız için hamle yapmaya hazırlanıyor
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak
Öğretmen atamasında sistem değişiyor! Yeni sistem nasıl olacak? İşte tüm detaylarıyla yeni mülakat sistemi
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
Hedef kamuda 100 milyarlık tasarruf: Pazartesi günü açıklanacak paketin detayları belli oldu
SON DAKİKA