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'Can'ım benim!

Sosyal medyadaki takipçileri anneliği güzel oyuncuya çok yakıştırdı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
’Can’ım benim!

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İşletmeci Mustafa Aksakallı ile evli olan ve bu evlilikten "Can" isminde bir çocukları dünyaya gelen Ezgi Mola, önceki gün oğlu ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Mola, "Reklam çekimlerim vardı, 3 gün sürdü. Uzun zaman sonra sete girdim, çok özlemişim. Çekimler biraz uzakta olduğu için Can'ı çekimlere götüremedim. Önümüzdeki günlerde bir diziye başlarsam, Can'ı mutlaka dizi setlerine götürürüm, ben ondan ayrı kalamam" dedi.

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Herkesten destek aldığını da söyleyen Mola, "Annem yanımda, Can'a yardımcı olan bir ablası var. Can'ı kalabalık büyütüyoruz. Ben Can'dan ayrı kaldığım her an o benim aklımda kalıyor. Can'ın her şeyi ile ben ilgileniyorum. Can olduktan sonra tabi hayatımda birçok şey değişti, değişmek zorunda da... Bazen benim ona uyumlanman gerekiyor, bazen de onun bana uyumlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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